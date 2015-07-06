《路透早报》--7月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月银行放款余额(2350)；5月未经季节调整的经常帐(2350)

--瑞士6月失业率

--德国5月工业生产

--法国5月年内迄今预算收支；5月经季节调整贸易收支

--英国5月工业生产和制造业产出

--加拿大5月贸易收支

--美国5月国际贸易收支

--美国5月JOLTS职位空缺数

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--台湾公布6月进出口及CPI数据

--金砖国家财长和央行总裁举行会议，金砖国家新开发银行理事会举行会议

--澳洲央行举行利率会议(0430)

--法国金融业高管会议。演讲嘉宾包括：法国央行总裁诺亚、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西。

以下为7月6日下午5:00至7月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德法施压希腊迅速采取行动，拿出可信提议以重启谈判

德总理梅克尔和法国总统奥朗德周一指出，希腊如果想要确保与债权人达成改革换金援协议，从而避免被迫脱离欧元区，就必须迅速行动，拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。此前一天希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。

外交人士称，虽然法国和意大利强调进一步谈判十分重要，但欧元区19国政府中的绝大多数都赞同对希腊采取强硬态度，而且德国也即将失去耐心。

欧元兑美元下跌，欧洲股债市受挫。但跌势有限，因没有迹象显示，问题向欧元区其他较弱经济体严重蔓延。

--中国管理层救市首日A股多空搏杀激烈，希腊问题陡增救市难度

虽中国监管层周末连续出台护盘的重磅利好促中国股市周一高开，但投资者情绪在短期内人气难以有效恢复，救市首日多空双方搏杀激烈，个股分化明显，指数大幅震荡。

分析师指出，希腊问题陡增管理层救市难度。预计在市场结构未改且救市方法或存问题的情况下，短期底部尚不明朗。

沪综指周一震荡收升2.4%，蓝筹股护盘拉抬股指但中小盘个股普跌。

--美国6月服务业扩张速度小幅加快，企业活动和新订单改善

美国供应管理协会(ISM)公布，继5月降至13个月低位后，6月服务业扩张速度小幅加快，因企业活动和新订单数据改善，6月服务业指数从5月的55.7升至56.0，略低于分析师预估的56.2。ISM企业活动分项指数从5月的59.5升至61.5。分析师预估为60.0。

此外，金融数据公司Markit公布，6月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值降至54.8，与初值水平相当。

--独家：英国拟在两年内出售对苏皇的半数持股--消息

知情人士对路透称，英国拟在两年内出售对苏格兰皇家银行的半数持股，价值160亿英镑(250亿美元)，首次出售可能在9月。

英国财政大臣奥斯本暗示，希望在未来几个月开始降低政府320亿英镑的持股。消息人士称，英国此宗最大的私有化仍尚未作出最终决定，过进将取决于苏皇的表现、市况以及进行中的过往不当行为调查情况。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一在震荡交投中收低，因希腊公投结果显示支持政府拒绝撙节条件的民众占压倒性多数，且中国实施紧急措施阻止股市大跌。

道琼工业指数收跌46.53点，或0.26%，至17,683.58点；标准普尔500指数收跌8.02点，或0.39%，至2,068.76点；Nasdaq指数下滑17.27点，或0.34%，至4,991.94点。

--欧元区主要股指急跌2%左右，市场对希腊公投拒绝接受债权人提出的救助条款的反应相对平静。Eurostoxx 50指数收跌2.2%，在2月中水平附近交投。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.2%。欧洲股市波动性回落。

英国富时FTSE 100指数收挫0.76%，报6,535.68点；法国CAC指数急跌2.01%，收报4,711.54点。德国DAX指数收跌1.52%，报10,890.63点。

汇市:

--欧元全面下挫，但脱离日低，之前希腊民众投票反对债务援助协议附带的条件。分析师称，瓦鲁法基斯的辞职是欧元反弹的部分诱因。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.6%，报1.1044美元，之前触及一周最低的1.0970美元，欧元兑日圆跌0.7%，报135.22日圆。欧元兑英镑也跌0.6%，报0.7078英镑。

债市:

--美国指标公债收益率徘徊在逾两周低点附近，此前欧洲央行调整了希腊的银行换取紧急资金抵押品的减计幅度，对希腊可能退出欧元区的担忧加重。

指标10年期美国公债价格上涨28/32，收益率最新报2.290%。30年期公债价格大涨1-31/32，收益率由3.192%降至3.088%。三年期公债升5/32，收益率报0.939%。

--意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率各上扬10-20个基点，此前希腊民众以压倒性多数投票反对欧盟提议的撙节举措，这可能令希腊走上退出欧元区的道路。

西班牙和意大利10年期公债收益率上涨10-12个基点，分别至2.37%和2.38%。10年期葡萄牙公债收益率上涨21个基点，至3.19%。10年期德债收益率跌3个基点，报0.77%。

油市:

--油价暴跌最多8%，遭遇五个月来最大规模的抛售，因希腊民众在公投中投票反对债权人提出的救助条款，且中国股市急跌，触发油市的一轮螺旋形下跌走势。

美国原油期货收报每桶52.53美元，较周四结算价下挫4.40美元，或7.7%，处于100日移动均线之下。布兰特原油收低3.78美元，或6.3%，报每桶56.54美元，也在100日移动均线之下。

金属市场:

--金价勉力守住微小涨幅，因希腊此前在公投中反对救助条款后引发避险买盘。2112GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,170.01美元。美国期金收涨9.70美元，或0.8%，报每盎司1,173.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及五个月低位，因希腊离退欧更接近一步，且最大铜消费国中国采取措施以阻止股市深跌，但铜市没有出现恐慌性抛售。三个月期铜下滑至2月3日来最低5,520美元，之后缩减跌幅，收报5,590美元，下挫2.9%。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。