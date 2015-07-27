《路透早报》--7月28日

7月27日，美国纽约证券交易所，一名交易员在纽交所大厅内工作。美国股市周一下挫，因中国股市大跌引发中国经济成长忧虑。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利7月企业信心指数、 消费者信心指数(0800)

--英国国内生产总值(GDP)第二季初值(0830)

--加拿大6月生产者物价指数(PPI)(1230)

--美国标普/Case-Shiller 5月经季调房价指数(1300)

--美国Markit综合采购经理人指数(PMI)7月初值(1345)

--美国7月消费者信心(1400)

--美国7月里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

--日本6月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储召开为期两天的议息会议(至7月29日)

--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月29日)

重要企业财报：福特汽车、康宁、默克、辉瑞、联合包裹

以下为7月27日下午5:00至7月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国6月核心资本财订单反弹，制造业前景略显乐观

-- 一项衡量美国企业投资支出计划的指标在6月强劲反弹，表明缩减资本支出对制造业的拖累正开始消退。美国商务部周一表示，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.9%，此前为连续两个月下滑。该指标就是备受市场关注的核心资本财订单，被视为企业支出计划的晴雨表。5月该指标回落0.4%。6月核心资本财出货下滑0.1%，5月时为下滑0.3%；该数据被政府用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。这意味着企业支出可能拖累第二季GDP表现。

证监会：中证金将择机增持，大户恶意作空股市将被严厉惩处

--中国证监会新闻发言人张晓军表示，中国证券金融公司没有退出股市，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。他还说，不排除近期某些大户恶意做空的可能，一经查实将严厉惩处。

之前据三位消息人士披露，中证金近日已偿还了部分商业银行同业借款，具体原因不详。沪综指周一暴跌8.5%创近八年半来最大单日跌幅，获利回吐是导火索。分析师们并指出，由于盘面未现明显的国家队护盘信号，这也是令市场愈发丧失信心的原因之一。

债权人要求希腊制定第三批改革措施，然后才能发放贷款

--国际贷款人要求希腊出台第三波改革措施，然后才会向这个濒临破产的国家提供贷款。他们与希腊在周一开始协商第三轮救助计划。技术性谈判在因后勤问题推迟了几天后已经展开。双方均表示，他们希望在8月20日之前敲定协议，但德国称不应仓促行事。德国财政部发言人称，应仔细协商，不应有时间压力，并称改革应该有足够的力度。

IMF称欧洲央行或需延长购债计划以刺激区内经济成长

--国际货币基金组织(IMF)周一称，中期内欧元区经济成长将迟滞，欧洲央行可能需要延长印钞购债计划原定的执行时间。IMF在欧元区经济年度报告中称，区内经济复苏正在逐步增强，因油价下跌、欧元走软和欧洲央行的购债行动，但中期来看，区内经济平均潜在成长率仅为1%。IMF欧洲部副主管Mahmood Pradhan表示，欧洲央行需全额执行拟购买约1万亿欧元公债和其他资产的量化宽松(QE)计划。

以色列Teva将以405亿美元收购艾尔建旗下非专利药业务

--总部位于以色列的Teva Pharmaceutical Industries将以405亿美元的现金加股票收购艾尔建(Allergan)旗下非专利药业务。此举将增强Teva作为全球第一大非专利药生产商的地位，同时可让艾尔建专注于品牌药、偿还债务以及潜在的“转型”并购。Teva在声明中称，将支付337.5亿美元现金及价值67.5亿美元的Teva股票，相当于该公司10%的股权。与此同时，Teva已取消对Mylan的400亿美元收购要约。Teva与艾尔建的交易获得双方公司董事会的一致批准，料在2016年第一季完成。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下挫，Nasdaq指数下跌近1%，此前中国股市录得八年来最大单日跌幅，对全球第二大经济体经济成长降温可能拖累其贸易伙伴的担忧加重。道琼工业指数触及2月来最低收位，Nasdaq指数跌至四周低点，标普500指数收在逾两周最低。道琼工业指数收跌127.94点，或0.73%，至17,440.59点；标准普尔500指数下滑12.01点，或0.58%，至2,067.64点；Nasdaq指数收低48.85点，或0.96%，至5,039.78点。

--欧洲股市大跌至两周低位，连续第五日下跌，因担心中国经济成长前景，这盖过了企业季报好于预期为股市带来的提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫2.2%，报1,529.77点，此前跌至两周最低水准1,529.03点。英国富时FTSE 100指数收低1.13%，报6,505.13点；法国CAC指数收跌2.57%，收报4,927.60点。德国DAX指数大跌2.56%，报11,056.40点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币徘徊在近两周低点附近，此前中国股市上证指数创八年最大单日跌幅，刺激了对避险日圆的需求，并令交易商缩减欧元空头押注。欧元兑美元纽约尾盘升1.04%，报1.10960美元，接近两周高位1.11295美元。美元兑日圆尾盘跌0.45%，报123.240日圆，盘中触及近两周低点123.010日圆。美元兑瑞郎反弹，尾盘升0.07%，报0.96300瑞郎。美元指数尾盘跌0.73%，报96.538，接近日低96.288，这是7月14日来最低。

债市:

--美国公债价格上扬，因中国股市录得八年来最大单日跌幅令全球投资者不安，促使他们买入相对安全的美国公债。美国较长期公债价格上涨，短期公债价格涨跌互现。指标10年期公债价格尾盘上扬16/32，收益率跌至6月9日以来最低2.21%。30年期公债价格尾盘上扬25/32，收益率跌至2.93%。

--意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率上扬，最高评级的德债收益率保持在三周低位附近，因中国经济成长前景疑虑持续，损及风险偏高资产需求。二线欧元区公债表现落后，西班牙、葡萄牙和意大利10年期公债收益率均上涨2-3个基点，分别报1.93%、2.55%和1.89%。德国10年期公债收益率小幅跌至0.647%，稍早跌至约三周最低0.623%。

油市:

--原油期货触及四个月低点，此前中国股市暴跌引发投资人担心全球最大的能源消费国的经济体质，且有迹象显示原油供应过剩的情况恶化。9月布兰特原油下跌1.15美元或2%，结算价报每桶53.47美元，结算后，布兰特原油期货进一步跌至3月中来最低的52.90美元。 9月美国原油收低0.75美元或1.6%，结算价报每桶47.39美元，结算后进一步跌至3月底来最低的47美元下方。

金属市场:

--金价走低，接近上周触及的1,100美元之下的五年半低位 ，因预期美国将在短期内升息，市场被看空基调牢牢控制。1920GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,092.36美元，上周连跌第五周，为2012年底以来最长跌势。现货钯金急跌1.9%，报每盎司610.50美元。现货铂金跌0.2%，报每盎司980.25美元。现货银回落0.6%，报每盎司14.56美元。

--伦铜挫至六年低点，因中国股市周一暴跌，使全球最大铜消费国-中国需求前景低迷的前景更加黯淡。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜稍早一度下挫近2%，至5,164美元，收盘报5,188美元，上周五收报5,260美元。三个月期铝收报1,639美元。三个月期镍一度大跌3.5%至两周低点10,905美元，收盘报11,000美元。(完)

(整理 张荻； 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。