《路透早报》--12月24日

图为置于外汇图表上的欧元纸币和一个计算器。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾11月M2年增率(0820)

--英国11月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(0930)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--日本11月所有家庭支出(2330)

--日本全国11月消费者物价指数(CPI)、东京地区12月CPI(2330)

--日本11月求才求职比和失业率(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--日本央行发布11月政策会议记录(上日2350)

--日本央行总裁黑田东彦在经济团体连合会发表演说(0400)

以下为12月23日下午5:00至24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业仍然步履蹒跚，但个人收入增加应会提振成长

一项衡量美国企业投资计划的指标11月回落，之前一个月的升幅也被大幅下修，因强势美元以及能源行业削减支出给制造业造成的拖累未显示出任何缓解的迹象。

不过，经济前景仍令人鼓舞，周三公布的另一项数据显示，12月消费者信心触及五个月高位，上月个人所得连续第八个月增长。这应该会在第四季和明年初支撑消费者支出和经济成长。

数据公布后，美国股市上扬，美国公债价格走低。美元兑一篮子货币 小涨。

其他主要美国数据：

表格：美国11月新屋销售较前月增长4.3%，年率为49万户

表格：美国11月耐久财订单较前月持平，市场预估为下降0.6%

--中国显著提高直接融资比重，下调燃煤发电上网电价--国务院

中国国务院表示，进一步显著提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，并研究推出新三板向创业板转板试点。中国政府网刊登的国务院常务会议内容并称，将下调燃煤发电上网电价以减轻企业负担，从2016年1月1日起，全国平均每千瓦时降低约3分钱，降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价。对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价。

--2020年OPEC市占率将萎缩，因对手无视油价崩跌而扩大产量--OPEC报告

全球2020年对石油输出国组织(OPEC)原油的需求将低于2016年，因事实证明竞争对手的供应比预想的更为坚韧，由此关于OPEC放任油价下跌以打击对手策略的讨论将变得更加激烈。OPEC表示，2020年时OPEC原油需求将达每日3,070万桶，低于明年预计的3,090万桶，亦比OPEC当前产量低100万桶。报告称，全球页岩油产量到2020年将达每日519万桶，并在2030年达到每日561万桶的高峰，因阿根廷和俄罗斯也加入北美的行列，开始开采页岩油。

--瑞士财长预计央行短期内不会对瑞郎重新实施汇率上限

瑞士财长维德默-施龙普夫对媒体称，她预计短时间之内瑞士央行不会对强势瑞郎实施新的汇率上限。她指出，瑞郎强势并没有产生最初所担心的那种负面效应。她认为，瑞郎终将贬值，但需等待一段时间。部分政要和商界领袖呼吁重新实施汇率上限，但瑞士央行没有显示要这么做的迹象。

瑞士12月KOF领先成长指标意外降至96.6，表明强劲瑞郎汇率给经济活动造成的冲击将延续到2016年。分析师原本预期KOF领先指标会升到99.1，即略低于长期均值的水平。

--英国第三季GDP按季增长率下修至0.4%，主因服务业趋疲

据官方数据显示，2015年的大部分时间里，英国的经济增长都没有之前预想的那么强劲，正在考虑何时升息的英国央行有可能对此感到意外。英国统计局周三公布，英国经济第三季的按季增长率终值为0.4%，低于初值的增长0.5%。统计局称，英国规模庞大的服务业增长趋疲，尤其是金融业放缓，是经济增长率终值被下修的原因。第三季GDP年率增幅下修至2.1%，前值为2.3%。

此外，加拿大统计局亦公布，10月GDP意外较前月持平，受制造业、公用事业和零售销售下滑的拖累。9月GDP修正后仍为下滑0.5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第三日上扬，受能源股大涨支撑，因油价反弹提振圣诞节前市场人气。

道琼工业指数收高185.34点，或1.06%，至17,602.61点；标准普尔500指数收涨25.32点，或1.24%，至2,064.29点；Nasdaq指数上扬44.82点，或0.9%，收报5,045.93点。

--欧洲股市劲升，因金属和原油价格走强及中国将推出更多刺激经济举措的迹象，提振商品股急涨。中国是全球最大金属消费国。

欧洲绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收高2.8%，报1,440.87点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲涨2.3%。英国富时100指数收升2.6%，报6,240.98点；德股DAX指数攀升2.28%，报10,727.64点；法股CAC 40指数上扬2.34%，报4,674.53点。

汇市:

--美元在交投清淡中持稳，受助于美国公债收益率上涨，因数据显示年底前美国经济将继续温和增长，尽管可能不足以支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)在未来加快升息步伐。

美元指数小升，报98.292，留守在其50日移动均线之上，反映其偏多趋势保持完整。欧元兑美元下滑0.35%，报1.0915美元，兑日圆跌0.6%，报131.88日圆。美元兑日圆连跌第四日，下跌0.2%，报120.83日圆。

债市:

--美国公债收益率上涨，30年期公债收益率触及一周高位，此前发布的美国经济数据强劲，支持美联储明年将以快速步调升息的观点，油价上涨预示着通胀上升。

30年期公债收益率触及3.015%的一周高位，指标10年期公债价格尾盘下跌6/32，收益率由周二尾盘的2.239%升至2.264%，距离数据公布后触及的2.280%的近一周高位不远。

--一项备受关注的欧元区长期通胀预期指标跌至10月以来最低位，因油价本周急挫至11年低点令欧洲央行进一步实施货币刺激措施的预期犹存。

德国指标10年期公债收益率涨逾1个基点，至0.62%，其他欧元区公债收益率涨1-3个基点。

油市:

--油价跳涨逾3%，节前市场交投清淡，受助于美国原油库存意外减少，但油价保持在数年低位附近，因全球供应过剩的局面并未缓解，且石油输出国组织(OPEC)下调对其石油出口的需求预估。

美国原油期货结算价涨1.36美元，或3.8%，报每桶37.50美元。布兰特原油期货急升1.25美元，收报每桶37.36美元。

金属市场:

--金价连续第二日小幅下跌，在节前清淡交投中陷入窄幅区间内，因全球主要股市大幅上涨，以及美元和美国公债收益率一起上升。

在1852GMT，现货金下滑0.3%，报每盎司1,069.15美元。美国2月期金收低0.5%，报每盎司1,068.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及两个月最高价，期锌等其它工业金属价格也上涨，因对主要金属消费国－中国的需求预期更加乐观，以及中国基金押注金属价格上涨。

三个月期铝收涨1.9%，报每吨1,536美元，盘中触及10月23日以来的最高价1,541美元。三个月期铜收涨1.2%，报每吨4,720美元。三个月期锌在伦敦金属交易所所有金属中涨幅最大，急升2.4%，收于1,554美元，为逾一周最高价。(完)