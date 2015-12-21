《路透早报》--12月22日

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国12月GfK消费者信心指数(0005)

--台湾11月季调失业率(0030)

--瑞士11月贸易收支(0700)

--德国1月Gfk消费者信心指数、德国进口价格(0700)

--意大利11月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--英国11月公共部门净借款(0930)

--美国第三企业获利修正值、美国第三季国内生产总值(GDP)终值(1330)

--美国10月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1400)

--美国11月成屋销售年率(1500)

--美国12月里奇蒙联储综合指数(1500)

--新西兰11月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。

以下为12月21日下午5:00至22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储明年可能每隔一次会议升息--亚特兰大联储总裁

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)承诺在未来数月逐步升息，意味着不会在每次会议上都升息。“(升息步伐)将取决于经济的实际表现，”洛克哈特指出，并称他预期升息不会“扼杀”经济增长。他指出，随着中国经济增长率“稳定”在6%-6.5%，而欧洲可能也“略有改善”，全球经济环境未来几个月对美国的影响应该会偏向正面。

--中央经济工作会议提出阶段性提高财政赤字率，鼓励地产商适当降价

备受关注的中国中央经济工作会议周一闭幕。新华社刊登会议公告全文称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。会议并指出，通过加快农民工市民化，消化房地产库存稳定市场；鼓励地产商调整营销策略、适当降低商品住房价格；并要取消过时的限制性措施。

--明年欧元区经济复苏应该会稍稍加快--ECB管委魏德曼

欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在德国经济周刊(Wirtschaftswoche)上撰文称，明年欧元区经济应略微加速，但不足以降低失业率。魏德曼补充称，鉴于债务高企，欧元区成员国需要继续巩固预算，但警告称，欧元区许多国家还没有作到。

欧洲央行管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)则表示，欧洲央行无需采取进一步的货币刺激举措，因欧元区经济情况已经“很好”。

--日本政府计划削减下一财年公债标售量--消息人士

消息人士对路透表示，日本政府将把始于4月的下一财年的公债标售量定在147万亿日圆(1.21万亿美元)，低于今年最初计划的152.6万亿日圆，以反映税收的增加。这将是连续第三个财年政府削减公债标售量。最新的公共借款将降到34.43万亿日圆，创下八年低点。而且低于今年最初计划的36.9万亿日圆。

据日本政府的一位官员称，该国央行总裁黑田东彦称，近期央行对购债计划作出的调整，给予央行在必要时扩大货币宽松的灵活空间。

--德国明年第一季工业活动料将维持低迷--央行月报

德国央行周一表示，明年第一季该国工业活动可能仍会保持低迷，而服务业应该会继续快速扩张。总体而言，德国央行预计德国经济增速将继续保持稳定。其确认2015年的GDP增长预估为1.7%，明后两年的增长预估分别为成长1.8%和1.7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘上涨，受助于苹果和微软反弹，以及医院类股因有更多美国人登记加入政府提供补贴的医疗保险体系而上扬。

道琼工业指数收涨123.07点，或0.72%，至17,251.62点；标准普尔500指数升15.60点，或0.78%，收报2,021.15点；Nasdaq指数收涨45.84点，或0.93%，至4,968.92点，受助于微软上涨1.29%。

--欧洲股市下跌，回吐稍早涨幅，因西班牙股市下挫，且欧元走强，拖累区内股市的表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.23%，报1,401.94点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下挫1.5%。英股富时100指数跌0.29%，报6,034.84点。德股DAX指数回落1.04%，报10,497.77点。法股CAC 40指数跌1.3%，报4,565.17点。

汇市:

--美元兑一篮子货币在交投淡静中下跌，因欧元上涨，此前西班牙议会选举无一党获单独组阁所需席位，可能加剧对该国金融稳定性的担忧。

欧元兑美元涨0.5%，报1.0920美元，兑日圆涨0.3%，报132.19日圆。美元指数下跌0.3%，报98.396，上周四触及两周高位99.294。美元指数跌幅受限，因美股反弹和美债收益率涨势在下午交易中消退。澳元兑美元涨0.1%，报0.7192美元，新西兰元兑美元上升约0.7%，报0.6777美元。

债市:

--美国长期公债收益率小涨，此前美国原油价格有所趋稳，令通胀预期略有上升，而其他公债收益率变动不大，因年底前气氛谨慎。

指标美国10年期公债尾盘升2/32，收益率由周五尾盘的2.197%降至2.190%。30年期公债跌5/32，收益率由周五尾盘的2.908%升至2.917%。

--西班牙政府公债收益率大幅上升，此前西班牙大选结果为史上最不确定的一次，表明未来数周各党派将就组建联合政府展开艰难的谈判。

西班牙10年期公债收益率与德国10年期公债收益率之差达到130个基点，为一个月以来最阔，因投资者对这种政治不确定性作出反应。西班牙10年期和30年期公债收益率创逾一个月最高水平，10年期公债收益率曾短暂升逾10个基点至1.89%。

油市:

--布兰特原油期货触及逾11年来最低水准，因较往常偏暖的天气使取暖油需求下跌，且交易商在测试油价底部。

美国原油期货结算价涨0.01美元，报每桶34.74美元。布兰特原油期货下跌0.53美元，报36.35美元，盘中跌最多2%至36.04美元低位，此为2004年7月来最低。

金属市场:

--金价升逾1%，因美国数据逊于预期及围绕美联储明年升息步伐的不确定性重压了美元。

1758GMT，现货金涨1.2%，报每盎司1,078.49美元，上周五上涨1.4%。美国2月期金收涨1.5%，报每盎司1,080.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及五周高位，因迹象显示供应可能收紧，且美元下滑。但对中国经济成长明年仍将迟滞的担忧限制了涨幅。

三个月期铜收高1.1%，报4,738美元，稍早触及五周高位4,745美元。个月期铝收高0.5%，报1,513美元，盘中触及11月底来最高的1,524.25美元。(完)