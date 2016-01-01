《路透早报》--1月1日

图为纽约证交所的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

[重大数据或新闻]

--2015年受美国升息预期及欧美货币政策背离因素带动，美元大涨，兑欧元升逾10%，兑日圆小涨，美元指数升逾9%。美国公债收益率今年下滑，明年预计仍呈现多头趋平走势。2015年股市表现强差人意，主要因为油价今年重挫35%，能源股在2015年大跌24%，是全球经济衰退以来表现最差的一年。

--中国国家主席习近平周四发表新年贺辞称，2016年是中国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，将着力推进结构性改革，推进改革开放，促进社会公平正义，营造政治上的绿水青山。

中国央行行长周小川亦发布新年贺辞。央行网站援引他的讲话称，2016年将继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕；继续深化金融体制改革，加强风险监测和预警，切实防范化解各类金融风险。

--中国国务院周四下发通知称，决定自2016年1月1日起调整证券交易印花税中央与地方分享比例。“为妥善处理中央与地方的财政分配关系，国务院决定，从2016年1月1日起，将证券交易印花税由现行按中央97%、地方3%比例分享全部调整为中央收入，”新华社援引通知内容称。

--周四公布的重要经济数据包括：

* 美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)为42.9，为2009年7月以来最低，预估为49.8。

* 美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为28.7万人(预估为27.0万人)。美国一周续请失业金人数为219.8万人(预估为220.1万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为27.7万人。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下跌，标普500指数年线小跌，在2015年，标普500指数曾创下纪录新高，也曾大跌。2015年股市表现强差人意，主要因为油价下跌，全球原油供应空前巨大，使油价在2015年下跌了三分之一。能源股在2015年大跌24%，是全球经济衰退以来表现最差的一年。周四，道琼工业指数收跌178.84点，或1.02%，收报17,425.03点；标准普尔500指数下跌19.42点，或0.94%，收报2,043.94点；Nasdaq指数下挫58.44点，或1.15%，至5,007.41点。2015年道指收跌2.2%，NASDAQ指数收涨5.7%，标普500指数收挫0.7%，为2011年以来首次年度收跌。

--大部分欧洲股市2015年全年收涨，但远低于年内高位，第四季度商品价格的下挫重压了股市。英国富时100指数周四下挫0.5%，法国指标CAC-40指数下跌0.9%，德国DAX指数今日因假日闭市，其它市场均只交易半日。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.56%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.62%。

德国和法国等主要股市全年上涨约10%。但英国富时100指数跑输其它欧洲股指，全年下跌约5%，部分由于商品相关股在市场中的占比比法国和德国高。路透本月稍早的调查显示，欧洲股市2016年将上涨，但不会回到2015年的高位。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周四以逾9%的年涨幅为2015年收官，尽管12月月线下跌，但基金经理人重新平衡投资组合，推动美元在今日清淡交投中上涨。美元兑欧元2015年涨逾10%，连升第二年。欧元兑美元周四触及逾一周低位1.08530美元。

美元指数触及逾一周高位98.750。美元兑日圆触及逾两个月低位120.005日圆，分析师表示，弱于预期的芝加哥采购经理人指数(PMI)提振避险日圆。美元兑日圆2015年小升0.4%，连涨第四年。美元兑瑞郎尾盘大涨1.3%，报1.00150瑞郎，此前触及逾三周高位1.00240瑞郎。美元兑瑞郎2015年涨0.7%，连续第二年攀升。

债市:

--美国公债价格上涨，年度收盘水准较许多投资人原本预期要高，收益率曲线较2014年更平缓。看多的投资人预计2016年收益率曲线将继续呈多头趋平走势，因投资人对是否美联储能如所愿在2016年升息四次感到怀疑，对较长期公债的需求不断增加。两年期公债收高2/32，收益率报1.051%，周三收报1.079%。指标10年期公债收高10/32，收益率报2.269%，今年升幅达到27个基点。30年期公债升18/32，收益率报3.015%，年度收高8个基点。

油市:

--油价周四上涨，但全年下跌多达35%，因中东原油生产国和美国页岩油开采商之间的竞争导致了前所未有的全球供应过剩，这一状况可能将持续至2016年。布兰特原油期货收涨0.82美元，报每桶37.28美元，从盘中稍早触及的36.10美元的11年低位反弹，本月下跌16%，全年下跌35%，2014年下跌48%。美国原油期货收涨0.44美元，报每桶37.04美元，12月下跌11%，全年下跌30%，2014年下跌46%。

金属市场:

--金价在2015年最后一日持稳，2015年下跌10%且连跌第三年，在美国将继续加息和美元走强的前景下，2016年金价将可能继续面临挑战。交投最活跃的美国2月期金周四收报每盎司1,060.2美元，和周三收报1,059.8美元基本持平，且接近12月稍早触及的六年低位1,046美元。在周四1857 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,061.4美元。

交投最活跃的美国白银期货周四收报每盎司13.803美元，较周三跌0.3%，2015年跌幅为12%。现货白银下跌0.2%，报每盎司13.83美元。铂金期货收报每盎司893.2美元，2015年跌幅为26%，交投最活跃的钯金期货收报562美元，2015年大跌30%。

--铜价和锌价2015年跌去四分之一，镍价下跌逾40%，因主要金属消费国中国的增长放缓、全球供应过剩，以及美元走强打击了工业金属价格。供应可能收紧的忧虑将期铅的跌幅限制在4%，而期铝和期锡分别下跌19%和24%，因担心这些金属的供应过剩。指标三个月期铜2015年收在每吨4,705美元，周四下跌0.6%。(完)