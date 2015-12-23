《路透早报》--12月23日

图为东京一名商人在看电子屏幕上显示的美元纸币。 REUTERS/Toru Hanai

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国11月消费者支出、第三季国内生产总值修正值(0745)

--台湾11月工业生产指数(0800)

--瑞士12月KOF领先指标(0800)

--意大利10月工业订单、工业销售(0900)、零售销售(1000)

--英国第三季国内生产总值(GDP)终值、企业投资终值、经常帐收支终值(0930)

--美国11月建筑许可年率修正值

--美国11月实质个人支出、耐久财订单(1330)

--加拿大10月GDP、零售销售(1330)

--美国12月路透/密西根大学消费者信心指数终值、11月新屋销售年率(1500)

--美国11月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1800)

--韩国12月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测(1030)

以下为12月22日下午5:00至23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--消费者和企业支出助力美国第三季成长，11月成屋销售骤降10.5%

美国经济第三季成长相当稳健，因强劲的消费者和企业支出抵消了企业消耗过剩库存造成的拖累，在面临重重阻力的情况下，美国经济展现出了十足的韧性。

美国商务部周二报告，第三季国内生产总值(GDP)增长年率终值为2.0%，上月报告的修正值为2.1%。另全美不动产协会(NAR)公布，美国11月成屋销售按月减少10.5%，为五年来最大降幅，但分析师谨慎地认为不应过度解读此次下跌，称抵押贷款新政公布后导致部分购房交易的交房被推迟。

数据公布后，美股上扬，油价从数年低位反弹也扶助支撑股市。美国公债价格回落，美元兑一篮子货币走软。

其他主要美国数据：

表格：美国第三季企业获利修正值为下滑1.7%，前值为下滑1.6%

表格：美国10月房价较前月上涨0.5%，较上年同期上涨6.1%--FHFA

表格：美国里奇蒙联邦储备银行12月综合制造业指数为正6，11月为负3

--中国银行间债市将推绿色金融债，资金仅限用于支持绿色产业项目

中国央行周二公告称，将在银行间债券市场推出绿色金融债券，即指由金融机构法人依法发行的、募集资金只能用于支持绿色产业项目的债券。需求端方面，建立绿色金融债券发行核准绿色通道，明确将符合条件的绿色债券纳入相关货币政策操作的抵（质）押品范围。在发行端，央行指出，允许发行人在资金闲置期间投资于信用高、流动性好的货币市场工具及非金融企业发行的绿色债券。

--中国将有序推进资本项目可兑换，加快外汇市场发展--外管局

中国外汇管理局表示，将有序推进人民币资本项目可兑换，加快外汇市场发展。外管局官方网站刊登新闻稿称，中国将健全完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，并将有效防范和化解跨境资金流动风险，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。

--全球基金经理削减股票持仓，仍担忧经济放缓及美升息步调

周二出炉的路透对基金经理所做的调查显示，全球投资者在12月削减股票持仓，并增持债券仓位，全球经济放缓担忧以及美联储紧缩步伐不确定性持续存在。股票配比降至47.9%，为9月以来最低水位；而债券配比则升至37.9%，为2014年12月以来最高水平，显见基金经理普遍心存戒慎。这份调查在12月14-21日期间进行，访查了52名美国、欧洲、英国及日本的基金经理及投资长。

--穆迪将日本东芝评级降至垃圾级别

评级机构穆迪表示，将日本东芝的信用评级降至垃圾级别。东芝被13亿美元的会计丑闻缠身，预测本财年净亏将创下纪录高位，并宣布裁员。穆迪将东芝长期优先无担保债券评级由Baa3降至投机等级Ba2，并表示将东芝列入可能进一步降评的复评名单。

这是日本数年来最严重的一起会计丑闻，该国金融监管部门将对安永会计师事务所的一家关联公司处以21亿日圆(1,740万美元)的罚款，因其未能审计出东芝存在的问题。日本金融厅(FSA)周二还表示，还将暂时禁止安永ShinNihon LLC承接新业务合同三个月。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二普涨，因油价小幅反弹以及数据显示美国经济第三季成长相当稳健。

道琼工业指数收高165.65点，或0.96%，至17,417.27点；标准普尔500指数收涨17.82点，或0.88%，至2,038.97点；Nasdaq指数上扬32.19点，或0.65%，收报5,001.11点。

--欧洲股市几收平盘，盘中交投震荡，但能源股跟随油价回升，而西班牙股市在昨日受政治僵局忧虑拖累大跌后，今日出现反弹。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.04%，报1,401.44点，昨日大跌1.2%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数微升0.04%，报3,214.32点。

西班牙股指收高0.5%。德股DAX指数微跌0.09%，报10,488.75点。法股CAC 40指数微升0.05%，报4,567.60点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布升息后，交易商继续对美元多头头寸获利了结，且11月美国成屋销售骤降。

美元指数下跌0.21%，报98.163。美元连跌第三日，且短暂跌穿50日移动均线切入位约98.02。美元兑日圆跌0.1%，报121.00日圆，此前触及一周最低水准。

债市:

--美国短期公债收益率上涨，此前发布的美国经济数据支持美联储明年稳步升息的观点，较长期公债收益率也上涨，因美国原油价格反弹预示着通胀小幅提升。

指标10年期公债价格最新下跌11/32，收益率报2.238%，周一尾盘报2.197%。30年期公债价格最新下跌26/32，收益率为2.966%，周一尾盘报2.925%。

--欧元区公债收益率(殖利率)攀升，欧洲央行的资产购买计划在圣诞节假期暂停。

德国10年期公债收益率上升4个基点，至0.60%，欧元区其它国家可比公债收益率大多上升1-5个基点。西班牙10年债收益率自周日大选以来已上扬约10个基点。

油市:

--布兰特原油期货触及11年来新低，因预期供应过剩的情况将持续至2016年且成品油利润下降，抑制油价的表现。

2月交割的布兰特原油收于每桶36.11美元，盘中稍早跌至35.98美元，低于2004年7月触及的低位纪录。美国原油盘中短暂升至高于布兰特原油，收于每桶36.14美元，涨0.33美元，或0.92%。

金属市场:

--金价在连升两日后回软，未受美元疲弱和油价反弹的提振，因交易员在年底轧平仓位，圣诞假前交投明显淡静。

2017GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,072.20美元。美国2月期金收低0.6%，报每盎司1,074.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，因考虑到中国经济增长放缓，交易商不愿将铜价从周一触及的五周高位进一步推高。

三个月期铜收跌1.5%，报每吨4,665.50美元，周一触及11月中以来的最高位4,749.50美元。铜价在11月跌至六年半低位，今年至今已经下跌约25%。(完)