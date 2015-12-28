《路透早报》--12月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利12月企业及消费者信心指数(0900)

--美国11月商品贸易收支(1330)初值

--美国10月标普/Case-Shiller房价指数(1400)

--美国12月消费者信心指数(1500)

--韩国11月工业生产(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--暂无预定重要事件

以下为12月28日下午5:00至29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行：稳健货币政策更注重松紧适度，保持人民币汇率基本稳定

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，当前国内经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度。

--中国外管局：特殊情况下境内机构可以外币现钞办理经常项目收付

中国国家外汇管理局周一下发文件明确境内机构外币现钞收付的条件，指出在无法使用银行渠道等特殊情况下，如银行汇路不畅以及与战乱、金融条件差等国家或地区进行的交易，允许境内机构以外币现钞办理部分经常项目收付。

--中国国家发改委对八家国际海运企业开出4.07亿元反垄断罚单

中国国家发改委周一表示，对日本邮船株式会社 9101.T 和川崎汽船株式会社 9107.T 等八家国际海运企业达成并实施价格垄断协议的行文依法做出处罚，合计罚款4.07亿元人民币。

--中国央行：非银网络支付业务管理办法明年7月实施，建分类监管机制

经过近五个月征求意见后，中国央行周一发布非银行支付机构网络支付业务管理办法，并将自2016年7月1日起实施。市场人士认为，正式办法提出行业分类监管机制，较征求意见稿更加宽松，利好网络支付行业，对银行支付业务带来挑战。

--德银将出售所持华夏银行股权，售价最高40亿美元

德意志银行已同意将手中持有的20%中国华夏银行股权，以最高257亿元人民币(40亿美元)的价格售予保险商中国财险，因该银行正谋求筹集现金并降低资产负债表曝险。截至9月末，这些持股在德银账面上的合理价格为30.38亿欧元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘下跌，受累于油价急跌和苹果股价下跌，标普500指数再度跌至去年收盘位之下。

道琼工业指数小跌23.90点，或0.14%，收报17,528.27点；标准普尔500指数下挫4.49点，或0.22%，收报2,056.50点；Nasdaq指数下跌7.51点，或0.15%，至5,040.99点。

--欧洲股市在圣诞节假期后首个交易日下跌，油价大跌，向Repsol和道达尔(Total)等能源股施压。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收跌0.9%。德股DAX指数跌0.69%，报10,653.91点，法股CAC指数下跌0.97%，报4,617.95点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币停留在逾一周最低水准附近，因一些持有美元多仓的交投商在年底前获利了结，与此同时加元跟随油价走低。

美元指数最新下跌0.07%，报97.917。欧元兑美元小升0.05%，报1.09750美元。美元兑日圆跌0.09%，报120.345日圆。

债市:

--美国公债价格上涨，盘中交投清淡，走势反复。今日美国标售的两年期公债获得强劲需求，且油价下挫刺激了对较长期公债的需求。

指标10年期美国公债价格尾盘升4/32，收益率报2.230%。30年期公债升11/32，收益率由2.963%降至2.945%。两年期公债价格接近持平，收益率由1.002%升至1.014%。

--德国公债收益率下跌，因油价重拾跌势，令通胀预期受抑，同时也使得欧洲央行进一步放宽货币政策的前景依然存在。

德国10年期公债收益率下跌约2个基点至0.61%。德债期货涨31个跳动点，至158.15。

油市:

--油价急跌逾3%，布兰特原油期货逼近11年低位，因上周的空头回补势头力竭，且市场人士担忧油价在新的一年有进一步下行的空间。

布兰特原油期货下跌1.27美元，收报每桶36.62美元，美国原油期货收跌1.29美元，报每桶36.81美元。

金属市场:

--金价跟随油价走低，回吐上周录得的部分涨幅，但今日成交清淡，走势陷于区间波动。

1857 GMT，现货金下跌0.85%，报每盎司1,066.35美元。美国2月期金收跌7.60美元，或0.7%，报每盎司1,068.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)休市。(完)