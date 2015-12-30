《路透早报》--12月31日

图为美国俄克拉荷马州Guthrie附近丹佛能源生产公司的一座抽油机。 REUTERS/Nick Oxford

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲11月民间部门信贷和房屋信贷(0030)

--香港11月M3货供额(0830)

--美国一周请领失业金数据(1330)

--美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--暂无预定重要事件

以下为12月30日下午5:00至31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全面振兴东北老工业基地需破除体制机制障碍--中央政治局

中国中共中央政治局召开会议提出，当前和今后一个时期是推进东北老工业基地全面振兴的关键时期，要坚决破除体制机制障碍，着力推进结构调整，下大力气改变传统产品占大头的单一产品结构。会议提出，到2020年，东北地区要在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长，同步实现全面建成小康社会目标。

--沙特称不会调整石油政策，准备满足客户需求--WSJ

华尔街日报(WSJ)报导，沙特阿拉伯石油部长欧那密称，该国不会限制石油产量，有能力满足额外需求。“这是可信赖的政策，我们不会改变，”他补充称。此外，伊朗驻OPEC代表预测2016年油价将介于每桶35-50美元，未来四年将不会超过60美元。油价周三下跌逾3%，布兰特原油滑向11年低位。

--波多黎各将对部分债务违约，但一般责任债务仍可偿付

总督Alejandro Garcia Padilla周三表示，波多黎各将陷入五个月内的第二次违约，不过1月4日到期的10亿美元债务仍可以部分偿还，包括其最高优先级的债券。他在圣胡安举行的记者会上称，波多黎各将会偿付3.287亿美元的一般责任债务。这笔最大的债券偿付中，逾半数款项将动用其它联邦机构的收入。这一消息在当日盘中曾短暂提振美国公债价格。

--瑞典央行总裁称做好了在必要时采取汇市干预措施的准备

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)表示，瑞典克朗近期的升值对通胀上升造成风险，该行已做好充分准备，在必要时采取措施。“近期瑞典克朗的升值对通胀上升造成风险。如果汇价较预估的更早、更快地上升，那么把通胀率推向目标水平更为困难，”英韦斯在一声明中称。“所以瑞典央行做好了高度准备，将在我们认为必要的时刻在汇市采取干预措施。”

--意大利税务部门证实已与苹果达成税务纠纷协议

知情人士透露，苹果将向意大利税务部门支付3.18亿欧元(3.48亿美元)，用于就税务纠纷达成和解。苹果明年还将签署一份税务协定，说明以后如何管理税务。意大利税务部门证实了有关与苹果达成协议的报导，但拒绝说明苹果同意支付的金额。暂未联系上苹果予以置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市下跌，因布兰特原油滑向11年低位，以及苹果走低重压标普500指数，该指数今年迄今仅微升。

道琼工业指数收跌117.11点，或0.66%，收报17,603.87点；标准普尔500指数下跌15点，或0.72%，收报2,063.36点；Nasdaq指数下挫42.09点，或0.82%，至5,065.85点。

--欧洲股市下跌，因大宗商品价格走低，拖累矿业股和能源股下跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.8%。

英股富时100指数收低0.64%，报6,274.05点。德股DAX指数收跌1.08%，报10,743.01点，法股CAC指数收低0.52%，报4,677.14点。

汇市:

--美元兑挪威克郎和俄罗斯卢布等商品货币走强，因油价下跌重压产油国货币。另外，空头回补支撑欧元。

美元兑俄罗斯卢布盘中触及73.62卢布的逾一年高位，兑挪威克郎升至至少13年来最高8.834克朗。美元指数尾盘上扬0.15%，报98.255。欧元兑美元尾盘上扬0.11%，报1.09305美元。美元兑日圆尾盘升0.05%，报120.530日圆。

债市:

--美国公债价格持稳，年底前成交清淡且交投震荡，此前进行的七年期公债标售成绩令人失望，且油价在本周稍早上涨后回落。

五年期公债收益率攀升至1.824%，为2014年9月来最高，之后回吐升幅，收盘几近持平。两年期公债尾盘涨1/32，收益率从周二尾盘1.095%跌至1.075%。指标10年期美债价格尾盘基本持平，收益率报2.305%。30年期美债价格尾盘跌2/32，收益率报3.044%，高于周二尾盘的3.041%。

--德国公债行结束了自2011年以来最为动荡的一年，收益率高于2014年末水平，德债收益率未能跌破零点，引发对其避险地位的质疑，也表明了超宽松货币政策的局限性。

10年期德债收益率收在0.63%，全年上涨9个基点。

油市:

-- 油价下跌逾3%，布兰特原油滑向11年低位，此前美国公布上周原油库存意外增加，且有迹象显示，沙特阿拉伯将继续加剧全球供应过剩的情况。

布兰特原油结算价跌1.33美元，或3.5%，报每桶36.46美元，盘中低见36.35美元，距离上周触及的11年低位仅差不到0.4美元。美国原油收跌1.27美元，或3.4%，报每桶36.60美元。

金属市场:

--金价下跌，因美元上涨和油价下跌合力拉低金价。黄金今年势将连续第三年下跌。黄金今年跌幅达10%，主要因为担忧美国利率上升将降低无息黄金的需求。

1938 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,060.10美元。美国期金结算价8.20美元，报每盎司1,059.80美元。现货钯金下挫2%，至每盎司543.50美元，本年跌幅近30%，将为四年内首年下跌。

--期铜价格持稳，但供应过剩和世界最大消费国中国需求疲弱的预期可能在未来交易日继续对铜价施压。

LME指标三个月期铜收涨0.1%，报4,735美元，但铜价今年仍势将下跌逾25%。三个月期铅收涨0.6%，报每吨1,778美元，盘中触及1,786美元的两个月高位。三个月期锌涨1.7%，报每吨1,632美元，为一个月高位。(完)