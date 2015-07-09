《路透早报》--7月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月消费者信心指数 (0500)

--德国6月趸售物价指数(WPI) (0600)

--法国5月经常帐；5月工业生产 (0645)

--意大利5月经季调工业生产 (0800)

--英国5月对非欧盟地区贸易收支 (0830)

--加拿大6月就业报告 (1230)

--美国5月趸售(批发)库存 (1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国财政部长雅各布·卢出席Politico/Nasdaq对话 (1200)

--美联储主席耶伦在克利夫兰城市俱乐部发表讲话(1600)

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在洛矶山经济年度峰会中发表演说(1535)

--英国央行的费希尔在文化与行为峰会中发表演讲

--欧洲央行执委科尔在一个早餐会中发表讲话 (0630)

以下为7月9日下午5:00至7月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国救市措施显成效，IMF称不会影响美联储加息

中国监管层救市行动终见成效，多头周四发起全面反击，沪综指报复性反弹大涨近6%，创逾六年最大单日涨幅。这亦减轻全球投资者对中国经济状况的担忧。避险日圆及瑞郎下跌，美国公债价格下滑，原油期货大幅回升，金价走高，伦敦期铜也进一步从六年低点反弹。

中国股市备受外界瞩目。IMF首席经济学家布兰查德称，对中国经济的预测比4月多了一些不确定性。布兰查德并表示今年美国将会开始加息，美联储对希腊和中国形势的解读似乎与IMF一样，因此货币政策选择应该不会受到太大影响。

--希腊提出最新改革计划，加紧努力避免破产

希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案，急于获得新资金以免于破产。其基本预算盈余目标为2015年相当于GDP的1%，明年为2%。新措施包括上调船运公司的税率，取消离岛屿的税负减免，并包括设定私有化的具体时间表等。作为回报，希腊希望获得535亿欧元的资金，帮助其履行截至2018年6月底的还款义务。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆证实已收到相关文件，并通过发言人表示，在专家完成评估之前，他不会发表任何评论。

--美国初请失业金人口升至2月以来最高

美国上周初请失业金人口攀升至2月以来最高，暗示就业市场复苏有所放缓。劳工部公布，截至7月4日当周美国经季节性调整后初请失业金人数增加1.5万人，为29.7万人，路透调查的分析师预估为27.5万人。

数据公布后，美国公债价格缩减部分跌幅，美元兑欧元和日圆缩减涨幅。

--苹果1月以来首次五日连跌，因投资者担心中国经济

苹果收低，自1月以来首次连续五日下跌，因投资者担心其主要市场中国的经济状况。今年1-3月，苹果iPhone在中国的销量首次超过美国。但中国股市自6月中旬以来缩水30%左右，令一些投资者担心可能会打击消费者的需求，以及整体中国经济。

苹果股价收低2.04%，至120.07美元，较交易商密切关注的200日移动均线仅高1美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收高，中国政府救市措施刺激其股市在暴跌后反弹，提振全球股市上涨，美股投资者也松了口气。

道琼工业指数收升33.20点，或0.19%，至17,548.62点；标准普尔500指数上涨4.63点，或0.23%，至2,051.31点；Nasdaq指数收涨12.64点，或0.26%，至4,922.40点。

--欧股收高，因金属价格上涨和中国股市强劲反弹带动矿业股上涨，且一些投资者押注希腊债权人将积极看待希腊提出的改革建议，并最终和希腊达成债务协议。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收升2.3%，报1,511.64点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲升2.8%。

英国富时FTSE 100指数收高1.4%，报6,581.63点；法国CAC指数大涨2.55%，收报4,757.22点。德国DAX指数收高2.32%，报10,996.41点。

汇市:

--避险日圆及瑞郎下跌，因中国股市反弹，及对希腊的忧虑有所缓和。

纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.5%，报121.32日圆。美元兑瑞郎上升0.3%，报0.9485瑞郎。欧元兑美元下滑0.6%，至1.1011美元。

债市: --美国公债价格下滑，因中国股市在近期大跌后强劲反弹，而美股也出现回升。

30年期公债收益率尾盘报3.1007%，价格大跌2-9/32。指标10年期美国公债价格跌27/32，收益率最新报2.3049%。

--意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下跌至希腊宣布公投前的水准，因投资者押注希腊和国际债权人将最终达成救助协议，之前希腊赶在周末最后期限前提交了改革方案。

意大利、西班牙及葡萄牙10年期公债收益率下跌6-13个基点，分别报2.18%、2.17%及2.91%。德国10年期公债收益率上升5个基点，至0.73%。

--原油期货从本周稍早触及的三个月低点大幅回升，劲扬约3%，因中国股市强劲反弹，且油市交易商仍不确定伊朗核协议磋商前景。

布兰特原油期货收高1.56美元或2.7%，报每桶58.61美元。美国原油期货结算价报每桶52.78美元，升1.13美元或2.2%。

金属市场:

--金价攀升，从昨日触及的四个月低点回升，因中国股市强劲反弹，缓和了对主要黄金消费国－中国市场颓势扩大的担忧。但美元走强限制了黄金的涨幅。

1910GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,160.96美元，周三盘中触及四个月最低1,146.75美元。8月美国期金收低0.4%，报每盎司1,159.20美元。现货银上升1.8%，至每盎司15.40美元。现货钯金下挫2.5%，至每盎司634.72美元，现货铂金跌0.7%，报1,022.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜进一步从昨日触及的六年低点反弹，因中国政府成功抑制了股市中的恐慌性抛售，但投资者对中国经济成长的潜在忧虑犹存。

LME三个月期铜攀升2%，至每吨5,632美元；昨日大涨3.4%，但一度跌至2009年7月来最低的5,240美元。期铝升1.7%，收报1,700美元。期锌升1.3%，收报2,010美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。