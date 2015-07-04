《路透早报》--7月4日

7月3日，希腊雅典，反对欧盟救助计划的示威者举行反节支抗议活动，人们手里举着希腊语“反对”字样。 REUTERS/Yannis Behrakis

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--希腊周日公投前各项民调显示，希腊民众支持和反对救助计划的比例不相上下，公投结果扑朔迷离。这一不确定性拖累欧股创今年最大周度跌幅，并牵制了欧元的走势，欧洲各国公债收益率全面下滑。

* Ipsos民调显示希腊公投“支持”阵营以44%的占比略超反对阵营“43%”的占比，约12%未决定

* Mega TV发布民调显示希腊公投43.7%选民将投票“反对”救助计划，44.1%投“支持”票

* Proto Thema发布民调显示希腊公投41.1%选民将投票“反对”救助计划，41.7%投“支持”票

* AVGI报纸发布民调显示希腊公投将投票“反对”救助计划条款的人占43%，投票“支持”的人占42.5%

* Ethnos报纸发布的ALCO机构民调结果显示，周日希腊公投将投票“反对”救助计划条款的人占43.4%，投票“支持”的人占44.8%，但领先的优势处于3.1个百分点的误差值中，且还有11.8%的受访者表示仍未决定。

--希腊总理齐普拉斯周五再度呼吁民众投反对票，以便有尊严地留在欧洲。他表示公投结束后将继续与国际债权人磋商，以争取达成对希腊更有利的改革换贷款协议。他的讲话显然是在与欧洲唱反调。欧洲领导人之前警告称，希腊周日的公投将决定其是否能继续留在欧元区。齐普拉斯再度强烈抨击欧洲伙伴国，指责他们通过发出最后通牒来要挟希腊，他呼吁民众在周日公投前保持冷静。

* 媒体报导，欧洲理事会主席图斯克说希腊公投并不关乎希腊是否留在欧元区。如果希腊民众投票‘反对’，磋商的余地将会缩小，但仍希望保持欧元区的完整。他表示，“或许我们将不得不适应欧元区某个成员国破产的情况。”

* 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧指出，如果希腊民众周日公投结果为反对纾困条件，他无法确定欧洲央行是否会向希腊银行业者提供紧急流动性援助(ELA)。

* 希腊银行协会的主管称，希腊银行业的流动性能坚持到周一上午，之后将依靠欧洲央行。到周一希腊银行业有10亿欧元的流动性缓冲。金融时报报导希腊银行业正在准备应急计划，可能通过减计储户存款来防止银行系统崩溃。但之后希腊银行协会主管称该报导“毫无根据”。

* 中国外交部周五称，中方将继续与希腊促进包括金融领域在内的双边合作，并已在希腊出现债务危机之际对希腊方面的请求做出回应。

--惠誉确认俄罗斯BBB-评级，展望为负面。惠誉“预计俄罗斯经济在2014年受到多重打击后2015年将萎缩3.5%”，预计“实质GDP 2016年成长1%”。

--中国央行周五发布区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

--香港交易及结算所有限公司（港交所）周五称，决定引入市场波动调节机制及收市竞价交易时段，暂定由2016年中起分阶段实施。

--欧盟统计局公布，欧元区5月零售销售较前月增长0.2%，路透调查预估增长0.1%。欧元区5月零售销售较上年同期增加2.4%，路透调查预估为增长2.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市休市。

--欧元区绩优股Euro STOXX 50指数本周创今年最大周度跌幅，因市场受希腊公投结果的不确定性拖累，这可能决定希腊能否留在欧元区。Euro STOXX 50指数收低0.6%，报3,441.76点，本周跌幅约5%，为12月来最大周度跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.62%，报1,518.35点。德国DAX指数收低0.37%，报11,058.39点。英国富时FTSE 100指数收挫0.67%，报6,585.78点；法国CAC指数下跌0.57%，收报4,808.22点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周五下滑，受美国6月就业数据逊于预期拖累，今日交投清淡，因在周日希腊就救助条件举行公投前，多数投资人离场观望。美元指数跌0.1%，报96.001，从今日稍早触及的四周高位96.422回落。美元兑日圆跌0.3%，报122.65日圆。欧元兑日圆跌0.2%，但兑美元小涨0.1%，报1.1100美元。另外，澳元兑美元跌1.6%，至0.7509美元的2009年中来最低水准，因澳洲零售销售数据令人失望，且中国股市继续大跌。

债市:

--美国公债市场休市。

--欧债收益率下滑，投资者押注即使周日希腊公投结果决定“反对”国际救助条款，希腊将不一定被迫退出欧元区。10年期德债收益率下跌6个基点，报0.79%，本周下滑13个基点。意大利和西班牙10年期公债收益率下降7-9个基点左右，分别报2.26%和2.23%。

油市:

--油价下跌，因美国石油钻井平台数目增加，令对全球原油供应过剩的担忧加重，且中国监管机构对跨市场操纵行为进行调查的消息也令油市投资者不安。8月布兰特原油收低1.75美元，报每桶60.32美元。近月美国原油报每桶55.52美元，下跌1.41美元，跌穿5月初以来的交易区间57-62美元的低端。

金属市场:

--金价上涨，从三个半月低位反弹，因美元走软，且在希腊就国际援助条款举行公投前，投资者保持谨慎。在1823GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,167.73美元。金价本周可能下跌0.5%。现货银下跌0.5%，至每盎司15.61美元。现货铂金下滑0.3%，报每盎司1,078.00美元。现货钯金下跌1.3%，报683.00美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跟随其他市场的跌势，因担心希腊危机的影响，但美元走软以及对价格进一步下滑可能引发减产的预期限制了跌幅。三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后报5,758美元，周四收报5,795美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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