《路透早报》--7月11日

7月10日，希腊雅典，反对节支举措的抗议者在议会大厦前的广场举行示威活动。 REUTERS/Yannis Behrakis

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。叶伦在讲话中并未明确暗示，在今年剩余四次会议上联储是否会升息超过一次。叶伦讲话后，美国公债收益率攀升，美元指数走强，美股小幅缩减涨幅。

--希腊总理齐普拉斯称，首次获得了债务重组的承诺，较之给我们的最后通牒，这份协议在很多点都有改进。他还表示，并未出卖希腊民众，从未要求民众投“反对”票以退出欧元区，而是希望借此增加我们在磋商中的砝码。他并称，希腊将偿还欧洲央行持有的7-8月到期的68亿欧元的希腊债券。

* 希腊财长察卡洛托斯称尽管面临来自IMF和德国的压力，政府并未在新提议中推出更多可能导致衰退的举措。他表示，任何协议都是有代价的，但如果下周一对普通希腊人而言现状并未改变，那么我们将会有大麻烦了。之前他曾表示，作为救助计划的一部分，欧洲央行持有的希腊债券将被转至欧洲稳定机制(ESM)。

* 高级银行业消息人士表示，即使与债权人达成协议，希腊的银行仍需要进行约100-140亿欧元规模的资本重组。希腊的银行到周一晚间还有约7.5亿欧元的流动性缓冲。

--中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会已要求所有上市公司，立即结合公司实际情况，制定维护公司股价稳定的具体方案，包括但不限于采取如下措施：大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等，相关方案应尽快予以披露。

--日本内阁特别经济顾问滨田宏一周五表示，日本央行目前不需要放松政策，尽管通胀率顽居低位并且有来自希腊和中国的负面影响，而是应该先观察中国股市大跌对日本经济的影响再做决定。

--标准普尔－确认德国“AAA/A-1+”评等，展望为稳定。标普称“希腊主权债违约给德国带来的直接负担是可以消化的”。惠誉确认德国AAA评级，展望为稳定。惠誉预计2015年德国实质GDP成长率将高于潜在水平，尽管这一预期因希腊退欧的可能性而面临下档风险。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部周五公布，美国5月趸售库存较前月增长0.8%，预估为增长0.3%，4月确定为增长0.4%。

* 加拿大统计局公布数据显示，6月就业人口减少6,400人，全职就业增加6.48万人，兼职就业减少7.12万人。6月失业率持平于6.8%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五全面攀升，三大股指均录得超过1%的升幅，因期望希腊在欧盟峰会上将获批准取得新的救助资金，避免希腊破产和退出欧元区。道琼工业指数收升211.79点，或1.21%，至17,760.41点；标准普尔500指数上涨25.31点，或1.23%，至2,076.62点；Nasdaq指数收涨75.30点，或1.53%，至4,997.70点。本周，道指上涨0.17%，标普500指数小跌0.01%，Nasdaq指数下跌0.23%。

--欧洲股市劲升，此前希腊做出重大让步，这是该国为从债权人获得新资金，并避免违约所作的最新努力。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收升2.1%，报1,543.01点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲升3.2%。德国DAX指数收高2.9%，报11,315.63点。英国富时FTSE 100指数收高1.39%，报6,673.38点；法国CAC指数大涨3.07%，收报4,903.07点。

汇市:

--欧元全线上涨，兑日圆大涨逾2%，因市场乐观地认为，希腊能同债权人达成协议，并留在欧元区。日圆和瑞郎均下跌，由于中国股市继续反弹，对高风险资产的需求回升。欧元兑日圆攀升至一周高位137.27日圆，纽约尾盘报136.84日圆，大涨2.2%，欧元录得2013年4月来最大单日升幅。欧元兑美元升1.0%，报1.1145美元。日圆回落，推动美元兑日圆从本周中段触及的七周低点升至122上方。纽约尾盘，美元兑日圆大涨1.2%，报122.80日圆。

债市:

--美国公债价格下挫，收益率触及一周高位，因中国股市连续第二日出现报复性反弹，且投资人寄望希腊能达成协议，美国公债的避险吸引力降低。分析师表示，预期中的大量较高收益公司债供应也刺激了对美国公债的卖盘。指标10年期美国公债价格跌30/32，收益率最新报2.410%，较周四尾盘升11个基点。30年期公债价格大跌1-28/32，收益率升10个基点，报3.196%。

--意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，此前希腊向欧元区债权人递交了一揽子改革方案，为获得资金及避免破产做出最后努力。意大利10年期公债和西班牙10年期公债收益率各下跌4个基点，至2.13%。葡萄牙10年期公债收益率下滑7个基点至2.87%。德国10年期公债收益率涨8个基点至0.81%，因市场对低收益高评级资产的兴趣下降。

油市:

--油价收盘基本持稳，之前公布的数据显示本周美国石油钻井平台数量增长不多，缓解了对石油钻探活动加速，可能导致过量新供应流入市场的担忧。今日多数时间油市交投震荡。美国原油期货收跌0.04美元，报每桶52.74美元。布兰特原油期货小升0.12美元，或0.2%，收报每桶58.73美元。

金属市场:

--金价回吐稍早录得的涨幅，此前美联储主席叶伦预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。在1833 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,160.33美元，仍接近周三触及的四个月低位1,146.75美元。8月美国期金收低0.1%，报每盎司1,157.90美元。

现货银上升1%，至每盎司15.53美元。现货钯金上涨1.7%，至每盎司648.50美元，现货铂金上扬0.5%，报1,025.25美元，在周三触及近1,000美元的六年半低位后小幅反弹。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，本周收挫近3%，因对主要消费国－中国铜需求的担忧持续，尽管中国股市强劲反弹，且希腊同债权人有望达成协议。LME三个月期铜跌0.8%，至每吨5,590美元，周三盘中一度跌至2009年7月来最低的5,240美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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