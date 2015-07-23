《路透早报》--7月24日

7月23日，美国纽约，开盘铃响后，交易员们在纽交所大厅工作。美股周四连续第三日下跌，美国企业公布的季报和财测令人失望，使对公司盈利前景的担忧加重。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月Nikkei制造业采购经理人指数(PMI)初值(0135)

--中国7月财新制造业PMI初值(0145)

--法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0700)

--德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0730)

--欧元区7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0800)

--意大利6月薪资指数(0800)

--台湾6月M2年增率(0810)

--美国7月Markit制造业PMI初值(1345)

--美国6月新屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--暂无重要经济事件

重要企业财报：道富银行、施乐(全录/Xerox)、艾伯维(AbbVie)和穆迪

以下为7月23日下午5:00至7月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人数降至41年半低位，表明劳动市场稳健成长

上周美国初请失业金人数减少2.6万人至1973年以来最低，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。此外，四周均值减少4,000人，续请失业金人数减少9,000人。强健的就业数据，加上房市走强，让美联储(FED)更接近在今年升息。

数据公布后，美元指数收复跌幅，美国公债价格下跌。

--日经将以13亿美元收购金融时报，为日媒最大规模收购案

日本经济新闻已同意以13亿美元从英国Pearson手中收购金融时报。日经击败德国Axel Springer，拿到这笔交易，这是日本媒体迄今规模最大的收购行动。出售预计将在2015年第四季完成。

--IMF警告日本绝不能过度依赖日圆贬值来实现通胀目标

国际货币基金组织(IMF)周四表示，日本必须推行新一轮结构性改革举措，例如提高劳动力市场的就业参与率，以避免过度依靠日圆贬值来重振经济。IMF警告称，虽然中期内通胀率可能提高至1.5%左右，但要达到日本央行2%的目标，仍然“颇有挑战性”。

--英国央行政策委员麦卡弗蒂称，须小心不要过晚升息

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂称，该行需留意不要太晚升息，这呼应了其他官员指称升息时点逼近的说法。麦卡弗蒂表示他不确定首度加息的确切时点，这主要取决于未来数个月数据的表现。他还称，汇率对通胀前景会产生“很大的影响。

--亚马逊第二季意外获利，股价盘后暴涨逾17%

美国在线零售商亚马逊第二季意外获利，得益于北美市场销售上升、Prime订阅服务以及对其网络服务的需求增长。第三季营收预估也超出市场预期。北美市场第二季营收同比大增25.5%至138亿美元，受益于对电子产品和一般商品的强劲需求。第二季云计算营收飙升81.5%至18.2亿美元，占到当季总营收的近8%。

由于第二季意外获利，亚马逊股价在盘后交易中涨逾17%。

--通用汽车第二季净利倍增，股价大涨近4%

美国通用汽车第二季经调整净利增长一倍有余，因北美卡车旺销且在中国市场继续表现强劲。财务长Chuck Stevens重申预估全年营业利润将较高于去年的93亿美元，并称公司仍预计在中国将保持很强的盈利能力。通用汽车股价周四收高近4%。

--其他重要公司业绩：

* 卡特彼勒季度获利下滑，主要市场销售疲软

* 麦当劳第二季获利下滑13%，因全球同店销售下滑

* 3M调降2015年财测，称原因在于全球成长放缓

* 陶氏化学第二季获利劲升29%，得益于原料成本下降

* 必治妥施贵宝业绩优于预期，调高全年财测

* 礼来营收小增1%，受动物医药及新药带动

--路透调查：中国需求减弱，预示今年铅市场供给将过剩

路透季度调查显示，全球今年铅市场供给过剩规模可能超预期，因头号消费国中国需求减少。根据此调查报告，2015年铅市场料过剩21,000吨，前次调查预估为过剩2,500吨；2016年铅市场料短缺29,500吨；2015年伦敦金属交易所(LME)现货铅均价料为每吨1,900美元，2016年料为2,097美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四连续第三日下跌，美国企业公布的季报和财测令人失望，使对公司盈利前景的担忧加重。道指跌至去年底收盘水准以下，3M、卡特彼勒和美国运通对道指带来最大拖累。

道琼工业指数收跌119.12点，或0.67%，至17,731.92点；标准普尔500指数下滑12.00点，或0.57%，至2,102.15点；Nasdaq指数收低25.36点，或0.49%，至5,146.41点。

--欧洲股市下滑至一周低位，因包括Aberdeen Asset Management和英国能源公司等企业发布最新的公司消息令人失望，拖累股价下挫。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.5%，报1,578.65点，盘中跌至逾一周最低。德国DAX指数微幅收低0.07%，报11,512.11点。英国富时FTSE 100指数收低0.18%，报6,655.01点；法国CAC指数收涨0.08%，收报5,086.74点。

汇市:

--欧元走强，兑美元一度升穿1.10美元，为一周来首见，因希腊议会通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。美元兑其他主要货币升势停滞，尽管预期美联储将在年底前升息。

欧元兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.1000美元；欧元兑日圆也涨0.6%，报136.19日圆。美元兑日圆跌0.1%，报123.79日圆，但高于全球汇市日内低点123.68日圆。美元指数跌0.5%，报97.094。

债市:

--美国长期公债收益率跌至两周低点，盘中走势反复，因美国企业业绩疲弱且商品价格下挫，投资人在美国公债中寻求避险。长短债收益率差，主要是五年期/30年期公债收益率差收缩4月底来最窄。10年期/两年期公债收益率差也降至6月初来最窄。

指标10年期公债价格尾盘升14/32，收益率从周三尾盘的2.325%降至2.271%，盘中触及两周低点2.268%。30年期美国公债价格升逾一大点，收益率报2.973%，周三尾盘报3.035%；收益率稍早跌至3%之下，为7月9日以来最低。

--意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率下跌，此前希腊议会通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。不过，市场对此反应不大，因投资者仍然很担心希腊政府落实这些改革的能力。

意大利、西班牙和葡萄牙的10年期公债收益率各下跌4个基点，分别报1.91%、1.96%和2.60%。德国10年期公债收益率持平，报0.70%。

油市:

--油价下挫，布兰特原油期货结算价为4月来最低，美国原油期货结算价自3月底来首次低于49美元，因投资人持续担心供应充裕及需求不振，这抵消了美元走软带来的支撑。

美国9月原油期货跌0.74美元，结算价报每桶48.45美元，为3月31日来最低结算价。9月布兰特原油期货跌0.86美元，结算价报55.27美元，为4月2日来最低。

金属市场:

--金价回到1,100美元以下，因美国初请失业金人数降幅大于预期，扶助美元从稍早低点反弹，金价在本周稍早大跌后继续受压。

1853GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,089.34美元，从日内高位1,105.60美元回落。美国8月期金收涨0.2%，报每盎司1,094.10美元。

--伦敦期铜和期铝跌至两周新低，因投机商持续担忧全球供应过剩的情况不断恶化，及中国经济疲弱，遂恢复卖出。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及7月8日来最低5,267.50美元。期铜收盘时没有成交，买盘最后跌1.7%，报5,270美元。期铝收盘也没有成交，买盘最后跌1.5%，报1,635美元的两周低点。(完)

(整理 李婷仪 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。