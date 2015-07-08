《路透早报》--7月9日

7月8日，上海，股民们在证券营业部的电脑上查看股票信息。 REUTERS/Aly Song

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布6月CPI及PPI

--澳洲6月就业报告

--韩国6月进出口物价(2100)

--日本6月企业物价指数(CGPI)(2350)

--德国5月经季节调整贸易收支

--加拿大6月房屋开工年率；5月新屋价格指数

--美国7月4日当周初请失业金人数

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本首相安倍晋三在一场由经济学人主办的日本峰会发表演说。

--韩国7月央行利率决议

--英国7月央行利率决定

--IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就该基金会所作的半年度全球经济展望讲话

--金砖国家贸易联盟论坛

--欧洲央行管委会成员魏德曼在德国央行会议中致欢迎词

--德国央行副总裁Claudia Buch在德国央行以“危机如何改变各国央行任务与实践”为主题的会议中发表演说

--美联储理事布雷纳德于智库两党政策中心组织的一项会议中，就多德-弗兰克法案通过五年后监管之改革与实行发表演说(1415)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯城联储俄克拉荷马分行主持的斯蒂尔沃特经济论坛，就货币政策与经济前景发表演说

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔出席德国央行“历史转折点：危机如何改变各国央行任务与实践”会议的小组讨论，讨论主题为“各国央行与财政当局”(0945)

以下为7月8日下午5:00至7月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国A股继续自由落体，美财长称密切关注走势

中国政府周三又祭出多项利好政策救助正处于水深火热中的股票市场，包括向中证金和券商提供充足“弹药”，但是A股大盘依然不管不顾，继续自由落体，沪综指大幅收跌5.9%至近四个月新低。

美国财长杰克卢在被问及中国股市跌势时表示，他在密切关注中国局势的发展。称，中国市场仍与全球市场相隔离，中国股市波动激起对中国长期经济增长的担忧，希望不会令中国放缓改革步伐。

--希腊请求欧盟贷款，各方争分夺秒以扭转其破产命运

希腊正式申请三年期贷款，欧洲当局亦加快审核速度。希腊政府向欧洲稳定机制(ESM)救助基金提出申请，并承诺最快下周一就开始实施债权人所要求的养老金和税务改革措施。

银行关门，取款金额受限，经济急速下滑，希腊更加接近破产境地。

--美联储需看到更多数据好转才会加息，希腊疑虑隐现--会议记录

美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布6月政策会议记录显示，面对国内经济数据喜忧参半，而海外市场动荡愈发加剧，仍继续在权衡今年晚些时候加息的计划。会议记录强调出加息可能至少要等到9月的看法。在美联储举行6月会议时，希腊尚未违约，且中国股市也未崩跌。

会议记录公布后，美国公债价格上扬。

--中国企业ADR持续下跌，对冲需求大增

中国股市持续数周的挫跌正继续波及关注中国的交易所上市基金(ETF)以及中国企业在美国上市交易的存托凭证(ADR)，提振美国期权市场的对冲需求。中国股市大跌，带动约20支中国企业ADR在过去一个月跌20%甚至更多。

纽约梅隆银行中国ADR指数周一急转直下，自上周四收盘后已下跌了9%。该指数周三下跌约2.8%至428.29。

--纽约证交所盘中因技术故障暂停交易逾三小时

纽约证交所周三盘中因技术故障暂停交易三个多小时，这是美国金融市场近两年来最大的一次交易中断，令本已担心中国股市崩盘和希腊债务危机的投资者更加紧张不安。

纽约证交所称这次暂停交易并非网络攻击所致；暂停交易时间从1530GMT稍后持续至1910GMT。其他交易所交易正常。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大幅收低，因中国市场大跌对美股的拖累更胜于希腊债务危机。而纽约证交所周三盘中因技术性问题暂停交易三个多小时，这是美国金融市场近两年来最大的一次交易中断。

道琼工业指数收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点；标准普尔500指数下跌34.66点，或1.67%，至2,046.68点；Nasdaq指数下滑87.70点，或1.75%，至4,909.76点。

--欧股反弹，受权重的金融股和制药股领涨提振，而政客给了希腊更多时间以达成协议避免被迫退出欧元区。欧股上扬同中国和美股下挫形成对比。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升1%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微升0.09%，报1,477.81点。

英国富时FTSE 100指数收高0.91%，报6,490.70点；法国CAC指数上涨0.75%，收报4,639.02点。德国DAX指数收高0.66%，报10,747.30点。

汇市:

--日圆兑美元升至七周高点，因中国股市持续重挫，且希腊债务危机仍未得到解决，投资人买入日圆避险。

美元兑日圆跌至5月19日来最低的120.46日圆，纽约尾盘报120.68日圆，跌1.5%。欧元兑日圆跌1.1%，报133.38日圆，稍早跌至六周低点。欧元兑美元升0.5%，报1.1059美元。

债市:

--美国公债价格上扬，延续升势，因有新的迹象显示美联储可能对开始升息迟疑不决，投资人愈发厌恶风险。

30年期公债收益率徘徊在3%附近，价格尾盘涨12/32，收益率报2.9888%，稍早低见6月2日来最低2.962%。指标10年期美国公债价格上涨7/32，收益率最新报2.2064%。

--德债收益率上涨，希腊和欧盟在周日限期前达成至关重要的改革换现金协议的可能性，限制对德债的需求。

10年期德债收益率上升4个基点，至0.68%。较低评级的意大利和西班牙公债收益率均下跌5个基点，至2.22%。

--美国原油期货下挫逾1%，此前公布上周库存意外增加，而汽油期货上扬，因投资人押注夏季驾车出游高峰期间燃油需求强劲。

美国原油期货结算价报每桶51.65美元，跌0.68美元或1.3%。布兰特原油期货收高0.20美元或0.4%，报每桶57.05美元，连续第二日同美国原油跌势相反。

金属市场:

--金价上涨，扭转此前触及四个月低位的頽势，因美元下跌，市场关注中国股市和希腊债务危机发展。

1854GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,161.60美元，稍早下跌至3月18日来最低1,146.75美元。8月美国期金收涨10.9美元，报每盎司1,163.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跳升，因美元下滑，但投资人担心中国因股市暴跌及经济成长放缓可能拖累需求，加之希腊债务危机，可能拖累铜价重启跌势。

LME三个月期铜稍早触及六年低点5,240美元，收盘大涨3.4%，报5,520美元，周二收报5,339.50美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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