《路透早报》--7月27日

7月26日，希腊雅典，游客们参观卫城山考古遗址。一位财政部官员周六表示，希腊及其国际债权人就新纾困案的谈判，将因筹备问题而延后几天开始。 REUTERS/Ronen Zvulun

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港公布6月份贸易数据

--中国1-6月规模以上工业企业利润

--德国7月IFO企业景气判断指数(0800)

--欧元区6月M3货供额(0800)

--英国工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--美国6月耐久财订单(1230)

--美国7月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

--美国建筑许可年率6月修正值

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行副总裁中曾宏在日本南部熊本县对商界领袖发表讲话(0130)

以下为7月24日下午5:00至7月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国新屋销售回落至七个月低位，制造业活动企稳

--美国6月新屋销售降至七个月最低，5月数据也被大幅下修，目前来看只是楼市复苏大趋势中遭遇的一个小挫折。商务部表示，6月新屋销售下降6.8%，经季节性调整后年率为48.2万户，为去年11月以来最低；5月数据被下修至51.7万户，前值为54.6万户。楼市数据弱于预期，帮助推动美债价格上升。周五公布的另一项数据显示，在连续三个月放缓后，7月制造业活动有所提速。金融数据公司Markit称，美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.8，6月终值则为53.6，此为2013年10月以来最低，路透调查分析师预估7月数据为53.6。

美联储“不慎”发布机密讯息，内部雇员看淡经济通胀前景

--根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)误发在网站上的预估，美联储内部经济学家预期今年将升息0.25个百分点；这个误发事件引发外界批评美联储保守秘密的能力。这些预估数字是在美联储6月16-17日会议呈报给决策官员，当中包括连串对美国经济成长及通胀的黯淡预估。

希腊与债权人的纾困谈判将因筹备问题而延后几天开始

--一位财政部官员周六表示，希腊及其国际债权人就新纾困案的谈判，将因筹备问题而延后几天开始。欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官员原本应该在周一开始开会，之前已因谈判地点及安全性等问题而从上周往后延。一不愿具名的财政部官员表示，债权人技术小组之间的谈判将在周二开始；该视察团主管将因技术性原因而延后几天抵达雅典。

--周日几篇报导称，希腊左翼政府部分人士企图动用央行储备并秘密获取纳税人账户，为恢复使用德拉克马作准备。这凸显出执政的左翼激进联盟党(Syriza)内部意见混乱。

英国央行首席经济学家称无需迅速升息，全球经济风险犹

--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，他认为没有必要迅速采取升息行动，因英国劳工市场仍自金融危机复原当中，且全球经济仍存在多重风险。霍尔丹接受英国广播公司(BBC)电视专访时表示，“不用急着将利率从当前水准调升。”

美国企业业绩：

* 艾伯维(AbbVie)公布季度获利跳升24%。艾伯维6月30日止第二季净利升至13.7亿美元，每股盈余(EPS)为0.83美元，上年同期分别为11.0亿美元及0.68美元。营收成长11%至54.8亿美元。[nL3S1044NK]不过该公司股价仍大跌3.5%至68.08美元。

* 施乐(全录,Xerox)6月30日止当季可归属公司的净利为1,200万美元，每股获利为0.01美元，上年同期分别为2.66亿及0.22美元。该公司股价收升1.2%报10.94美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股周五收低，本周标准普尔500和Nasdaq指数创3月来最大周度跌幅，因全球经济成长放缓拖累商品相关类股走低，Biogen受业绩影响股价大跌，连累生物科技股下滑。道琼工业指数收跌163.39点，或0.92%，至17,568.53点；标准普尔500指数下滑22.50点，或1.07%，至2,079.65点；Nasdaq指数收低57.78点，或1.12%，至5,088.63点。本周，标准普尔500指数挫跌2.2%，NASDAQ指数下滑2.3%，均为3月最后一周以来最大周度跌幅，道指大跌2.9%，为1月来最大周度跌幅。

--欧洲股市跌至一周新低，因卫星运营商SES等企业公布的季报令人失望，拖累股价下挫，且基本金属和原油价格下跌也带动商品类股走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.9%，报1,564.03点，为逾一周最低。该指数本周下跌2.8%，之前两周上涨。英国富时FTSE 100指数收低1.13%，报6,579.81点；法国CAC指数收跌0.58%，收报5,057.36点；德国DAX指数大跌1.43%，报11,347.45点。

汇市:

--美元兑多数主要货币小涨，因数据显示海外经济成长迟滞，而澳元兑美元跌至六年低点，因中国公布的制造业指数降至15个月最低。纽约尾盘，美元指数升0.2%，报97.274，本周降幅缩窄至0.6%。欧元兑美元跌0.05%，报1.0977美元，美元兑日圆跌0.1%，报123.71日圆。在其他主要货币中，澳元兑美元大跌逾1%，至六年低点0.7280美元。新西兰元兑美元跌0.6%，报0.6568美元。

债市:

--美国公债价格上扬，因美国楼市数据弱于预期，商品价格持续走低且美股表现疲弱，促使投资者买入公债避险。今日尾盘，指标10年期公债价格上扬5/32，收益率报2.260%，周四尾盘为2.275%。收益率稍早触及7月9日以来最低2.255%。美国30年期公债价格上扬12/32，收益率从周四的2.971%回落至2.960%，盘中触及6月2日以来最低2.95%。美国七年期公债价格升4/32，收益率报2.003%，周四报2.023%，稍早跌至两周低位2.001%。

--欧元区公债收益率走低，因数据显示，欧元区企业活动成长放缓，使欧洲央行继续面临刺激脆弱经济复苏的压力。油价下跌至近四个月低位，这也加重了对欧洲央行可能难以提升通胀至略低于2%目标的担忧。 最高评等10年德债收益率回落5个基点，至三周低位0.66%。评级较低的南欧二线公债收益率也走跌。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率下跌4-7个基点，分别报1.88%、 1.92%和2.54%。希腊公债收益率逆势上扬，10年期希腊公债收益率升3个基点，报11.50%。

油市:

--布兰特和美国原油期货结算价为3月来最低，且连续第四周下跌，因中国经济数据疲弱和最新一周美国石油钻井平台增加，向油市施压。9月布兰特原油下跌0.65美元，结算价报每桶54.62美元，此为3月19日来最低结算价，本周下跌4.3%。9月美国原油下滑0.31美元，结算价报每桶48.14美元，为3月31日来最低结算价，本周挫跌5.5%。

金属市场:

--金价盘中一度大跌逾1%至2010年初来最低，但之后转升，因美元下滑及美股扩大跌幅，但金价本周势将创3月来最大周度跌幅。现货金盘中触及2010年2月来最低的1,077.00美元，但1847 GMT，现货金升0.5%，报1,096.29美元。美国8月期金跌0.8%，报1,085.50美元。现货银回落0.2%，报14.62美元。现货铂金上扬0.6%，报981.74美元。现货钯金升1.1%，报621.5美元。

--伦敦期铜跌至六年低点，此前全球最大金属消费国－中国制造业数据疲弱凸显需求低迷，可能进一步拖低价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及2009年7月来最低的5,191.50美元。期铜收盘时没有成交，买盘最后跌0.2%，报5,260美元。本周期铜大跌约4%，为约一个月最大周度跌幅。(完)

(整理 张荻； 审校 徐文焰)

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