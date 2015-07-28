《路透早报》--7月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞银集团(UBS)6月瑞士消费指数(0600)

--德国8月Gfk消费者信心指数(0600)

--法国7月消费者信心指数(0645)

--英国6月消费者信贷(0830)

--英国7月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)

--美国6月成屋待完成销售指数(1400)

--日本6月工业生产初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行新闻发布会(1315)

--美联储公布利率决议(1800)

--巴西央行宣布利率决定(2200)

重要企业财报：任天堂、Panasonic、日产汽车、Facebook、大都会人寿保险和万事达卡等

以下为7月28日下午5:00至7月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国7月消费者信心指数降至去年9月以来最低，房价涨势遇挫

--美国消费者信心7月遭遇四年来最严重挫折，因就业前景较不乐观。同时，主要城市5月房价涨势停滞，暗示购房需求停顿。世界大型企业研究会周二称，7月消费者信心指数降至90.9，远低于预估的100.0。6月下修为99.8。7月消费者信心为2014年9月以来最低，并创下2011年8月以来最大跌幅。美股和美元在令人失望的消费者信心数据公布之初缩减涨幅，随后重新走高。美国公债价格则因投资者对股票买兴重燃而下滑。

中国央行：鼓励境外机构成为债市长期投资者

--中国央行周二晚间表示，为维护债券市场平稳健康发展，人民银行鼓励境外机构投资者基于资产保值增值的需要进行长期投资，这与境外央行类机构基于流动性管理需要，开展一些短线的投资和头寸调整并不矛盾，并对境外机构投资者其他的投资需求没有禁止。对此类投资者没有持有期限和最低持有量的要求。

希腊股市周三或周四将重开，但本土投资者交易仍受限

--希腊证券监管机构主管周二对路透表示，希腊股市周三或周四将恢复交易，结束长达一个月关门状态，但应欧洲央行(ECB)的要求，本土投资者的交易仍受到限制。希腊上周向欧洲央行提出尽快恢复股市交易的首份提议，因为如果股市休市太长时间，其在全球证券指数中的位置可能不保。但这一进程推迟，因为欧洲央行希望确保希腊投资者不会将钱从银行取出并购买股票或债券。倘若发生那种情况，将进一步冲击该国依靠欧洲央行紧急融资来维持运作的银行业者。

标准普尔将巴西主权信贷评级展望从稳定下调至负面，确认BBB-评级

--标准普尔警告称，若反腐调查进一步影响到经济增长和撙节举措的实施，巴西可能在未来一年失去投资级评级。标普确认了巴西BBB-评级，这是投资级别中最低的一档，并将评级展望从稳定下调至负面，意味着在未来12到18个月可能会调降评级。标普声明公布后，巴西雷亚尔兑美元跌至逾12年低点3.43。

美国企业业绩：

* 福特汽车第二季财报普遍优于华尔街预期，因北美销售持续强劲。该公司第二季净利为18.9亿美元，每股盈余(EPS)为0.47美元。财报中没有一次性项目，而0.47美元的数字优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的0.37美元。福特股价收高1.9%至14.83美元。

* 杜邦公布季度获利下滑12%，受农业盈余下滑及美元走强打击。6月30日止的第二季，可归属于杜邦的净利为9.40亿美元，EPS为1.03美元，上年同期分别为10.7亿及1.15美元。不佳的业绩打压公司股价收跌1.5%至55.9美元。

* 美国制药商辉瑞公布季度营收下滑7%，受强势美元影响。该公司第二季净利降至26.3亿美元，EPS为0.42美元，上年同期分别为29.1亿及0.45美元。营收从上年同期的127.7亿降至118.5亿美元。该公司股价上涨2.9%收报35.35美元。

* 美国制药商默克公布季度营收下滑近11%，因美元强势，且消费者照护业务的销售令糖尿病药物的强劲需求相形见绌。默克第二季净利减少近66%至6.87亿美元，或每股盈余0.24美元，上年同期净利20亿美元，每股盈余0.68美元。该股收高0.93%至57.52美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二大幅上涨，结束五日连跌的頽势，因市场焦点从中国股市动荡转向美国企业季报，且臆测美国联邦储备委员会可能不会在12月前升息。道琼工业指数收高189.68点，或1.09%，至17,630.27点；标准普尔500指数上涨25.61点，或1.24%，至2,093.25点；Nasdaq指数收升49.43点，或0.98%，至5,089.21点。

--欧洲股市反弹，受强劲的公司业绩，以及企业并购活动提振，之前受中国成长忧虑拖累连跌五日。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.1%，报1,545.79点。该指数过去五日连跌，周一触及两周低位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数上扬1.2%，两大指数年内迄今均上涨约13%。英国富时FTSE 100指数收涨0.77%，报6,555.28点；法国CAC指数收高1.01%，收报4,977.32点。德国DAX指数升1.06%，报11,173.91点。

汇市:

--美元兑欧元和日圆反弹，交易商在后两种货币上涨后锁定获利，且因预期美国联邦储备委员会周三发布的政策声明基调强硬而看好美元。欧元兑美元尾盘跌0.41%，报1.10430美元。美元兑日圆上扬0.31%，报123.620日圆。美元兑瑞郎尾盘上涨0.11%，报0.96350瑞郎。

美元指数尾盘上扬0.25%，报96.745，从周一触及的近两周低位96.288反弹。

债市:

--美国公债价格走低，分析师和交易员称，因中国股市回稳，以及季节性清淡交投使新债供应的影响被放大。公债价格陷于狭窄区间内，尾盘脱离日内高位。10年期公债价格尾盘跌7/32，收益率攀升至2.26%。30年期公债价格回落15/32，收益率升至2.97%。

--德国公债收益率(殖利率)上升，因股市企稳，以及风险偏好回升。不过策略师表示，进一步升势将受阻于油价下滑和美国联邦储备委员会政策会议。德国10年期公债收益率周二上涨1.5个基点，至0.65%，周一触及三周低位0.62%。评级较低的南欧国家公债表现较好，意大利10年期公债收益率跌2个基点，报1.88%，西班牙公债收益率下滑大约2个基点，报1.92%。

油市:

--油价在连跌四日后企稳，在盘中触及近六个月低位后反弹，美国原油上涨超过1%，因押注上周美国原油库存减少，抵销了对全球供应过多和中国股市动荡的担忧。布兰特原油期货收低0.17美元，或0.3%，报每桶53.30美元，稍早触及52.28美元，此为2月初来最低水准，因担心中国股市暴跌。美国原油期货收涨0.59美元，或1.2%，报每桶47.98美元。该合约盘中触及3月来最低46.68美元后反弹，最高上涨逾1美元。

金属市场:

--金价上涨，但仍接近五年半低位，市场为本周美国联邦储备委员会会议作准备，联储决策者预料将为升息时机提供进一步线索。1826GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,095.28美元，离周五日内低位1,077美元不远，此为2010年初来最低水准。美国8月期金收跌0.20美元，报每盎司1,096.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜攀升，但投资者对中国股市最近跌势仍然惴惴不安，且担心这轮股市震荡可能对全球最大金属消费国的需求带来影响。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜劲涨2.2%，收报每吨5,300美元。三个月期铝收涨1%，报1,655美元。期镍劲涨3%，收报11,325美元。期铅升1.6%，收报1,722.50美元，期锌劲涨2.4%，收报1,980美元。(完)

(整理 张荻； 审校 徐文焰)

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