《路透早报》--12月25日

图为美国加州洛杉矶的一场招聘会现场，一名求职者经过一处宣传告示牌。 REUTERS/Lucy Nicholson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本一周资本流动数据(上日2350)

--日本11月建筑订单和房屋开工(0500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--泰国央行公布最新经济预测，包括GDP、出口和通胀预估(0730)

以下为12月24日下午5:00至25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国一周初请失业金人数接近42年低点，就业市场继续收紧

美国上周申请失业救济的人数降幅超过预期，接近42年低点；就业市场继续收紧对经济带来推动。

劳工部周四公布的数据显示，经季节调整后12月19日止当周初请失业金人数下降5,000人至26.7万人，距离1973年底以来低点不远。此前路透调查中经济分析师的预估为27万人。该数据目前已连续42周低于该水准，为1970年代初以来持续时间最长。

--减税是当前撬动中国经济的杠杆，可以四两拨千斤--新华时评

中国新华社周四发布时评称，今年以来的减税举措取得效果，证明减税是当前撬动经济的杠杆，可以四两拨千斤，展望明年，“互联网＋”“大众创业、万众创新”“中国制造”等领域将是减税受益方向。新华社表示，中国经济发展已经进入新常态，经济下行压力依旧存在，需求不足和产能过剩并存。刺激和抑制两难的背景下，通过实行减税政策，既可以有效释放企业活力、社会资本活力，增加经济内生动力，又可以将减税的利好传递至消费终端，激发消费活力。

--英国银行业11月批准的抵押贷款件数同比大增20%--BBA

英国银行业者协会(BBA)发布报告显示，英国银行业11月批准的抵押贷款件数较上年同期大增20%。11月购房抵押贷款批准件数为44,960件，远高于去年11月的37,407件，但略低于今年10月的45,463件。报告称，11月总计发放的抵押贷款额为128亿英镑，较上年同期高出28%。

--日本东芝考虑剥离存储晶片业务--日本经济新闻

据日本经济新闻报导，东芝正在考虑剥离其主要的存储晶片业务以便通过首次公开发行(IPO)筹集资金，用于资本投资。东芝会长室町正志暗示，东芝希望在明年3月底之前敲定有关个人电脑和白色产品方面的整合交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘多数小跌，因能源股重挫限制节日前的乐观情绪。当日因圣诞前夜提前休市。

道琼工业指数小跌50.44点，或0.29%，收报17,552.17点；标准普尔500指数下挫3.30点，或0.16%，收报2,060.99点；Nasdaq指数微升2.56点，或0.05%，至5,048.49点。

--欧洲股市收盘变动不大，油价进一步反弹带动商品类股攀升，提振英国股市上涨，从而支撑了欧洲股市。德国股市休市，欧洲其它股市在圣诞节假日前只交易半天，交易量低于平均值。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微跌0.06%，报1,439.94点。英国富时100指数收升0.22%，报6,254.64点；法股CAC 40指数微跌0.24%，报4,663.18点。

汇市:

--美元兑一篮子货币走低，势将录得自4月以来的最大单月跌幅，因在美国上周升息后，交易商恢复对美元多头头寸的获利了结。

美元指数下跌0.4%，报97.979，本周可能下跌0.75%。本月迄今已累计下跌2.2%，可能创4月以来最大月跌幅。美元兑日圆盘中触及近两个月低点，最新下跌0.5%，报120.27日圆。欧元兑美元上扬0.4%，报1.0953美元。但欧元兑日圆跌0.1%，报131.75日圆。

债市:

--美国长期公债收益率从上日触及的一周高位回落，因交易商在圣诞节和新年前态度谨慎，中和之前的押注。

30年期美债收益率触及2.962%的日内低位。三年期公债收益率触及一周高点1.331%，之后下滑，最后报1.3227%。指标10年期美国公债价格尾盘升5/32，收益率报2.245%。两年期公债收益率一度升至一周高位1.011%，尾盘价格小跌1/32，收益率从周三尾盘的0.985%升至1.007%。

--因圣诞假期，路透欧元债市报导周四暂停发送。

油市:

--油价在每桶38美元之上进一步攀升，后有所回落，仍然距离本周触及的11年低位不远，交易商预计下周交易量将低迷，并为此调整头寸。

布兰特原油期货结算价涨0.53美元，报每桶37.89美元，周二曾跌至每桶35.98美元的11年低位。美国原油结算价涨0.6美元，报每桶38.1美元，本周累积上涨逾8%。

金属市场:

--金价上涨，扳回前两个交易日的部分跌幅，银价在清淡交投中触及三周高位，因美元在圣诞假期前走软，油价反弹帮助提振了市场人气。

1743GMT，现货金涨0.54%，报每盎司1,076.3美元，前两个交易日累计下跌0.7%。今日因假日，市场提前休市。美国2月期金收于每盎司1,075.9美元，涨0.71%。

--期铅攀升至近两个月最高，因一方持有逾半数铅库存，导致可获得铅库存短缺的疑虑。铅是伦敦金属交易所(LME)今年表现最佳的金属，仅下跌6%，远低于期铜今年高达25%的跌幅，且是唯一一种在第四季上扬的金属。

LME三个月期铅收涨0.6%，报每吨1,743美元，盘中触及10月28日以来最高1,753美元。三个月期铜收跌0.6%，报每吨4,690美元。LME今日因圣诞前夜提前休市，下周二恢复交易。(完)