《路透早报》--12月19日

[重大数据或新闻]

--美国国会通过了1.8万亿美元的政府拨款、减税法案，并取消了美国长达40年之久的石油出口限制。据路透报道，美国总统奥巴马已经签署了该项法案。

*奥巴马对国会通过支出和减税议案表示感谢，称并不是对综合预算协议中的每项内容都‘很满意’。他表示支出和减税议案给他和国会取得更大的成绩提供了‘较大的余地’。

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔称决策者预计明年升息四次，是“逐步”升息说法具体化的表现。他希望美联储在升息问题上不要“落后于经济发展周期”，称公众应该认识到美联储可能在任何一次政策会议上升息。拉克尔称支持尽快缩减联储资产负债表规模，称美联储政策制定委员会暗示将视数据表现决定何时开始缩减资产负债表规模，并未设定具体的日期。他表示，如果油价和美元企稳，明年核心通胀将向2%大幅回升。

* 拉克尔称联储升息显示美国经济大幅改善，央行政策背离不一定是一件令人担忧的事。他指出，低油价可能导致美联储今年推迟了升息时间。

* 加拿大央行总裁波洛兹在接受路透访问时，第四季成长“可能低于”第三季。他表示从来无意通过讲话来影响加元。波洛兹称，没有能力影响油价；加元跟随有价而动，“就像火车轨道一样”。他指出，将利率降至负值的能力进一步提升了调整2%通胀目标的门槛。他表示对经济复苏谨慎乐观。他还指出，美国经济领先复苏并不意外，因此美联储率先升息也合理。

* 穆迪上调韩国评级至AA2，展望为稳定。穆迪称上调评级反应相较于同类评级的国家，韩国的信用状况将继续保持强韧。稳定展望表明穆迪认为韩国信用的强弱两方面因素均衡。

----周五公布的重要经济数据包括：

* Markit公布，美国12月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值回落至53.7，去年12月以来最低，预估为56.0。11月终值为56.1。12月服务业新业务分项指数初值为53.1，为1月以来最低，11月终值为55.9。美国12月MARKIT综合PMI初值为53.5，11月终值为55.9。12月MARKIT综合新订单指数初值为52.6，11月终值为55.4。

* 加拿大11月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%，较上年同期上涨1.4%。11月核心CPI较前月下降0.3%，较上年同期上涨2.0%。11月经季节调整的CPI较前月上涨0.2%，10月为上升0.2%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五连续第二日收跌，受累于投资人对油价下滑、全球市场对美联储升息的反应等一系列忧虑。今日股票和指数选择权合约到期，令市场成交放量，波动性增加。标普500指数和道指创9月1日来最大两日百分比跌幅。道琼工业指数收跌367.39点，或2.1%，至17,128.45点；标准普尔500指数回落36.37点，或1.78%，收报2,005.52点；Nasdaq指数收挫79.47点，或1.59%，至4,923.08点。本周，道指下跌0.8%，标普500指数回落0.3%，Nasdaq指数挫0.2%。

-- 欧洲股市周五在震荡交投中收低，昨日美联储升息带动的升幅回吐大半，因投资人在假日前获利了结。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫1%，报1,419.35点，昨日收涨1.3%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大跌1.4%。今年迄今，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升近4%，但较4月触及的高位回落了14%。欧洲央行实施的刺激经济措施今年支撑了欧股，预计明年还将继续。英国富时100指数下滑0.82%，收报6,052.42点。德国DAX指数下挫1.21%，报10,608.19点。法国CAC指数收低1.12%，报4,625.26点。

汇市:

--美元兑日圆周五急跌，之前日本央行选择微调月度资产购买计划，交易商认为调整幅度微乎其微，暗示日本央行放宽政策的力度可能不及预期。日本央行政策决定宣布后不久，美元兑日圆触及123.590日圆的逾两周高位，最新下跌约1%，报121.290日圆。本周，美元/日圆可能小涨。欧元兑美元小涨，但分析师称，这归因于节日前的清淡交投，而非交易商对欧元的基本面前景做出押注。欧元兑美元尾盘上扬0.32%，报1.08600美元。美元指数尾盘下跌0.54%，报98.723，周四触及两周高位99.294。欧元兑美元本周可能录得四周来最大周度百分比跌幅，美元指数可能录得一个半月来最大周度百分比涨幅。美元兑瑞郎尾盘下跌0.37%，报0.99290瑞郎。

债市:

--美国公债价格周五小涨，因股市大跌，且投资人愈发怀疑美联储明年否能以其预期的步幅升息。投资人增持短债，为年底及财政部下周标售国库券作准备，这也支撑了公债市场。两年期公债尾盘升3/32，收益率跌至0.9522%，周四尾盘报1.005%。指标美国10年期公债尾盘升13/32，收益率由2.238%降至2.190%。30年期公债升20/32，收益率由2.936%降至2.904%。

--短期西班牙与德国公债收益率(殖利率)差周五守在五个月来最宽水准附近。西班牙周日即将举行大选，结果是40年来最不确定的一次。两年期西班牙和可比德国公债DE2YT=TWEB的利差目前为46个基点，接近五个月来最阔水平。西班牙10年期公债收益率下滑4个基点至1.70%，与其他欧元区公债收益率相当。德国两年期公债收益率跌至-0.357%，为12月3日欧洲央行会议以来最低。

油市:

--油价周五跌约0.5%，此前美国公布本周石油钻井平台数量意外录得五周来首周增加，令本已在七年低点的油价进一步承压。布兰特原油期货和美国原油期货连跌第三周。由于离年终仅剩两周时间，今年两期货可能均下挫约35%，受油市供应过剩拖累。美国原油期货盘中跌至2009年2月来最低的34.29美元，结算价报34.73美元，跌0.22美元或0.6%，本周该期货跌2.5%。布兰特原油收低0.18美元或0.5%，报每桶36.88美元，日低为36.41美元，较2004年低点仅高0.21美元。本周布兰特原油期货跌3%。

金属市场:

--金价周五上扬逾1%，在周四受股市和美元回落拖累录得五个月最大单日跌幅后反弹，但仍留守在数年低位附近，之前美联储近10年来首次升息。自周四在1,047.25美元触底后金价收复了部分失地，该水准较12月3日触及的近六年低位高不到几美元。1910 GMT，现货金上扬1.3%，报每盎司1,065.30美元。美国2月期金收涨1.5%，报每盎司1,065美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜周五跳升，因美元走软及年底轧平仓位动作，且有传闻称中国可能收储，但本周期铜仍录得小跌。期铅也大涨，此前LME铅库存可获得量减少。三个月期收高3.1%，报4,685美元，昨日下挫了1.4%。不过在连升两周后，本周期铜仍跌了0.4%，今年迄今跌幅约26%。