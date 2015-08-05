（更正）《路透早报》--8月5日

（更正：因译文有误，IMF报告将人民币纳入SDR篮子的报道中，“推迟到明年9月”是指人民币纳入SDR货币篮子的正式决定的实施时间，而并非作出纳入决定的时间）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾7月CPI (0030)

--中国7月财新服务业PMI (0145)

--香港7月份日经PMI (0230)

--美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 (1430)

--瑞士7月CPI (0715)

--欧元区、德国、法国综合和服务业PMI，意大利和英国服务业PMI (0745-0830)

--欧元区6月零售销售 (0900)

--美国7月ADP民间就业岗位增幅 (1215)

--美国6月国际贸易收支 (1230)

--加拿大6月贸易收支 (1230)

--美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值 (1345)

--美国供应管理协会(ISM)7月非制造业指数 (1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。

以下为8月4日下午5:00至8月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国6月工厂订单强力反弹，飞机等需求强劲

--美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，给陷于苦苦挣扎的制造业带来希望迹象。美国商务部周二公布，6月工厂订单较前月增加1.8%，5月为下降1.1。6月核心资本财出货量由下滑0.1%修正为成长0.3%，该数据被用于计算GDP数据中的企业设备支出。“制造业正在走出年初以来的极度疲弱状态，但行业活动尚未有实质性增加，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。美股收低，公债价格下跌，美元指数小涨。

--亚特兰大联储总裁称准备支持9月加息--华尔街日报

华尔街日报(WSJ)报导，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。他的这番言论增强了9月加息的可能性。外界认为，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，洛克哈特算是中间派，他是今年具有投票权的五位地方联储总裁之一。他的言论提振美元，但打压黄金与美国公债价格。

--IMF报告建议推迟到明年9月再将人民币纳入SDR篮子

周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF应等到2016年9月再将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。这实际上是终结了人民币提早纳入SDR货币篮子的希望。该报告表示，应推迟任何将人民币纳入货币篮子的正式决定的实施时间，以避免在2016年第一个交易日干扰金融市场。

--希腊及其债权人双双乐观表态，称救助协议指日可待

希腊及其债权人均乐观表示有可能在数日内达成数百亿欧元的救助协议。这种乐观看法令人惊讶。规模最高达860亿欧元的救助协议必须在8月20日前达成--或者同意第二笔过桥贷款，因为届时希腊需向欧洲央行偿还35亿欧元债务。这将是希腊自2010年以来接受的第三轮救援，以防国家破产，并使其留在欧元区。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收低，连跌第三日，因投资者担心美国将很快升息，而苹果触及逾六个月最低水准。苹果下挫3.21%，跌穿200日移动均线，对三大股指造成拖累最大。道琼工业指数收跌47.51点，或0.27%，至17,550.69点；标准普尔500指数下跌4.72点，或0.22%，至2,093.32点；Nasdaq指数下跌9.84点，或0.19%，至5,105.55点。

--欧洲股市小跌，法国农业信贷银行在公布业绩后跌逾10%，能源股受油价疲弱打压。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，报1,580.93点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.4%。希腊股市进一步下滑1.2%，昨日暴跌16%。英国富时100指数收低0.03%，报6,686.57点；法国CAC指数收低0.16%，收报5,112.14点。德国DAX指数升0.11%，报11,456.07点。

汇市:

--美元上涨，因美联储一位官员表达了支持9月升息的观点。纽约尾盘，美元指数升0.5%，报97.957，扭转稍早跌势。美元兑日圆升0.3%，报124.33日圆。欧元兑美元跌0.6%，报1.0883美元。加元兑美元跌至2004年8月来最低水准，尾盘报1.3182加元。澳元上涨1.3%，报0.7382美元，进一步从上周所创的六年低点0.7234美元反弹，此前澳洲央行在会后政策声明中，不再重申认为澳元需要进一步下跌的措辞。但分析师警告，澳元长期前景仍疲弱。

债市:

--美国公债价格下滑，此前亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话令市场重燃对美联储可能在9月升息的预期，而在美国公布关键就业报告前的获利了结也打压公债价格。指标10年期公债价格尾盘跌17/32，收益率报2.21%。30年期公债跌22/32，收益率由2.86%升至2.90%。三年期公债跌7/32，收益率由0.97%升至1.06%。

--德国10年期公债收益率触及两个月低点后反弹，跟随受到重创的油市走势。投资者再度忧虑欧元区通胀前景。德国10年期公债收益率早盘下跌至两个月低点0.558%，之后反弹至0.60%，当日基本持平。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率下滑1个基点，分别报1.86%、1.77%和2.40%。

油市:

--全球原油价格从数月低点反弹，受助于中国股市上扬。但交易商和分析师表示，充足的供应和疲弱的需求前景令反弹不太可能维持。布兰特原油升0.47美元，或1%，收报每桶49.99美元。美国原油上涨0.57美元，或1.3%，收报每桶45.74美元。

金属市场:

--金价从日内高位回落，因美元走高，且一美联储具投票权的委员称支持在9月升息。铂金跌至六年半来最低，钯金降至2012年底来最低水准，因供应过剩和汽车催化剂需求疲弱。1910 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,087.61美元。美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,090.70美元。铂金触及2009年2月来最低的每盎司940.50美元，钯金创出约三年低位586.33美元。现货银涨0.3%，报每盎司14.52美元。

--伦敦期铜反弹，因美元走软及中国股市大涨，但在市场将注意力从宏观经济转回到基本面前，期铜不太可能大涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报5,235美元，周一收报5,220美元。期铝收盘没有成交，买盘最后报1,617美元，周一收报1,612美元。期锌收高至1,918美元，周一收报1,905美元。期铅由1,700美元升至1,737美元。期镍由10,745美元升至10,830美元。期锡遭遇获利了结，下挫1.4%，至15,780美元。(完)

(整理 张涛；审校 李爽)

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