《路透早报》--1月7日

[重大数据或新闻]

美联储内部通胀看法分歧未影响升息--会议记录

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。美联储12月15-16日会议记录显示，“目前几乎所有与会委员对通胀将在中期内向2%回升有合理的信心。”会议记录反映出，尽管委员们上月一致同意近10年来首次升息25个基点，但美联储内部仍存在分歧。有关通胀前景的讨论将是美联储决定未来一年升息步伐的关键。会议记录也表明，中国经济疲弱是挥之不去的忧虑。

美12月民间就业岗位大增，暗示经济成长仍具韧性

--美国12月民间就业岗位大幅增长，表明了经济的潜在力度，尽管有迹象显示，第四季经济增长大幅放缓。虽然周三公布的其他数据显示，12月服务业扩张速度略微放缓，但调查的细节相当乐观，暗示未来数月将回升。美国金融市场对这些好坏不一的数据几无反应，因投资者聚焦于中国经济增长放缓、油价大跌和地缘政治担忧加剧的影响。美国股市下跌，而美国公债价格上涨，美元指数持平。

详细数据：

美国数据：12月ADP民间就业岗位增加25.7万个，远高于市场预估

美国数据：12月服务业PMI终值降至54.3，为1月来最低--Markit

美国数据：ISM-12月非制造业PMI下降至55.3，增速为20个月来最慢

表格：美国11月工厂订单较上月下跌0.2%，符合预期

表格：美国11月贸易逆差缩窄至423.7亿美元，预估为逆差440亿美元

朝鲜宣称成功进行氢弹试验，美国专家存疑

--朝鲜宣布成功试验了一枚威力强大的核弹，遭到全球各国政府的谴责。不过美国与武器专家表示怀疑，这次试爆的装置是否像朝鲜宣称的那样先进。朝鲜还表示有能力实现氢弹小型化，这在理论上使其能够安装在导弹上面，可能对美国西海岸、韩国及日本构成新的威胁。美国国务院证实朝鲜进行了一次核试验，但奥巴马政府对于这次是氢弹试验的说法存疑。韩国情报官员与几名分析家也质疑周三测试的是一个完备的氢装置，指其威力与2013年朝鲜上次进行的核试验大致相同。朝鲜为地缘政治担忧因素再添一笔，而中国允许人民币进一步贬值，则加剧了外界对其经济状况的疑虑。受此影响，全球股市连续第五日下跌。

世行调降2016年全球经济增长预估，主因新兴经济体疲弱

--世界银行调降2016年全球经济增长预估，表示主要新兴市场经济体的疲弱表现将抑制整体经济活动，而且美国等发达国家的情况也不尽人意。世行称，今年全球经济增长率料将从2015年的2.4%提高至2.9%，但低于6月时预估的3.3%。该行特别提到了对主要新兴经济体表现低迷的担忧，称鉴于五个金砖国家的较大经济规模和与全球经济的融合程度，它们中有四国经济同时放缓，可能对其他国家带来明显影响。世界银行还调降美国和其他发达经济体增长预估。

苹果股价跌破100美元，为8月以来首次

--苹果股价跌破100美元，为近五个月来首次；之前有报导称iPhone 6S和6S Plus的出货放缓。该股周三短暂低见99.87美元，为8月24日以来最低。苹果周三在Nasdaq市场收盘挫跌近2%至100.70美元，大盘亦走低。其股价自2014年10月20日以来从未收在100美元以下。iPhone在苹果公司营收和利润中占绝大部分，有关销售速度放缓的报导令其股价承压，该股过去六个月累计下跌了20%。

渣打是中国央行暂停部分外汇业务的三家银行之一--消息

--两名直接了解情况的消息人士告诉路透，渣打银行是上周中国央行禁止在3月底之前从事某些外汇业务的三家银行之一。路透12月30日报导，中国央行暂停德意志银行和其他两家银行的部分外汇业务，以遏制人民币走软情况下的资本外流。发给这些银行的书面通知均没有说明暂停业务的原因，但上篇报导中的消息人士提到，这些成为目标的银行可能是由于其跨境外汇业务规模较大。其中一位知悉渣打银行情况的消息人士称，该行已请求中国央行缩短暂停业务的时间。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收于10月初以来的最低水平，受累于对中国和全球经济成长的忧虑重燃，且能源股跟随油价走低。道琼工业指数收跌252.15点，或1.47%，收报16,906.51点；标准普尔500指数收低26.45点，或1.31%，收报1,990.26点；Nasdaq指数收低55.67点，或1.14%，至4,835.77点。

--欧洲股市跌至三周低位，受商品类股下跌拖累，因对中国经济的担忧再次浮出水面，此前中国允许人民币进一步贬值，且公布的服务业数据疲弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.3%，报1,392.40点。

英股富时100指数收跌1.04%，报6,073.38点，法股CAC指数收跌1.26%，报4,480.47点。德国DAX指数收跌0.93%，报10,214.02点。

汇市:

--美元兑一篮子货币从一个月高位回落，由于美联储12月会议记录显示，联储未来升息的步伐将是渐进的，因担忧通胀长期保持在低位。美元指数尾盘下跌0.2%，报99.160，略低于周二触及的一个月高位。另外，朝鲜宣称成功进行核试验，推动日圆兑欧元和美元走强。美元兑日圆下跌0.5%，报118.49日圆。欧元兑日圆回落0.1%，报127.79日圆。中国人民银行再度下调人民币中间价后，离岸人民币汇率急跌逾1%，兑美元在伦敦时段交易中跌至6.7315的纪录低位。

债市:

--美国公债收益率下滑，指标公债收益率触及逾三周最低水准，因存在避险需求，且有迹象显示通胀压力缺乏可能令美联储今年升息的步幅放缓。指标10年期公债价格尾盘升20/32，收益率报2.177%，周二尾盘报2.250%。30年期长债价格升1-12/32，收益率由周二尾盘的3.011%降至2.941%。两年期公债升2/32，收益率报0.984%。

--德国10年期公债收益率跌至欧洲央行去年12月放松货币政策以来的最低水平。在公布了低于预期的欧元区消费者物价之后，长期通胀预期触及三个月最低，这是推低10年期德债收益率的主要因素。

指标10年期德债收益率下跌4个基点，报0.51%。其他欧元区公债收益率下滑3-6个基点不等。

油市:

--油价急跌6%，自2004年以来首次跌穿每桶35美元，因数据显示，美国汽油库存意外大增，加重了全球供应过剩局势仍在加剧的担忧。布兰特原油期货收跌2.19美元，报每桶34.23美元，稍早跌至2004年7月初以来的最低34.13美元。美国原油期货下跌2.00美元，收报每桶33.97美元，为2009年2月以来的最低收盘位。

金属市场:

--金价触及七周高点，连续第三个交易日上扬，因对中国经济持续的担忧打击了股市，且朝鲜半岛和中东紧张局势升温。1955 GMT，现货金涨1.5%，报每盎司1,093.62美元，脱离了11月16日以来最高的1,095.30美元的盘中高点，美国2月期金在美联储会议记录发布前收涨1.3%，报每盎司1,091.90美元。

--期铜触及两周低位，因人民币走软和中国服务业数据疲弱，加重对中国经济放缓的担忧，此前中国制造业数据疲弱令人担忧中国经济，且导致中国股市沪综指在本周稍早大跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下挫0.5%，收报每吨4,620美元。

三个月期铝收高0.8%，报1,475美元。期锡大跌2.5%，报13,800美元。期锌收挫1.7%，报1,546美元；期镍收涨0.6%，报每吨8,600美元；期铅下跌2%，报1,679.50美元。