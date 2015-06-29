《路透早报》--6月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国5月货物和服务贸易/国际收支平衡表/国际投资头寸表/一季度外债数据

--新西兰国民银行(NBNZ)6月企业展望指数(0100)

--澳洲HIA 5月新屋销售(0100)

--澳洲5月民间部门信贷(0130)

--日本5月加班工资(0130)

--日本5月建筑订单及房屋开工(0500)

--德国5月实质零售销售(0600)

--法国5月消费者支出及生产者物价指数(PPI)(0645)

--瑞士6月KOF领先指标(0700)

--德国6月失业报告(0755)

--意大利5月失业率(0800)

--香港5月M3货币供应(0830)

--英国第一季国内生产总值(GDP)/企业投资/经常帐收支(0830)

--意大利6月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)初值(0900)

--欧元区6月HICP初值和5月失业率(0900)

--意大利5月PPI(1000)

--加拿大4月GDP(1230)

--美国标普/Case-Shiller 4月房价指数(1300)

--美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国6月消费者信心(1400)

--韩国6月CPI(2300)

--日本央行第二季短观调查(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行公布半年一度的金融稳定报告(0300)以及6月政策会议记录(0700)

--芬兰财政部发布债务管理季度报告，包括7-9月公债发行近期展望(0700)

--澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲(0840)

--德国央行副总裁Claudia Buch将参加金融稳定委员会记者会(1200)

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼于“奥合国际银行--夏季会谈”中发表专题演说(1300)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”上发表演说(2200)

以下为6月29日下午5:00至6月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊民众集会抗议撙节政策，欧洲银行股大跌

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

希腊计划周日就救助议题举行公投，总理齐普拉斯暗示公投失败就辞职。评级机构标准普尔将希腊主权债信评级在垃圾区域进一步调降一个级距至“CCC-”，称希腊脱离欧元区的机率为50%。

希腊人见惯了政府与国际债权人经过漫长谈判后在最后一刻达成协议，可这次情况急转直下令他们震惊。谈判破裂已将欧盟和欧元区推入未知领域。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大跌逾4%，银行类股重挫5.84%；美股三大股指亦大幅收低。油价跌至三周低位。

对于希腊危机，中国总理李克强表示，他希望看到希腊留在欧元区，并承诺中国将投资欧盟执委会主席贾克推出的、规模达3,150亿欧元的欧盟新基建计划，同时称中国政府将购买欧洲投资银行发行的债券。

--波多黎各政府顾问称政府无力偿债，资金即将告罄

波多黎各政府新任命的顾问Steven Rhodes表示，这块美国海外领地的政府“无力偿债”，资金即将耗尽。Rhodes称，波多黎各的前途取决于其是否有资格按照美国破产法进行债务重组，目前其不可以使用这一程序。他强调破产不会成为“救助”。在周一的一次会议上国际货币基金组织(IMF)几位前经济学家撰写的财政情况报告提交给了当地政府。报告显示，波多黎各面临艰难抉择，需要厉行改革，有可能进行债务重组，以缓解高达730亿美元的债务负担。

美国投资人对波多黎各债务问题的担忧扶助推动美国股市大跌，标普500指数和道琼工业指数创10月来单日最糟表现。

--美国5月成屋待完成销售触及九年高位，提振楼市和经济前景

全美不动产协会(NAR)称，美国5月成屋待完成销售指数上升0.9%至112.6，为2006年4月以来最高。成屋待完成销售指数系基于签约数量，5月签约数量已连续第五个月上升。数据进一步提亮楼市和整体经济前景。房屋市场逐渐摆脱年初恶劣天气的影响展开复苏。此外，就业市场紧俏，促进了薪资的增长，亦惠及住房市场。

美国金融市场基本未受到该报告影响，投资者正谨慎以待希腊的进展，希腊越来越接近债务违约。美股重挫，美元指数变动不大。美国政府公债价格上涨。

--中国定向降准规模远逊预期，估算约仅1,500亿元非放水

中国央行六年半来首次祭出降准加降息的组合拳，揭示6月经济走势可能已再度转差，同时股市暴跌可能引发大量资金外流也是重要考量。然而是次定向降准释放的资金规模远逊于外界最初预期，据估算实际仅1,500亿元人民币左右。

权威人士透露，按央行下发的相关文件，许多银行、农商行都不符合定向降准标准，能释放的资金规模至多不会超过2,000亿元。其中，包括农业银行，上海、浙江、山东等地区多数农商行和城商行均未获得本次定向降准的机会。“规模并非市场预计的4,000多亿元，大概在1,500亿左右。”一位资深银行人士称。

--英国利率：央行首席经济学家霍尔丹呼吁不要“过早调高”利率

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，央行应避免提早升息，而且未来降息与升息皆有可能。他表示，近期强劲的薪资数据并未改变他在今年稍早秉持的观点，即过早收紧政策存在危险。他补充说，英镑升值对经济成长的拖累可能盖过薪资上升的推动。他警告称，最近这场衰退给英国和其它主要经济体造成的心理创伤是“长期而持久的”，可能阻止经济成长并使利率在更长时间内保持偏低。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一放量大幅收跌，标普500指数和道琼工业指数创10月来单日最糟表现，因希腊与债权人的救助磋商破裂，使对该国可能成为首个退出欧元区国家的担忧加剧。美国投资人还在担心波多黎各债务问题以及中国股市大跌，明日又是季末，且周四美国还将公布就业报告。本周五为美国独立日假期，股市休市一天。

道琼工业指数急跌350.33点，或1.95%，至17,596.35点；标准普尔500指数重挫43.85点，或2.09%，至2,057.64点；Nasdaq指数回落122.037点，或2.4%，至4,958.468点。

--欧元区股市录得2011年来最大单日跌幅，南欧银行股跌幅居前，因希腊关闭银行，并实施资本控制。欧元区银行股的市值蒸发了约300亿欧元(333亿美元)，因投资者担忧希腊退欧可能造成的涟漪效应，随抛售金融股。不过抛售没有达到恐慌程度，欧股今年迄今仍有约10%的升幅，离七年高位不远。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数急跌4.2%，报3,468.90点，为四年内表现最差的一日。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数急跌2.78%，报1,530.27点。德股DAX指数重挫3.56%，收报11,083.20点，法股CAC指数急跌3.74%，报4,869.82点；英国富时100指数下挫1.97%，报6,620.48点。

汇市:

--欧元兑多数主要货币下滑，因希腊债务危机恶化，令该国退出欧元区的可能性增加。但欧元兑美元大涨近1%，之前一度下滑，交易商指因部分投资人通过买入欧元来出脱仓位。

欧元在纽约尾盘反弹上扬约0.70%，报1.1239美元。避险货币日圆兑欧元升0.45%，报137.69日圆。瑞郎兑欧元升0.10%，报1.0415瑞郎，瑞士央行证实已入市干预后，瑞郎从四周高位1.0315瑞郎回落。

债市:

--美国公债市场上扬，指标公债收益率跌至一周低点，因投资人预计如果希腊退出欧元区可能打压全球市场，遂在美国公债避险。不过对希腊同国际债权人可能达成至少是暂时性协议的希望犹存，尽管希腊很可能在周二无法偿还国际货币基金组织(IMF)17.7亿美元贷款。

指标10年期公债价格尾盘大涨1-7/32，收益率报2.333% ，较上周五尾盘跌14个基点，今日该收益率在2.292%-2.409%之间交投。美国30年期公债价格尾盘大涨2-24/32，收益率报3.101% ，跌15个基点。

--负债沉重的南欧国家公债收益率在开盘大涨后保持在较高水准，因投资人担心希腊公投可能为该国退出欧元区铺路。分析师表示，价格走势以及之后回稳显示市场预计希腊退欧可能性增加，但仍是最不可能的前景。欧元区债市隐约出现了2012年欧债危机最严重时期令投资人不安的蔓延情况，但意大利、西班牙和葡萄牙的借款成本仍不到三年前水准的一半。

西班牙和意大利10年期公债收益率均升22个基点，分别报2.35%和2.37%，葡萄牙10年期公债收益率升34个基点，报3.08%。2012年中，三国公债收益率均高于7%。德国10年期公债收益率下降13个基点至0.79%，西班牙10年期公债较可比德债利差扩阔至一年最宽。

油市:

--原油期货触及三周低点，因希腊关闭银行并实施资本管制，造成普遍的厌恶风险情绪，而伊朗看来会延长同西方国家的核谈判，以图向本已供应过剩的市场出口更多伊朗原油。

布兰特原油期货结算价跌1.25美元或约2%，报每桶62.01美元，为6月5日来最低收位。美国原油期货下跌1.30美元，或2.2%，报每桶58.33美元，为6月8日来最低结算价。

金属市场:

--金价上涨，因希腊债务违约忧虑重创全球股市，抵消了投资人对金市较长期前景的不安。金价一度升至近一周高位1,186.91美元，但之后回吐部分升幅。

1845GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,178.90美元，第二季势将下滑0.3%，为连跌第四个季度。美国8月期金收高0.5%，报每盎司1,179美元。

--伦敦期镍跌至六年低点，因上海期交所镍期货交割品牌扩容，增加了三个新品牌，且库存居高不下、希腊债务危机升级令厌恶风险情绪升温。期铜逆势上涨，因寄望中国经济反弹。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍跌至2009年5月来最低11,730美元，收盘报11,845美元，跌4.9%，今日百分比跌幅为9月来最大。三个月期铜收高0.6%，报5,790美元，稍早触及6月中以来最高5,838美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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