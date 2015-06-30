《路透早报》--7月1日

6月30日，希腊雅典，支持留在欧元区的示威者在议会大厦前的广场集合。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国6月贸易收支初值(0000)

--中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)与非制造业PMI(0100)

--澳洲5月建筑许可(0130)

--日本6月制造业PMI(0135)

--韩国6月汇丰/Markit制造业PMI(0140)

--汇丰6月中国制造业PMI终值(0145)

--瑞士6月制造业PMI(0730)

--意大利6月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国6月Markit制造业PMI(0750)

--德国6月Markit/BME制造业PMI(0755)

--意大利第一季公共赤字与GDP之比(0800)

--欧元区6月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国6月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--美国一周抵押贷款市场指数及再融资指数(1100)

--美国6月ADP民间就业岗位增幅(1215)

--美国6月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国5月建筑支出及美国供应管理协会(ISM)6月制造业PMI(1400)

--美国6月汽车销售年率(1730)

--韩国5月经常帐(2300)

--日本一周投资外国债券及外国投资日本股票(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管委会成员魏德曼与德国央行副总裁Claudia Buch参加联邦政府的内阁会议(0500)

--世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多及世界银行行长金墉在一活动上发言(0715)

--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele于一项会议中发表演说(0900)

--英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会(0930)

--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定

--瑞典央行召开货币政策会议(至7月2日)

--法国国际税务对话(至7月3日)

以下为6月30日下午5:00至7月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF确认希腊未偿还其贷款，成为首个拖延还款的发达国家

国际货币基金组织(IMF)周二确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。未如期偿还贷款就相当于违约，这都意味着希腊未履行义务。

IMF发言人Gerry Rice称，希腊只有在偿还完拖欠款项后，才可以得到IMF的进一步资金支持。Rice确认，希腊周二稍早已请求延期还款，IMF委员会将“适时”予以考虑。

了解协商情况的人士称，希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法摆脱对IMF违约的命运。希腊政府要求欧洲伙伴国向其提供新的援助，愿意取消公投以吸引债权人回来继续谈判。德国总理默克尔已排除了希腊周日公投之前展开进一步协商的可能。但欧元区各国财长称，他们将在周三讨论齐普拉斯提出的最新贷款请求，实际上将回到谈判桌前。

受希腊危机拖累，欧元普跌，欧洲股市延续前一日的急跌之势。

--美国6月消费者信心增强，巩固经济进一步复苏的看法

美国6月消费者信心稳步增强，家庭对就业市场看法乐观，这支撑了经济摆脱了年初的步履蹒跚，回升的步伐越发坚实的看法。虽汽油价格略有增加，但消费者信心仍增强。周二公布的其他数据也显示，4月房价较上年同期增加，中西部制造业活动在2月触及五年半低点后趋于稳定。

美国金融市场对数据几无反应，因投资者正在紧张注视希腊对IMF债务违约一事。美国股市小幅上涨，美元指数走强。30年期美国公债价格一度上扬。

相关数据浏览：

美国6月消费者信心指数上升至101.4--经济咨商会

美国6月芝加哥PMI升至49.4，但低于市场预估

美国4月标普/Case-Shiller房价同比上涨4.9%，涨幅低于预期

--波多黎各主要债权人不愿重组，警告要力争维护债务条件

在美国市政债基金当中，波多黎各债务最大的持有人--美国OppenheimerFunds基金管理公司发出警告，称已经做好了维护所持债券条件的准备。就在前一天，波多黎各总督表示，他希望重组债务并推迟偿还。为缓解财政困难，波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla试图对730亿美元政府债务进行重组，他可能与不同意债务减值的债权人之间爆发一场苦斗。根据晨星数据，OppenheimerFunds持有约45亿美元波多黎各债务。该基金表示，相信波多黎各政府能够偿还债务，同时提供基本的公共服务并发展经济。该基金称已做好准备，“力争维护先前达成的每一笔债务契约。”Padilla周一称，他的目标是与债权人协商出一份暂停还债计划，将债务偿还时间推迟几年。

--圣路易斯联储总裁：美联储应利用升息方式防范宏观经济泡沫的形成

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二称，科技股大涨令人担心该产业再度出现泡沫，但科技企业看来比1990年代末更加强韧。布拉德称，当美联储认为泡沫正在形成时，应采取升息方式来防范，这样将能收获更长久、更稳定的经济增长。

此外，美联储副主席费舍尔称美国第二季经济成长年率可能为2.5%，因‘临时性’成长放缓已经过去。费舍尔称美国目前接近充分就业，预计就业市场将继续改善。薪资增长的“初步迹象”应提振对通胀将逐步升向美联储设定的目标的信心。费舍尔指出货币政策的影响滞后，意味着美联储不能等到通胀和就业目标达到后再升息。

--加拿大4月GDP萎缩0.1%，第二季经济增长面临风险

加拿大统计局周二表示，4月国内生产总值(GDP)萎缩0.1%，受累于矿业和油气行业表现疲弱。3月为下滑0.2%。4月数据要逊于分析师预估均值。加拿大第一季GDP环比年率为下滑0.6%。4月经济下滑，预示第二季经济增长面临风险。

--路透调查：6月OPEC原油日产量创2012年6月来高位

6月OPEC原油日产量增长30万桶至3,160万桶，创下2012年6月来高位。6月OPEC原油日产量的增长受伊拉克带动，而利比亚和安哥拉供给下降。沙特6月原油日产量为1,035万桶，保持在纪录高位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二在交投震荡中收高，尽管逼近债务违约边缘，但投资者仍寄望将希腊能与债权人达成协议，留在欧元区。在16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款还款限期到期前几个小时，希腊向债权人提交新的救助提议，要求债务重组，为打破磋商僵局作最后努力。

道琼工业指数上涨23.16点，或0.13%，至17,619.51点；标准普尔500指数上升5.47点，或0.27%，至2,063.11点；Nasdaq指数上涨28.40点，或0.57%，至4,986.87点。在今年上半年，道指下跌。标普500指数在第二季下滑，为10个季度来首次。Nasdaq指数则连续第10个季度上升。在6月，道指、标普500指数和Nasdaq指数全部下跌。

--欧洲股市延续前一日的急跌之势，因希腊欠IMF的16亿欧元贷款将在周二午夜到期，该国迫近违约。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数收跌1.3%，触及逾一周来最低。本月下跌4%，为两年来最大月度跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数也收跌1.3%，报1,510.16点。英国富时FTSE 100指数收跌1.5%，报6,520.98点；德国DAX指数回落1.25%，报10,944.97点；法国CAC指数跌1.63%，收报4,790.20点。

汇市:

--欧元普跌，因投资者认为希腊拖欠IMF贷款几乎已成定局。而美元因月底及季末买盘而受到提振。欧元兑美元回落0.8%，报1.11475美元。全球基金经理和投资者根据一定时期内股市和债市走势重新调整汇市敞口，所引发的月底和季末买盘也提振美元。欧元兑美元本季仍可能上扬3.9%，为五个季度以来首次录得季度百分比涨幅，且为2013年第三季以来最大季度涨幅。

欧元兑日圆尾盘跌1%，报136.28日圆。美元兑日圆跌0.18%，报122.320日圆，稍早触及五周低位121.930日圆。美元指数尾盘上扬0.73%，报95.483。

债市:

--美国公债收益率攀升，且本季劲扬，因对希腊与债权人在最后一刻达成协议，从而避免退欧的希望削弱对美国公债的避险需求。根据一个巴克莱编制的指数，美国公债市场第二季可能下跌约1.5%，为2010年第四季以来表现最差的一季。

指标10年期公债价格尾盘回落5/32，收益率报2.351%，较周一尾盘上扬2个基点。本季10年期公债收益率攀升42个基点，为两年来最大季度升幅。美国30年期公债价格尾盘跌16/32，收益率报3.125%，较周一尾盘上扬近3个基点。本季30年期公债收益率跳升58个基点，为2010年第四季以来最大季度涨幅。

--意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率下跌，因希腊和国际债权人为挽救希腊救助交易和避免希腊违约作最后努力。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率下跌6-9个基点，分别报2.31%、2.28%和2.99%。稍早它们上升最多7个基点。

德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.77%，高于稍早触及的0.743%的日内低位，因投资者寻求在最高评级公债中避险。

油市:

--油价从三周低位反弹，由美国成品油市场领涨，因押注夏季需求强劲，尽管希腊接近债务违约对全球油市带来威胁。

布兰特原油期货上涨1.58美元，或2.6%，收报每桶63.59美元。布兰特原油在6月下跌3%；在本季上涨15%，为2012年9月来表现最好的一季；在今年上半年上升11%。美国原油期货上涨1.14美元，或约2%，收报每桶59.47美元。美国原油期货在6月下滑1%；在第二季上升25%，为2011年12月来表现最好的一季；在今年迄今上升12%。

金属市场:

--金价下跌，因希腊可能无法偿还国际货币基金组织贷款的前景拖累欧元兑美元下跌，且投资者对黄金的较长期前景仍然保持谨慎态度。

现货金盘中下跌1.2%，至每盎司1,166.35美元，此为6月5日来最低，在1858GMT，现货金跌0.7%，报1,171.05美元。金价在第二季势将下滑1%，为连跌第四个季度。美国8月期金收跌7.20美元，报每盎司1,171.80美元。

--伦敦期镍从六年低点反弹，而其他基本金属下跌，因投机者卖出，他们担心供应过剩、中国的不确定和希腊债务危机。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍稍早大跌约9%，触及每吨10,795美元的2009年4月来最低水平，但之后低吸买盘和回补空头带动期镍反弹，收涨1.1%，报11,980美元。上海期交所期镍挫跌5%，触及跌停限制。LME期铜收低0.4%，报5,765美元，此前数据显示LME铜库存增加超过1.6万吨。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

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