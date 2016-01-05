《路透早报》--1月6日

[重大数据或新闻]

苹果料将iPhone 6s和6s Plus减产30%以消化库存--日经

--日经新闻报导称，苹果料在1-3月当季将其最新的iPhone机型产量削减约30%。日经报导称，由于iPhone 6s和6s Plus自去年9月推出以来积聚了一些库存，缩减产量好让经销商可以消化现有库存。报导称，预计产量会在4-6月当季恢复到正常水平。苹果股价收跌2.5%，报102.71美元。其股价较4月创下的纪录高位已下跌约25%，反映了对出货放缓的担忧。受减产消息影响，苹果供应商的股价也纷纷下跌。

独家：巴克莱下周将裁减亚洲投行部门岗位--消息

--直接了解情况的消息人士对路透表示，巴克莱(Barclays)下周将宣布裁减亚洲投资银行业务部门员工，包括在韩国及台湾关闭业务。这家英国银行的最新成本削减举措是其全球重组计划的一部分，将涉及韩国和台湾的企业金融和顾问业务员工，以及股票销售和研究人员；该行将至少在亚洲裁撤50名员工。

美国12月汽车销量增9%，2015年全年销量创最高纪录

--美国汽车生产商公布的2015年全年销量创下最高纪录，但12月汽车销量低于预期。大多数分析师表示，今年汽车销量应该会再创新高。Autodata的数据显示，美国2015年全年汽车销量达到创纪录的1,747万辆，打破2000年创下的1,741万辆的纪录，不过远低于汤森路透访问的38名分析师预计的1,810万辆。汽油价格处于低位、信贷轻松及经济温和增长，均提振了汽车行业。

伊朗可能温和调整石油产出以避免油价进一步下滑--石油官员

--伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务主管Mohsen Qamsari称，一旦西方取消制裁，伊朗可能会温和调整石油产出及出口，以避免油价承受进一步压力。此一宣示将是该国政策的一个重大转变；此前伊朗官员一再呼吁石油输出国组织(OPEC)为该国石油供应大增留出空间，并承诺一旦针对伊朗石油业的制裁解除，就将加大出口。

欧元区12月通胀率0.2%低于市场预估，加重宽松政策压力

--周二公布的初值显示，欧元区12月物价涨幅小于预期，加重了欧洲央行进一步宽松货币政策的压力。欧盟统计局公布，12月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，路透调查的市场预估为上升0.3%。

韩国12月外汇储备降至四个月最低水平

--韩国央行周三公布，12月底外汇储备连续第二个月减少，至3,679.6亿美元，此为四个月最低水平。韩国央行称，12月底外汇储备减少5亿美元，跌至2015年8月来最低水准，当时为3,679.4亿美元。数据显示，12月底外汇储备减少是主要因为存款下降。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周二微幅收高，在新年首个交易日大跌后回稳，但投资人仍高度紧张。周一的股市大跌以及对中国的担忧重燃令投资人对今年的市场前景保持谨慎。

道琼工业指数收高9.72点，或0.06%，收报17,158.66点；标准普尔500指数上涨4.05点，或0.2%，收报2,016.71点；Nasdaq指数收低11.66点，或0.24%，至4,891.43点。

--欧洲股市收涨，矿业股和电信股上涨提供支撑，尽管对中国的忧虑犹在；此前中国制造业数据疲弱，拖累中国股市周一大跌且引发全球股市下挫。交易商称，市场传言，弱于预期的通胀数据将驱使欧洲央行祭出更多经济刺激举措，将是一个支撑因素。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.7%。英股富时100指数收涨0.72%，报6,137.24点，法股CAC指数收涨0.34%，报4,537.63点。德国DAX指数收高0.26%，报10,310.10点。

汇市:

--日圆上涨，因交易商在担忧全球增长放缓、中国股市续跌、伊朗和沙特局势紧张的背景下，通过低风险货币寻求资金安全。日圆盘中兑欧元攀升至4月以来最高水平，兑美元徘徊在10月以来的最高位，兑英镑也升至2014年10月以来的最高水准。日圆兑欧元尾盘涨1.2%，报127.80日圆，盘中触及127.47日圆的逾八个月高位。日圆兑美元日内上涨0.4%，报119.01日圆。欧元兑美元下跌0.8%，报1.0739美元。

债市:

--美国长期公债收益率上扬，因对全球成长的忧虑缓解，导致交易商卖出部分避险的美国公债，而周五美国就业数据公布前的谨慎情绪使公债收益率陷于狭窄区间内。

美国30年期公债价格尾盘下跌12/32，收益率上扬2个基点，报3.008%。五年期公债价格尾盘上扬2/32，收益率下跌1个基点，报1.722%。七年期公债价格尾盘上扬2/32，收益率也回落1个基点，报2.057%。指标10年期公债价格尾盘基本持平，收益率报2.250%。

--德国公债收益率企稳，此前中国采取措施遏制人民币和股市进一步下滑，抵消了欧元区通胀数据低于预期的大部分影响。德债收益率下跌1个基点至0.56%。评级较低的西班牙和意大利公债表现好于德国指标公债，收益率下跌3-5个基点，分别至1.70%和1.51%。

油市:

--油价跌逾2%，滑向11年低位，因投资者无视两个世界最大产油国之间的紧张局势升级，而关注美元走强和美国原油库存增加。布兰特原油下跌0.8美元，收于每桶36.42美元，圣诞前价格触及35.98美元的11年低位，令布兰特原油价格去年全年最多跌逾三分之一。美国原油收跌0.79美元，报收每桶35.97美元。

金属市场:

--金价连续第二个交易日上扬，尽管美元走高，但对中国增长放缓的担忧及中东紧张局势不断升级带动了一波黄金避险需求。1908GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,077.87美元。美国2月期金收涨0.3%，报每盎司1,078.40美元。

现货银上涨1.2%，报每盎司14.01美元。现货铂金涨0.1%，报每盎司883.82美元；现货钯金下跌1%，报533.50美元。

--伦敦期铜反弹，因中国注入估计约200亿美元资金以稳定股市和汇市，但对最大金属消费国中国需求放缓的担忧限制了涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.8%，报每吨4,645美元。

三个月期镍收涨0.5%，报每吨8,550美元；期铅下跌1.8%，报1,714美元；期铝下滑0.6%，报1,463.5美元。期锌收涨0.3%，报1,573美元；期锡收跌1.7%，报14,155美元。(完)