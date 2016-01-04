《路透早报》--1月5日

1月4日，中国北京，股民在券商营业部查看股票信息。中国股市周一午后跌势加快，沪深300指数下跌5%并首度触发熔断机制，沪深市场暂停交易15分钟；恢复交易后继续扩大跌幅至7%，再度触发熔断机制。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

[重大数据或新闻]

美国制造业萎缩加剧且建筑支出下滑，表明经济增长脚步温吞

--美国12月制造业进一步萎缩，因低油价造成能源业削减支出；同时11月建筑支出下滑，为近一年半来首见，表明经济以较差的动能结束了2015年。周一公布的黯淡报告令近期增长前景蒙上阴霾，并促使分析师大幅调降对第四季的经济增长预估。疲弱的制造业报告和中国低迷的制造业数据均令美股承压。美国公债价格上涨，美元兑一篮子货币收窄涨幅。

详细数据：

美国数据：12月Markit制造业PMI终值为51.2，为2012年10月以来最低

美国数据：ISM-12月制造业数据跌至2009年6月来最低的48.2，预估为49.0

表格：美国11月建筑支出回落0.4%，预估为上升0.6%--商务部

旧金山联储总裁称美国今年可能升息三到五次

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，他对中国数据转弱并不感到意外，也不担忧，并认为考虑到美国经济的强健程度，今年升息三到五次是合理的，但会根据通胀水平和经济成长的步伐重新进行评估。他不认为中国成长放缓对美国构成系统性风险，预计今年就业会继续增长，国内生产总值(GDP)增长2-2.25%，并预计通胀将逐步向2%回升。

中国央行：12月开展隔夜常备借贷便利1.35亿元，利率维持在2.75%

--中国央行公布，其分支行12月对地方法人金融机构累计开展常备借贷便利(SLF)操作共1.35亿元人民币，期限均为隔夜，利率2.75%。中国央行网站刊登公告称，其12月对13家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,000亿元，期限6个月，利率3.25%；当月未对国开行等三家政策性银行发放补充抵押贷款(PSL)。

德国通胀放缓让消费者高兴，但欧洲央行头痛

--德国通胀在12月意外放缓，2015年全年通胀率降至纪录最低。在就业处于纪录最高而薪资不断上升之际，这增强了消费者的购买力。但这项意外疲弱的数据却加大了欧洲央行(ECB)进一步放松政策的压力。上月该央行刚刚推出宽松措施。德国联邦统计局公布的数据显示，12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上涨0.2%，低于11月的0.3%。该数据低于路透调查预期的0.4%，也远低于欧洲央行略低于2%的整体欧元区通胀目标。

德国大众汽车遭美国起诉，面临上百亿美元罚款

--美国司法部周一对德国大众汽车(福斯汽车)提起民事诉讼，指控其在近60万辆汽车上安装非法设备影响排放控制系统，违反了美国《清洁空气法》。司法部一名资深官员表示，对于大众汽车及其旗下奥迪与保时捷部门的指控，可能给大众汽车带来数以十亿美元计的罚金。根据该诉讼，大众汽车罚金理论上可能超过900亿美元，大约相当于每辆违法汽车被罚3.75万美元。美国政府监管机构最初在9月表示，大众汽车面临的罚款可能超过180亿美元。

沙特外交部长：沙特将中断与伊朗的空中交通及贸易联系

--沙特(沙乌地)阿拉伯与伊朗的裂痕扩大，沙特称将中断与伊朗的空中交通及贸易联系，并要求伊朗政府必须“像正常国家那样行事”，沙特才会恢复与伊朗的外交关系。沙特外交部长Adel al-Jubeir在接受路透专访时说，伊朗政府要对紧张关系升级负责。沙特于上周六处决了什叶派教士Nimr al-Nimr，称他是恐怖分子。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一大幅下跌，道指在今年首个交易日录得2008年以来最差开局，因中国经济数据疲弱燃点对全球经济放缓的担忧。股指在尾盘收复了部分失地，因油价一度大涨，带动能源股缩小跌幅。

道琼工业指数收跌276.09点，或1.58%，收报17,148.94点；标准普尔500指数下跌31.28点，或1.53%，收报2,012.66点；Nasdaq指数下挫104.32点，或2.08%，至4,903.09点。标普500和Nasdaq指数均为2001年以来最差开局。

--欧洲股市大幅下跌，因中国数据疲弱重压全球股票市场。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌2.5%，是继12月3日录得3.3%跌幅以来的最大单日跌幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数急跌3.1%。

英股富时100指数收低2.39%，报6,093.43点，法股CAC指数急跌2.47%，收报4,522.45点。德国DAX指数重挫4.28%，报10,283.44点。

汇市:

--日圆普涨，因令人失望的中国制造业数据引发全球股市抛售，促使交易商纷纷买入日圆这一传统避险货币。日圆兑美元上扬0.7%，报119.40日圆，盘中触及11周高位118.68日圆。日圆兑欧元尾盘上扬1%，报129.17日圆，稍早升至128.64日圆的4月来高位。欧元兑美元跌0.3%，报1.0829美元，日高为1.0946美元。澳元和新西兰元兑美元下跌超过1%，加元兑美元跌0.9%，报1.3950加元。

债市:

--美国公债收益率下跌，指标收益率触及近两周低位，此前中国股市急挫加重了对全球增长的担忧，并推高了对美国公债这一避险资产的需求。

指标10年期公债收益率触及12月22日以来最低的2.200%，尾盘报2.239%；五年和七年期公债收益率也触及近两周低位；30年期公债收益率触及2.939%的近一周最低，尾盘报2.984%。两年期公债价格尾盘涨2/32，收益率为1.032%，上周四尾盘为1.064%。

--投资者在2016年首个交易日买入欧元区公债，因中东地区的紧张局势以及中国疲弱经济数据引发的股市挫跌激发对避险公债的买需。大部份10年期欧元区公债收益率(殖利率)下跌5-6个基点不等，短期德国公债收益率跌至约两周最低水准。

德国两年期公债收益率跌至两周低点负0.359%。德国五年期公债收益率亦跌至两周低点负0.085%，10年期德债收益率下滑6.3个基点至正0.57%。

油市:

--油价在2016年首个交易日继续下跌，交投震荡，回吐稍早因中东紧张局势录得的涨幅，因全球股市下跌和对中国经济放缓的担忧打压油价。布兰特原油下跌0.06美元，结算价报每桶37.22美元，日高在38.99美元，此为近三周最高水准。美国原油下跌0.28美元，收报每桶36.76美元，日高在38.39美元。

金属市场:

--金价劲扬2%至四周高位，受助于中东紧张局势升级，和中国数据点燃全球成长忧虑导致的股市急跌。但钯金急挫，因中国制造业数据压制了制造业复苏的希望。

1909GMT，现货金上扬1.4%，报每盎司1,074.80美元，盘中升至四周高位1,083.30美元。美国2月期金收高1.4%，报每盎司1,075.20美元。现货银上扬0.5%，报每盎司13.86美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司880美元。现货钯金重挫4.1%，报每盎司538美元。

--伦敦期铜触及两周低位，此前数据显示中国12月制造业活动继续萎缩，拖累沪综指大跌，且重燃市场对中国和全球其他地区经济成长的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.1%，报每吨4,606.50美元，在2015年全年下跌25%。

其他金属也下跌。期锌收低2.6%，报1,568美元。期镍收跌3.5%，报8,505美元。期铅收跌2.7%，报1,745.50美元。期铝收低2.2%，报1,473美元。期锡收跌1%，报14,400美元。(完)