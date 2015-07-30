《路透早报》--7月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月货物和服务贸易数据

--香港6月份M-3货币供应数据；6月份零售销售数据；6月底人民币存款数字

--台湾第二季经济成长率概估值 (0030)

--日本6月房屋开工、建筑订单(0500)

--澳洲第二季生产者物价指数(PPI)(0130)

--澳洲6月民间部门信贷、房屋信贷(0130)

--德国6月实质零售销售(0600)

--法国6月消费者支出(0645)

--法国6月生产者物价指数(PPI)(0645)

--意大利6月失业率(0800)

--欧元区消费者物价调和指数(HICP)7月初值(0900)

--意大利消费者物价指数(CPI)7月初值(0900)

--意大利6月PPI(1000)

--加拿大5月GDP(1230)

--美国第二季雇佣成本指数(1230)

--美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)

重要企业财报： 雪佛龙、艾克森美孚和雷格梅森等

以下为7月30日下午5:00至7月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

消费支出带动美国经济扩张，通胀指标加速上扬

--美国第二季经济加速成长，因强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累，这意味着可能促使美联储更加接近于今年升息。第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从萎缩0.2%上修为成长0.6%。

虽然第二季GDP增幅略低于分析师预期的2.6%，但成长细节暗示国内基本面转强。个人消费支出(PCE)物价指数上升2.2%，为2012年第一季以来最快。该指数第一季下降1.9%。核心PCE物价指数增长1.8%。另一份报告显示，上周初请失业金人数增加1.2万人至26.7万人，但仍相当接近周期低点。美元指数扩大上涨，美国较长期公债价格上涨，短债则保持稳定。

欧洲央行称欧元区经济成长增强，但油价下滑抑制通胀

--欧元区7月经济景气指数触及四年高位，且欧洲央行表示，复苏正在加速，受助于宽松货币政策。西班牙经济是一大亮点，周四公布的数据显示，该国成长步伐为金融危机开始前以来最快。不过，德国通胀仍接近于零，显示通缩威胁并未消退。

中共中央政治局会议称经济下行压力较大，加大定向调控力度

--中国中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。中央人民广播电台报导称，政治局会议提出坚持积极财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理流动性。

壳牌石油拟裁员6,500人及再减开支，以应对油价下降

--皇家荷兰/壳牌石油集团将今年将裁员6,500人并进一步削减开支，以应对油价长期疲软。壳牌第二季利润下滑37%。壳牌还表示，在推进700亿美元收购BG Group计划的同时，准备处置更多资产，使2014-2018年的资产出售规模达到500亿美元。该公司称，2015年运营成本预计将减少40亿美元或10%，这是其改善财务所作的努力之一。

主要企业业绩：

* 美国宝洁第四季营收下滑9.2%，其中强势美元造成的冲击高达9个百分点。

* 巴西淡水河谷第二季净利16.8亿美元，为一年来首见获利，较上年同期成长17.3%。

* 美国时代华纳有线季度营收成长3.5%，不及预期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘基本持平，投资者消化表现平平的企业季报和显示美国第二季经济成长加速的最新报告。道琼工业指数微幅收跌5.41点，或0.03%，至17,745.98点；标准普尔500指数微升0.06点，至2,108.63点；Nasdaq指数收升17.05点，或0.33%，至5,128.79点。

--欧洲股市连涨第三日，因西门子、诺基亚和Safran的业绩为经济复苏再添力证。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.62%，报1,571.22点。该指数年内期金累积上扬约15%。欧元区绩优股STOXX 50指数小涨0.2%。英国富时100指数收涨0.57%，报6,668.87点；法国CAC指数收高0.58%，收报5,046.42点。德国DAX指数升0.4%，报11,257.15点。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至一周高位，因第二季美国经济成长加快，巩固对美联储将早至9月就升息的预期。美元指数升0.5%，报97.496，盘中触及一周高位97.773。美元兑日圆升至七周高位124.58日圆，之后回落至124.12日圆，当日升0.2%。欧元兑美元跌0.5%，报1.0925美元，盘中跌至一周低点1.0894美元。

债市:

--美国公债价格表现不一，收益率曲线趋平。美国公布强劲的经济成长数据，带动较长期公债价格上涨，短债则保持稳定，因对美国9月升息的预期增强。30年期公债价格升21/32，收益率降至2.95%。短债方面，两年期公债价格跌1/32，收益率报0.7275%，数据公布前，该收益率报0.7354%。

--部分欧元区公债收益率触及两个月低点，因通胀数据疲弱令欧洲央行需要保持刺激措施，且在美联储没有加速走向升息后，投资人松了口气。意大利和爱尔兰10年期公债表现最好，收益率分别下挫8和10个基点，报1.83%和1.23%。德国10年期公债收益率跌5个基点，报0.61%。

油市:

--原油期货收低，美元上涨带来压力，盖过美国原油库存降幅大于预期为油市带来的利多人气。布兰特原油收低0.07美元，，或0.1%，报每桶53.31美元。美国原油收跌0.27美元，或0.6%，报每桶48.52美元。

金属市场:

--金价下跌1%，至近五年半低位，此前数据显示美国第二季经济扩张，支持美联储将在年底前升息的观点，推动美元上涨。现货金稍早下跌最多1.3%，至每盎司1,081.85美元日内低位。在1807 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,089.11美元。美国8月期金收低0.4%，报每盎司1,088.40美元。

--伦敦期铜下滑，因美元上涨，且中国股市下跌令投资者担心中国需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.3%，收报每吨5,260美元。期铜在今年迄今下跌约17%。期铝收跌1.1%，报1,643美元。期锌收低0.8%，报1,951美元，期铅下滑0.7%，报1,713美元。(完)

(整理 张荻； 审校 张涛)

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