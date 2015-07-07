《路透早报》--7月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国5月L货供额(较上年同期)

--日本6月服务业景气判断指数

--加拿大5月建筑许可

--美国5月消费者信贷

--日本5月机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就融资推动发展发表讲话

--上合组织和金砖国家举行金融论坛

--美国财政部长杰克卢出席一项主题为财政与货币政策的活动

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)

--德国央行理事Andreas Dombret于“银行业监管对话”座谈会中发表演说(0700)

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在“金融稳定报告29”记者会上发表演说(0800)

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在国际商业银行分析师会议上就经济前景发表演说(1800)

--英国央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)

--英国财政大臣奥斯本报告2015年选后预算

以下为7月7日下午5:00至7月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧盟周日召开峰会，希腊还有获救机会

希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，欧盟领导人周日将继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。目前希腊银行业者资金即将告罄。

德国总理梅克尔在谈到决定周日邀请欧盟所有国家领导人召开会议时称:“欧元兴亡，我们都责无旁贷”。了解希腊财政体系的消息人士称，银行业者两天内就可能开始资金耗尽，除非获得国际援助。

--中国国家队救市受挫，救市失败言论渐多

中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千股跌停局面再现，市场对于这种救市策略的批评声渐多。

这显示监管层的紧急救市措施，尚未能止住因去杠杆导致的负反馈杀跌。业内人士担心出现多米诺骨牌效应，危机向其他市场渗透。

周二沪综指收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%，盘中一度跌逾5%。

--美国5月贸易逆差扩大，出口下降

美国5月贸易逆差扩大，受出口下降拖累，这或将推升对海外需求疲弱及美元强势的担忧。商务部公布，5月贸易逆差扩大12亿美元至419亿美元，低于分析师预计的逆差426亿美元，暗示华尔街分析师可能将微幅上调对第二季经济成长的预估。5月出口下降15亿美元或0.8%，至1,886亿美元。

数据公布后，美国公债价格上扬，股指期货没有变动。美元指数上涨。

--加拿大5月贸易逆差升至纪录第二高，引燃很快降息预期

加拿大5月贸易逆差扩大至纪录第二高位，因受到非能源出口下滑影响。该数据令外界预期，加拿大央行可能最早于下周降息，为面临衰退风险的经济提供支持。

加拿大统计局公布，5月贸易逆差共计33.4亿加元(26.3亿美元)。此为该国连续第八个月呈现逆差，且高于分析师原先预估的逆差25亿加元。

该数据推动加元兑美元跌至三个月低点，交易商也增加了对加国央行在7月15日降息至0.5%的押注，预期降息机率达到51%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收高，盘中交投震荡，美国油价反弹扶助抵消了对中国经济放缓和希腊债务危机的担忧。

道琼工业指数收升93.33点，或0.53%，至17,776.91点；标准普尔500指数上涨12.58点，或0.61%，至2,081.34点；Nasdaq指数上升5.52点，或0.11%，至4,997.46点。

--欧股延续跌势，希腊作出努力，希望在欧元区紧急峰会上能获得新的救助协议，这被视为是希腊达成救助交易的最后机会。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.6%，报1,476.47点，Euro STOXX 50指数下挫2.1%，延续周一下跌2.2%的頽势。

英国富时FTSE 100指数收挫1.58%，报6,432.21点；法国CAC指数急跌2.27%，收报4,604.64点。德国DAX指数收跌1.96%，报10,676.78点。

汇市:

--欧元兑美元跌至五周低点，此前欧洲央行收紧对希腊银行业的借贷条件，令人担心希腊的银行很快将耗尽现金。

欧元兑美元下跌0.7%，至1.0978美元，此前跌至五周低位1.0917美元。美元指数上涨0.6%，至96.846，此前触及一个月高位。欧元兑日圆尾盘下跌0.8%，至134.40日圆，此前下滑至五年低点。

债市:

--美国公债收益率重挫，投资人担心希腊债务危机及该国可能退出欧元区，拖累指标10年期公债收益率跌至五周低点。30年期公债收益率跌穿3%，交易商指出，中国股市下挫也带动了需求。

指标10年期美国公债价格上涨17/32，收益率最新报2.2153%，稍早低见2.185%，为6月2日来最低。30年期公债价格大涨1-7/32，收益率报3.0047%，稍早低见2.982%。

--德国公债收益率大跌达15个基点，至近五周低点，因商品市场遭抛售，且对希腊在欧元区未来的忧虑不断加重。德国10年期公债收益率跌13个基点，为一周最大单日跌幅，报6月2日来最低的0.64%。

意大利和西班牙10年期公债收益率均下滑9个基点至2.28%和2.27%，反映没有什么迹象显示希腊危机蔓延。

油市:

--美国原油期货连跌第二日，因对希腊和中国股市大跌的担忧引发投资人避险，且技术性卖盘可能进一步压低油价至熊市区域。

美国原油期货自上周四收盘已经重挫逾8%，周二结算价报每桶52.33美元，跌0.20美元。

布兰特原油期货收高0.31美元，报每桶56.85美元。

金属市场:

--金价跌至近四个月低位，因在欧盟召开紧急峰会讨论希腊问题前美元大涨。希腊银行业很快将弹尽粮绝。

现货金下跌至3月18日来最低1,148.05美元，在1945GMT，下跌1.1%，报每盎司1,156.75美元。8月美国期金收跌1.8%，报每盎司1,152.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)伦铜挫至六年低点，因希腊债务危机可能造成金融市场不稳定，带动美元上扬，且中国股市大跌。

三个月期铜一度重挫近6%，报5,261.50美元的2009年7月来最低。期铜收报5,339.5美元，周一收报5,590美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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