《路透早报》--12月30日

图为纽交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国12月Nationwide房价(0700)

--欧元区11月M3货供额(0900)

--美国11月成屋待完成销售(1500)

--韩国12月消费者物价指数(CPI)(2300)

--中国三季度国际收支平衡表(正式数)和外债数据(正式数)，以及11月货物与服务贸易

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--暂无预定重要事件

以下为12月29日下午5:00至30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行将宏观审慎政策框架升级至MPA，关注广义信贷注重统筹监管

中国央行自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”(MPA)，取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，新政策框架将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，而宏观审慎资本充足率是其核心。

央行网站周二刊登新闻稿并称，MPA体系将债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入广义信贷中。此外，利率定价行为是重要考察方面，以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平。

中金公司最新报告认为，中国引入MPA体系，为下一步金融监管制度改革奠定了基础。MPA监管将会让资本充足率较高的中小银行处于相对有利的位置。在整体信贷需求不足的情况下，资产能力的重要性更加明显。

--中国险资围猎A股惹保监会出手，折射粗放负债与资产荒窘境

中国部分保险资金频频举牌上市公司之际，中国保监会周二召开保险行业会议，提示相关投资风险以及流动性问题，强调加强资产负债匹配管理。多家保险公司人士还对路透表示，会议议题还包括提醒险资二级市场举牌风险，以及关联交易等。

从上周的强化信息披露到此次提示风险，保监会一系列举动看似针对近期热炒险资举牌个案，而保险业人士指出，在资产荒趋势延续的大背景下，这更多是前几年保险理财化规模扩张和传统投资品收益下降、优质投资标的稀缺的产物。

--美国12月消费者信心指数高于预期，10月独栋房屋价格涨速略加快

世界大型企业研究会称，美国12月消费者信心指数为96.5，而路透访问的分析师预估中值为93.8。

此外标普/Case Shiller调查报告显示，美国10月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.5%，略高于路透调查访问的分析师预估的5.4%。9月该指数同比上涨5.4%。

--中国2016年要实现能源结构优化、消费总量控制等目标

中国国家能源局局长努尔·白克力周二表示，2016年能源发展要实现结构优化、消费总量控制、保障能力加强、效率提升等四方面目标，并要完善油气体制改革总体方案，并推动勘探开发准入、网运分离等重点环节改革，促进油气管网公平开放，完善油气价格机制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二大涨，使标普500指数今年迄今小升，因亚马逊和苹果领涨科技股，且油价反弹提振能源股走高。

道琼工业指数收升192.71点，或1.1%，收报17,720.98点；标准普尔500指数上涨21.86点，或1.06%，收报2,078.36点；Nasdaq指数收高66.95点，或1.33%，至5,107.94点。

--欧洲股市收高，受助于银行股上涨，但矿业股走低抑制英国股市的升幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨1.8%。英股富时100指数收高0.96%，报6,314.57点；德股DAX指数收涨1.94%，报10,860.14点；法股CAC指数收高1.81%，报4,701.36点。

汇市:

--美元兑欧元上涨，此前市场风险意愿增强，殃及对欧元的需求，且来自卖空投资人的新压力可能也令欧元承压。俄罗斯卢布则跟随油价反弹。

美元指数升至近一周高位98.413。欧元兑美元跌至近一周最低的1.08990美元，尾盘跌0.28%，报1.09370美元。美元兑日圆大致持平，报120.370日圆。美元兑俄罗斯卢布在升至逾一年高位72.84卢布后下滑。

债市:

--美国公债收益率大幅走高，市场交投清淡且走势震荡，因美国财政部标售五年期公债结果令人失望，以及油价反弹削弱了对美国公债的买兴。

指标10年期公债价格尾盘下跌24/32，收益率为2.308%。30年期公债收益率一度攀升至3.046%的日内高位，尾盘下跌2个基点，为3.043%。五年期公债收益率曾触及6月以来最高1.785%，其价格尾盘下跌12/32，收益率为1.793%。

--西班牙两年期公债收益率下跌，价格表现好于其他欧元区公债，因反对撙节的左翼政党组建联合政府的可能性日益下降。

西班牙两年期公债收益率下跌5个基点，报0.03%。西班牙10年期公债收益率升3个基点。德国10年期公债收益率上扬6个基点，至0.63%。

油市:

--油价每桶上涨逾1美元，因气温下降刺激买盘，此前一天油价急跌3%，交易商称，全球需求放缓和来自石油输出国组织成员国的充裕供应仍将给市场带来压力。

布兰特原油收涨1.17美元，或3.2%，报每桶37.79美元。美国原油收涨1.06美元，或2.9%，报每桶37.87美元。

金属市场:

--金价小涨，对油价走高作出反应，但美元反弹限制黄金的涨幅，受美国加息前景的影响，金价今年可能连续第三年下跌。

1917 GMT，现货金小升0.02%，报每盎司1,069.6美元。美国2月期金收报每盎司1,068.0美元。

--期铜价格反弹，盘中稍早触及逾一周最低水平，因基金逆转了对价格下跌的押注，市场也对中国计划减产的消息作出反应，但预计需求增长疲弱将限制涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收涨0.8%，报每吨4,730美元。三个月期铝则收跌0.1%，报每吨1,535美元。(完)