《路透早报》--6月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月工业生产初值及零售销售(6月28日2350)

--香港5月零售销售(0830)

--英国5月消费者信贷及M4货供额(0830)

--欧元区6月企业景气指数(0900)

--德国6月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调合指数(HICP)初值(1200)

--加拿大5月生产者物价指数(PPI)(1230)

--美国5月成屋待完成销售指数(1400)

--美国6月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

--韩国央行7月制造业景气判断指数(2100)

--新西兰5月建筑许可(2245)

--韩国5月工业生产(2300)

--英国6月GfK消费者信心指数(2305)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞士国际金融论坛，主题为“重建全球金融”。瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾。

[重大数据或新闻]

--希腊将实施资本管制并令银行停业，因与债权人未达成协议

希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。

雅典股票交易所也将关闭，因为希腊政府希望尽力控制金融市场受到的冲击。希腊的欧洲伙伴关上了延长希腊信贷救生索的大门，使该国面临违约，那或导致希腊退出欧元区，影响并可能扩散至欧洲经济甚至更大范围。

希腊将局面恶化归咎于欧洲央行。该央行冻结了对希腊银行业的资金支持额度，没有调升融资上限以应对储户提款额的激增，这令银行难以继续开门营业。希腊总理齐普拉斯宣布7月5日举行公投。

全球金融市场周一严阵以待希腊债务危机的冲击，因投资者匆忙消化“希腊脱欧”的风险。欧元重挫，美国公债期货劲扬1-27/32且交投活跃，美国原油期货在亚洲盘初下跌1美元。

--中国央行降准降息同出手六年半来首现，稳增长兼抑制金融风险

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。分析人士指出，在央行此次强力政策的呵护下，有助于平复股市恐慌情绪，但融资盘去杠杆仍需要调整过程，在短线反弹后股市可能进入一段整固期；而对降息加定向降准对债市短期利好，而收益率下行幅度仍要看地方债的供给压力，以及央行后续长期资金的进一步释放情况。

--中国1-5月份规模以上工业企业利润总额同比下降0.8%

中国国家统计局周日公布，1-5月份，全国规模以上工业企业实现 利润总额22,547.6亿元人民币，同比下降0.8%，降幅比1-4月份收窄0.5个百分点。统计局并公布，5月份规模以上工业企业实现利润总额5,207.1亿元，同比增长0.6%，增 速比4月份回落2个百分点。国家统计局工业司何平博士认为，5月份工业利润增速放缓的原因有三方面，一是销售 增速小幅回落；二是投资收益拉动利润增长的作用有所减弱；三是受电力、汽车、酒饮料等 行业利润下滑影响明显。

--消息称中国地方社保金交全国社保统筹管理方案将出台，规模约两万亿

两位熟悉情况的消息人士周日表示，地方社保金划拨给全国社保基金统筹管理的方案已获得中国国务院通过，方案最快将在年底之前落实。此次纳入全国社保统筹管理的地方社保资金规模约在两万亿元人民币。这一方案的落实，不仅给中国资本市场带来稳定的长期资金，也将令地方社保金的收益增加，解决中国养老金捉衿见肘的问题。上述消息人士称，“方案已经获国务院通过，整体资金规模约两万亿，近期股市大跌，可能会推动相关部门加快落实。”

--官员称上海自贸区拟允许企业限额内自主进行跨境资本项目交易

中国国家外汇管理局副局长方上浦周六称，上海自贸区将先行先试人民币资本项目可兑换，计划根据企业的情况设定额度，允许在额度内自主进行跨境的资本项目交易，与投融资有关的资金进出、汇兑不受限制。他并谈到，正在研究宏观审慎管理的试点。考虑在分帐核算单元内的企业金融外债可以按照一定的比例进行，比如说净资产或者资本金的比例，自主的进入境外的资金，同时可以选择相应的结汇。

--亚投行周一将签署协定，中国将拥有最多股份

来自57个国家的代表周一将在北京签署亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)协议，这将是中国历来最大的外交胜利之一。中国主导成立的亚投行的意向创始成员国将签署协定，协定将决定每个成员的股份以及该行的初始资本。中国持有亚投行最多股份，其次是印度。亚投行将在年底开始运营。

此外，欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)周六表示，EBRD希望明年与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)开展首个联合项目。

--中国央行授权匈牙利中国银行担任匈牙利人民币业务清算行

中国人民银行周日发布公告称，根据《中国人民银行与匈牙利中央银行合作备忘录》相关内容，该行决定授权匈牙利中国银行担任匈牙利人民币业务清算行。中国央行周六与匈牙利中央银行签署了在匈牙利建立人民币清算安排的合作备忘录，以及《中国人民银行代理匈牙利央行投资中国银行间债券市场的代理投资协议》。此外中国央行同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到匈牙利，投资额度为500亿元人民币。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互现，标普500指数收盘基本持平，但本周收跌，因在希腊与债权人周末为避免违约作最后努力前，投资者持谨慎态度。道琼工业指数收高，受成份股企业耐克业绩强劲提振，但Nasdaq指数收挫，因美光业绩令人失望，打压英特尔等晶片股。

道琼工业指数升56.32点，或0.31%，至17,946.68点；标准普尔500指数小跌0.82点，或0.04%，至2,101.49点；Nasdaq指数回落31.685点，或0.62%，至5,080.505点。本周，道指和标普500指数均下跌0.4%，Nasdaq指数回落0.7%。

--欧洲股市小涨，在周末希腊同国际债权人为达成协议作最后努力前，对希腊局势能取得某种形式进展的乐观情绪升温。希腊股市走强，欧股本周收高。尽管短期风险增加，但美银美林策略师表示，欧股势将上涨，因如果未能达成协议，欧洲央行等机构可能出台更多积极干预措施，而不是减少干预。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.1%，报1,574.08点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.3%，希腊ATG股指大涨2%。本周泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大涨逾2%。德股DAX指数微升0.17%，报11,492.43点，法股CAC指数升0.35%，报5,059.17点；英国富时100指数下挫0.79%，报6,753.70点。

汇市:

--希腊债务谈判悬而未决令汇市陷于窄幅区间内，在布鲁塞尔的谈判双方围绕解决希腊债务危机的最新提议展开言论攻势。欧元跌穿1.12美元，之前希腊总理齐普拉斯言之凿凿，一副完全无法接受国际货币基金组织、欧盟和欧洲央行的最新建议的架势。一个小时后，欧元进一步跌至三周低点1.1130美元，纽约尾盘报1.1163美元，当日下滑0.37%，本周跌1.65%。美元兑日圆升0.15%，报123.83日圆，本周升0.91%。

债市:

--美国公债收益率攀升，长债收益率触及近九个月高位，之前欧元区伙伴国提出解冻希腊救助计划中的数十亿欧元计的资金，提振了最终将达成债务协议的乐观情绪，从而削弱了对公债的避险买盘。美国30年期公债收益率盘中触及10月3日以来最高3.26%。五到10年期公债收益率触及6月11日以来最高。指标10年期公债收益率报2.49%，为逾两周高位。三年和两年期公债收益率触及逾一周高位，分别为1.10%和0.72%。五年和30年期公债收益率三周来首次周线上扬，两年和三年期公债收益率两周来首次周线攀升。

美国30年期公债价格尾盘跌1-24/32，收益率报3.25%，周四尾盘报3.16%。指标10年期公债价格尾盘回落24/32，收益率报2.48%，周四尾盘为2.39%。三年期公债价格尾盘下跌3/32，收益率从周四尾盘的1.06%攀升至1.09%。

--德国公债收益率(殖利率)触及两周高位，扭转稍早跌势，因投资人调整投资组合，不愿贸然建仓，因不确定周末希腊债务谈判的最后努力是否能避免希腊出现违约。欧洲决策者此前曾在最后时刻采取果断行动，尤其是欧洲央行(ECB)总裁德拉吉2012年时曾承诺“采取一切措施”来维护欧元。因此投资者不愿在如此紧要关头押注协议不能达成，即便周四谈判再次遇阻，且希腊和债权人看来仍有很多分歧。欧洲尾盘，10年期德国公债收益率升6个基点，至0.92%的两周高位。

油市:

--原油期货收盘基本持平，之前有迹象显示希腊可能在周末与债权人达成协议，从而避免违约。另外，伊朗与国际大国的核协议磋商仍然存在分歧。布兰特原油期货在连跌两日后小涨。但美国原油期货延续跌势，因有迹象显示美国石油钻井平台数量不久可能开始增加。

布兰特原油期货收涨0.06美元，或0.1%，报每桶63.26美元。本周上扬0.3%。美国原油期货收跌0.07美元，或0.1%，报每桶59.63美元，本周也下跌0.1%。

金属市场:

--金价变动不大，盘中跌至三周低点，之后受空头回补带动反弹，在周末希腊债务谈判做最后的努力前，市场气氛谨慎。投资人担心金市较长期前景，也给金价带来压力。1907 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,171.55美元，盘中跌至6月5日来最低的1,168.25美元。本周金价势将收低2.2%。美国8月期金收高1.40美元，报每盎司1,173.20美元。

--期铜和其他基本金属走低，受累于中国股市重挫，以及周末进行的希腊债务磋商前途未卜。部分中国股指周五创下七年来最大单日跌幅。期铜跌幅不大，因部分投资者看到中国刺激举措可能加固市场的脆弱支撑的早期迹象，这限制了季节性需求放缓给市场造成的影响。LME三个月期铜收跌0.3%，报每吨5,755美元。期铜本周攀升近2%，但本月仍可能下跌4%。(完)

(整理 母红/李婷仪 审校 李军/许娜)

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