《路透早报》--12月28日

图为人民币纸币上的毛泽东头像。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月工业生产初值和11月零售销售(27日2350)

--美国12月达拉斯联储制造业活动指数(1530)

--香港11月份进出口数字(0830)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--暂无重要经济事件

以下为12月25日下午5:00至28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国11月工业企业利润同比降幅收窄至1.4%，仍连六月下滑

受主营业务收入增长等带动，中国11月工业企业利润同比降幅明显收窄，但产成品存货增长加快，应收账款增速较高，显示工业企业经营仍面临不利因素。

国家统计局周日公布，11月规模以上工业企业利润6,720.8亿元人民币，同比下降1.4%，降幅比10月收窄3.2个百分点，但仍连续六个月下滑；1-11月，规模以上工业企业利润55,386.8亿元，同比下降1.9%，降幅比1-10月收窄0.1个百分点。

--中国三季度末中央政府债务余额10.3万亿元，同比增11.5%

中国财政部周五公布数据显示，今年三季度末中央政府债务余额10.3万亿元人民币，较去年三季度末同比增加11.5%；同时还公布11月中央政府融资1,686亿元，11月中央政府收入6,246亿元，支出6,146亿元。

--韩国三星SDI将按监管要求，出售500万股三星物产持股

韩国综合集团三星集团周日表示，旗下电池生产部门三星SDI将出售价值6.22亿美元的姐妹公司三星物产的持股，以满足监管机构的要求。

--亚投行明年1月开张运营，首批贷款预计明年中发放--新华

新华社周五报道称，亚洲基础设施投资银行（AIIB）正式成立，将于明年1月16-18日在北京举行开业仪式，待正式成立后将启动吸收新会员。

--美国圣诞假期未完中南部龙卷风来袭，已有至少41人丧生

圣诞假日期间美国南部和中部地区遭遇风暴袭击，洪水和龙卷风导致至少41人丧生、摧毁许多建筑物、并在出行旺季打乱交通，影响数以百万计民众。

[市场摘要]:

12月25日(周五)为圣诞节假期，欧美主要金融市场休市。(完)