《路透早报》--7月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲6月TD-MI通胀指标；ANZ报纸招聘广告

--日本5月同时指标和领先指标

--德国5月工业订单

--瑞士6月消费者物价指数(CPI)

--欧元区7月Sentix投资者信心指数

--美国6月Markit综合采购经理人指数(PMI)；服务业PMI

--美国7月就业趋势指数；6月美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI

--加拿大6月Ivey采购经理人指数(PMI)

--日本6月外汇储备(2350GMT)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--汇丰公布6月份香港PMI

--台湾央行公布6月底外汇存底

--金砖国家联络小组召开有关经济和贸易问题的会议

--日本央行总裁黑田东彦在地区分支经理会议中发表演说(0030)。

--日本央行也将公布日本各地区的季度报告，该报告将成为央行下次政策会议所审视的因素之一。

以下为7月3日下午5:00至7月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊公投“反对”票取得压倒性多数

希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。在接近一半票数统计完成后，官方数据显示61%的希腊民众反对救助条款。内政部官方统计证实，这一数字接近最终结果预期。初步迹象显示，欧洲做出联合政治回应可能需要几天时间。德国总理梅克尔和法国总统奥朗德周一下午将在巴黎会面。欧盟执委会周二将在斯特拉斯堡召开会议，向欧洲议会报告当前局势。

欧元周一亚洲时段大跌，拥有最高评级的主权债券获得众多避险买盘支撑，同时美国股指期货下跌约1.4%。油价亦受挫，其中布兰特原油跌0.67美元，至每桶59.65美元。

--中国监管层周末联合出重拳救市,中国式平准基金呼之欲出

中国央行将向中国证券金融股份有限公司(中证金)提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入交易所上市基金(ETF)，并将继续相关市场操作。

此外，中国21家证券公司周六召开会议后发布联合公告，将以出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。

监管层本次稳定市场决心之大，从新股发行暂停的力度可见一斑。28家已经获得IPO(首次公开发行)批文的公司公告称，称因近期市场波动较大，发行人和保荐机构决定暂缓后续发行工作，已经启动申购程序的将退回申购资金。

--EFSF宣布希腊对欧元区贷款违约，保留提前收回款项的权利

希腊最大的债权人--欧洲金融稳定机构(EFSF)表示，希腊周二未能偿还IMF款项，“根据EFSF与希腊签订的金融协议，构成了违约事件”，并保留提前收回1,309亿欧元资金的权利。

“这意味着希腊必须比原先预期大幅加快削减公共债务的步伐，”经济智库DIW的负责人Marcel Fratzscher称。违约意味着欧元区需要“首先恢复希腊债务的可持续性，然后才能同意新的救助计划”。

--中国央行周五发布区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

--香港交易及结算所有限公司(港交所)称，决定引入市场波动调节机制及收市竞价交易时段，但因应谘询结果对原建议方案作出微调，并暂定由2016年中起分阶段实施。

[市场摘要]:

股市: --美国股市休市。

--欧元区绩优股Euro STOXX 50指数本周创今年最大周度跌幅，因市场受希腊公投结果的不确定性拖累，这可能决定希腊能否留在欧元区。Euro STOXX 50指数收低0.6%，报3,441.76点，本周跌幅约5%，为12月来最大周度跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.62%，报1,518.35点。德国DAX指数收低0.37%，报11,058.39点。英国富时FTSE 100指数收挫0.67%，报6,585.78点；法国CAC指数下跌0.57%，收报4,808.22点。

汇市: --美元兑一篮子主要货币周五下滑，受美国6月就业数据逊于预期拖累，今日交投清淡，因在周日希腊就救助条件举行公投前，多数投资人离场观望。美元指数跌0.1%，报96.001，从今日稍早触及的四周高位96.422回落。美元兑日圆跌0.3%，报122.65日圆。欧元兑日圆跌0.2%，但兑美元小涨0.1%，报1.1100美元。另外，澳元兑美元跌1.6%，至0.7509美元的2009年中来最低水准，因澳洲零售销售数据令人失望，且中国股市继续大跌。

债市: --美国公债市场休市。

--欧债收益率下滑，投资者押注即使周日希腊公投结果决定“反对”国际救助条款，希腊将不一定被迫退出欧元区。10年期德债收益率下跌6个基点，报0.79%，本周下滑13个基点。意大利和西班牙10年期公债收益率下降7-9个基点左右，分别报2.26%和2.23%。

油市: --油价下跌，因美国石油钻井平台数目增加，令对全球原油供应过剩的担忧加重，且中国监管机构对跨市场操纵行为进行调查的消息也令油市投资者不安。8月布兰特原油收低1.75美元，报每桶60.32美元。近月美国原油报每桶55.52美元，下跌1.41美元，跌穿5月初以来的交易区间57-62美元的低端。

金属市场: --金价上涨，从三个半月低位反弹，因美元走软，且在希腊就国际援助条款举行公投前，投资者保持谨慎。在1823GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,167.73美元。金价本周可能下跌0.5%。现货银下跌0.5%，至每盎司15.61美元。现货铂金下滑0.3%，报每盎司1,078.00美元。现货钯金下跌1.3%，报683.00美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跟随其他市场的跌势，因担心希腊危机的影响，但美元走软以及对价格进一步下滑可能引发减产的预期限制了跌幅。三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后报5,758美元，周四收报5,795美元。(完)

(编译 利棣儿/孙茉莉; 审校 李军/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。