《路透早报》--7月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季进出口价格(0130)

--瑞士7月KOF领先指标(0700)

--德国7月失业数据(0755)

--欧元区7月各项景气指数，6月失业率(0900)

--德国消费者物价指数(CPI)7月初值(1200)

--美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季初值(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--韩国央行8月制造业景气判断指数(2100)

--韩国6月工业生产(2300)

--英国7月GfK消费者信心指数(2305)

--日本6月所有家庭支出(2330)

--日本6月消费者物价指数(CPI)(2330)

--日本6月失业率(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行总裁史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话(0030)

--日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说(0130)

重要企业财报： 宝洁、西联汇款和西方石油等

以下为7月29日下午5:00至7月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美联储称经济正在改善；9月升息在望

--美联储周三维持指标利率不变，并指出美国经济和就业市场继续增强。这为9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。联储官员在结束了为期两日的会议后表示，尽管能源行业出现滑坡，且面临来自海外的不利因素，但他们认为美国经济已经克服了首季的低迷表现，正在“以适度的步伐扩张”。美联储尤其认可近几个月“就业岗位稳健增长”。本次声明中这样的措辞，加上其它一些细微的变化，显示美联储对于就业市场的看法较之6月声明更为乐观。[nL3S1095YT]

美联储声明公布后，美国公债价格基本持平；美国股市上涨且美元兑一篮子主要货币走强。

美国6月成屋待完成销售指数下降，暗示销售活动停顿

--美国6月二手房签约数量在连增五个月后意外减少，暗示成屋销售在最近的大幅增长后有所降温。此前公布的数据亦显示，主要城市房价涨势停滞，新屋销售下滑。但由于就业市场趋紧，这些数据基本没有改变关于房屋市场将继续复苏的看法。全美不动产协会(NAR)公布，6月成屋待完成销售指数较上月下跌1.8%，预估为上升1.0%。不过该指数仍处于今年以来第三高水平，且签约数量较上年同期增长8.2%。

希腊总理称改革不会超出峰会上同意的范围

--希腊总理齐普拉斯表示，政府实施的改革措施不会超出本月欧元区峰会上所一致同意的范围。齐普拉斯目前遭到他所在左翼激进联盟党(Syriza)的反对，一筹莫展。

消息人士表示，欧洲央行对希腊银行的紧急流动性援助(ELA)上限维持不变，此前希腊并未要求增加。

主要企业业绩：

* 万事达卡季度获利下滑1.1%，受支出升高所累。净营收增长0.9%。

* 汤森路透第二季营收成长2%，因法务、税务及会计业务增长。

* Facebook季度营收胜过预期，不过获利下滑9%。

* 法国汽车生产商PSA标致雪铁龙上半年实现盈利，结束连续三年亏损。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上涨，此前美联储宣布维持利率不变，并称经济和就业市场持续增强。道琼工业指数收高121.12点，或0.69%，至17,751.39点；标准普尔500指数上涨15.32点，或0.73%，至2,108.57点；Nasdaq指数收升22.53点，或0.44%，至5,111.73点。

--欧洲股市上涨，受强劲的企业业绩和购并活动提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1%，报1,561.48点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数上扬0.6%，两大指数年内迄今均上涨约14%。英国富时100指数收涨1.16%，报6,631.00点；法国CAC指数收高0.81%，收报5,017.44点。德国DAX指数升0.34%，报11,211.85点。

汇市:

--美元兑一篮子货币小涨，因美联储对就业市场的评估更加乐观，支持了部分交易员有关美国最早将在9月升息的看法。美元兑日圆尾盘上扬0.3%，报123.91日圆。欧元兑美元跌0.7%，报1.0983美元。美元指数上扬0.4%，报97.159。澳元兑美元尾盘下跌0.6%，报0.7291美元。新西兰元兑美元回落0.3%，报0.6670美元。

债市:

--美国公债价格在美联储发布声明前已经下滑，对美联储有关美国就业市场不断改善的评估反应不大。指标10年期公债价格跌5/32，收益率升至2.27%。30年期公债跌10/32，收益率报2.98%。

--欧元区公债收益率小涨，投资者预期美联储将表示美国经济不断成长和就业市场改善，为可能在9月升息设定基调。10年期德债收益率上涨2个基点，报0.67%。较低评级公债收益率也扭转早盘下跌的走势。意大利和西班牙10年期公债收益率上涨2-4个基点，分别报1.91%和1.97%。稍早，两者分别跌至1.87%和1.92%。

油市:

--油价收涨，从数月低位反弹，因美国政府数据显示上周原油库存意外大幅减少。布兰特原油收升0.08美元，或0.2%，报每桶53.38美元，日高在54.33美元。美国原油收涨0.81美元，或1.7%，报每桶48.79美元，日高在49.52美元。

金属市场:

--金价小升，但仍接近上周触及的五年半低位，此前美联储政策声明增加了升息时机的不确定性，9月升息仍有可能。1841 GMT，现货金上涨0.14%，报每盎司1,096.50美元。在美联储政策声明公布前，美国8月期金收低0.3%，报每盎司1,092.60美元。现货钯金下跌0.7%，报每盎司615美元。现货铂金跌0.2%，报每盎司983美元，两者均离数年低位不远。现货银上涨0.8%，报每盎司14.79美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，此前中国股市反弹，但在美联储声明发布前，投资人表现紧张。LME三个月期铜收高0.6%，收报每吨5,330美元，盘中走势波动，一度触及5,398美元高位，但也一度跌至平盘下方。其他金属中，三个月期锡跳升至5月6日来最高的16,340美元，因空头回补带动。三个月期铝收盘没有成交，买价最后升0.4%至1,662美元。期镍收低0.7%，收报11,250美元。期铅升0.2%，收报1,725美元。期锌下滑0.7%，收报1,966美元。(完)

(整理 张荻； 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。