《路透早报》--7月27日

综述：加拿大次贷商HISA账户大失血 采取急救措施以增强外界信心
路透多伦多5月1日 - 加拿大次级抵押贷款商周一匆忙采取措施以增强外界对其业务模式的信心，因储户从Home Capital Group的高息储蓄账户(HISA)中持续提现，同时另一家贷款商获得20亿加元紧急融资。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--香港公布6月份贸易数据
--中国1-6月规模以上工业企业利润
--德国7月IFO企业景气判断指数(0800)
--欧元区6月M3货供额(0800)
--英国工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)
--美国6月耐久财订单(1230)
--美国7月达拉斯联储制造业活动指数(1430)
--美国建筑许可年率6月修正值
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--日本央行副总裁中曾宏在日本南部熊本县对商界领袖发表讲话(0130)
以下为7月24日下午5:00至7月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
美国新屋销售回落至七个月低位，制造业活动企稳
--美国6月新屋销售降至七个月最低，5月数据也被大幅下修，目前来看只是楼市复苏大趋势中遭遇的一个小挫折。商务部表示，6月新屋销售下降6.8%，经季节性调整后年率为48.2万户，为去年11月以来最低；5月数据被下修至51.7万户，前值为54.6万户。楼市数据弱于预期，帮助推动美债价格上升。周五公布的另一项数据显示，在连续三个月放缓后，7月制造业活动有所提速。金融数据公司Markit称，美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.8，6月终值则为53.6，此为2013年10月以来最低，路透调查分析师预估7月数据为53.6。
美联储“不慎”发布机密讯息，内部雇员看淡经济通胀前景
--根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)误发在网站上的预估，美联储内部经济学家预期今年将升息0.25个百分点；这个误发事件引发外界批评美联储保守秘密的能力。这些预估数字是在美联储6月16-17日会议呈报给决策官员，当中包括连串对美国经济成长及通胀的黯淡预估。
希腊与债权人的纾困谈判将因筹备问题而延后几天开始
--一位财政部官员周六表示，希腊及其国际债权人就新纾困案的谈判，将因筹备问题而延后几天开始。欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官员原本应该在周一开始开会，之前已因谈判地点及安全性等问题而从上周往后延。一不愿具名的财政部官员表示，债权人技术小组之间的谈判将在周二开始；该视察团主管将因技术性原因而延后几天抵达雅典。
--周日几篇报导称，希腊左翼政府部分人士企图动用央行储备并秘密获取纳税人账户，为恢复使用德拉克马作准备。这凸显出执政的左翼激进联盟党(Syriza)内部意见混乱。
英国央行首席经济学家称无需迅速升息，全球经济风险犹
--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，他认为没有必要迅速采取升息行动，因英国劳工市场仍自金融危机复原当中，且全球经济仍存在多重风险。霍尔丹接受英国广播公司(BBC)电视专访时表示，“不用急着将利率从当前水准调升。”
美国企业业绩：
* 艾伯维(AbbVie)公布季度获利跳升24%。艾伯维6月30日止第二季净利升至13.7亿美元，每股盈余(EPS)为0.83美元，上年同期分别为11.0亿美元及0.68美元。营收成长11%至54.8亿美元。[nL3S1044NK]不过该公司股价仍大跌3.5%至68.08美元。
* 施乐(全录,Xerox)6月30日止当季可归属公司的净利为1,200万美元，每股获利为0.01美元，上年同期分别为2.66亿及0.22美元。该公司股价收升1.2%报10.94美元。
[市场摘要]:
股市:
--美股周五收低，本周标准普尔500和Nasdaq指数创3月来最大周度跌幅，因全球经济成长放缓拖累商品相关类股走低，Biogen受业绩影响股价大跌，连累生物科技股下滑。道琼工业指数收跌163.39点，或0.92%，至17,568.53点；标准普尔500指数下滑22.50点，或1.07%，至2,079.65点；Nasdaq指数收低57.78点，或1.12%，至5,088.63点。本周，标准普尔500指数挫跌2.2%，NASDAQ指数下滑2.3%，均为3月最后一周以来最大周度跌幅，道指大跌2.9%，为1月来最大周度跌幅。
--欧洲股市跌至一周新低，因卫星运营商SES等企业公布的季报令人失望，拖累股价下挫，且基本金属和原油价格下跌也带动商品类股走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.9%，报1,564.03点，为逾一周最低。该指数本周下跌2.8%，之前两周上涨。英国富时FTSE 100指数收低1.13%，报6,579.81点；法国CAC指数收跌0.58%，收报5,057.36点；德国DAX指数大跌1.43%，报11,347.45点。
汇市:
--美元兑多数主要货币小涨，因数据显示海外经济成长迟滞，而澳元兑美元跌至六年低点，因中国公布的制造业指数降至15个月最低。纽约尾盘，美元指数升0.2%，报97.274，本周降幅缩窄至0.6%。欧元兑美元跌0.05%，报1.0977美元，美元兑日圆跌0.1%，报123.71日圆。在其他主要货币中，澳元兑美元大跌逾1%，至六年低点0.7280美元。新西兰元兑美元跌0.6%，报0.6568美元。
债市:
--美国公债价格上扬，因美国楼市数据弱于预期，商品价格持续走低且美股表现疲弱，促使投资者买入公债避险。今日尾盘，指标10年期公债价格上扬5/32，收益率报2.260%，周四尾盘为2.275%。收益率稍早触及7月9日以来最低2.255%。美国30年期公债价格上扬12/32，收益率从周四的2.971%回落至2.960%，盘中触及6月2日以来最低2.95%。美国七年期公债价格升4/32，收益率报2.003%，周四报2.023%，稍早跌至两周低位2.001%。
--欧元区公债收益率走低，因数据显示，欧元区企业活动成长放缓，使欧洲央行继续面临刺激脆弱经济复苏的压力。油价下跌至近四个月低位，这也加重了对欧洲央行可能难以提升通胀至略低于2%目标的担忧。 最高评等10年德债收益率回落5个基点，至三周低位0.66%。评级较低的南欧二线公债收益率也走跌。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率下跌4-7个基点，分别报1.88%、 1.92%和2.54%。希腊公债收益率逆势上扬，10年期希腊公债收益率升3个基点，报11.50%。
油市:
--布兰特和美国原油期货结算价为3月来最低，且连续第四周下跌，因中国经济数据疲弱和最新一周美国石油钻井平台增加，向油市施压。9月布兰特原油下跌0.65美元，结算价报每桶54.62美元，此为3月19日来最低结算价，本周下跌4.3%。9月美国原油下滑0.31美元，结算价报每桶48.14美元，为3月31日来最低结算价，本周挫跌5.5%。
金属市场:
--金价盘中一度大跌逾1%至2010年初来最低，但之后转升，因美元下滑及美股扩大跌幅，但金价本周势将创3月来最大周度跌幅。现货金盘中触及2010年2月来最低的1,077.00美元，但1847 GMT，现货金升0.5%，报1,096.29美元。美国8月期金跌0.8%，报1,085.50美元。现货银回落0.2%，报14.62美元。现货铂金上扬0.6%，报981.74美元。现货钯金升1.1%，报621.5美元。
--伦敦期铜跌至六年低点，此前全球最大金属消费国－中国制造业数据疲弱凸显需求低迷，可能进一步拖低价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及2009年7月来最低的5,191.50美元。期铜收盘时没有成交，买盘最后跌0.2%，报5,260美元。本周期铜大跌约4%，为约一个月最大周度跌幅。(完)
(整理 张荻； 审校 徐文焰)
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路透华盛顿5月1日 - 美国4月制造业活动放缓，3月消费者支出持平，一项关键的通胀指标自2001年来首次录得月线下跌，但分析师仍预计6月会升息，因劳动力市场收紧。
美国总统特朗普为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。特朗普没有说明此类会面需要满足什么条件或者何时可以实现，但白宫稍后表示，在考虑安排会面前，朝鲜要满足许多条件；“显然现在还不具备这些条件”。