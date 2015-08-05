《路透早报》--8月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月同时指标与领先指标 (0500)

--澳洲7月就业数据 (0130)

--瑞士第三季消费者信心指数 (0545)

--德国6月工业订单 (0600)

--英国6月工业生产 (0830)

--美国7月Challenger企业裁员人数 (1130)

--美国一周初请失业金人数 (1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行宣布利率决定，公布会议记录和通胀报告(1100)。央行将公布关于经济成长、通胀率和失业情况的最新预测。总裁卡尼在会后召开记者会(1145)。

--日本央行举行货币政策会议(至8月7日)

主要企业财报：

--软银 (9984.T) (0600)

--高田(7312.T) (0630)

以下为8月5日下午5:00至8月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国服务业表现强劲，提升美联储年内升息的可能性

美国民间就业岗位增长7月放缓，但服务业活动急增至近10年来最高水平，表明经济增长动能强劲，加大了美联储年内升息的可能性。

另一项数据显示，6月食品、汽车、工业原材料和消费商品等的进口增加，凸显国内基本面稳健。美国公债价格回落，美股小涨。美元兑一篮子货币小涨。

> 美国7月服务业指数升至10年来最高的60.3--ISM

> 美国6月贸易逆差扩大至438.4亿美元，预估为逆差428亿美元

> 美国7月民间就业人数增18.5万人，创4月来最小增幅--ADP报告

> 美国7月31日止当周抵押贷款申请增加，贷款利率下降--MBA

> 美国7月服务业扩张速度小幅回升--Markit

--美联储尚未决定9月是否加息--理事鲍威尔

美联储理事鲍威尔表示，决策者尚未决定下个月是否升息，缓和上日另一位美联储官员较为强硬的言论。鲍威尔表示，从现在到备受关注的9月16-17日会议这段时间，他和美国联邦公开市场委员会(FOMC)其他同僚将分析就业市场数据，尤其在做出升息决定前。此前一天有报纸援引亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话报导，只有美国经济“严重恶化”，才会让他不支持在9月开始收紧货币政策。

--希腊总理称，与债权人的贷款协议正接近达成

希腊总理齐普拉斯称，希腊接近与债权人达成数以十亿欧元计的救助协议，他表示协议将吹散围绕希腊在欧元区地位的疑云。“我们已进入最后阶段，”齐普拉斯称，“尽管面临种种困难，但我们希望新协议能够终结围绕希腊前景的不确定性。”

--欧元区6月零售销售较预期疲软

欧盟统计局公布，欧元区6月零售销售较前月下滑0.6%，较上年同期增长1.2%，路透调查预估分别为下滑0.3%和上升1.9%。5月零售销售修正为较上年同期增长2.6%，前值为增长2.4%。

--路透专访：韩国将在10月初推出人民币-韩元期货合约--韩交所主席

韩交所主席崔京秀(Choi Kyung-soo)表示，韩国将把人民币-韩元期货合约的推出时间从原定的6月推迟到10月初；原定时间因扩大股票和期货交易区间而被推迟。“我们将推出人民币-韩元期货合约，作为一个对冲货币风险的手段，因未来直接韩元-人民币交易将大幅增长，而且会有更多的交易以人民币支付，”崔京秀说道。崔京秀称，韩国证交所正在考虑吸引人民币计价债券在该交易所交易，以满足寻求高收益的韩国投资者的需求，同时也满足希望在更稳定市场中融资的中国企业的需求。

--特斯拉第二季净亏扩大并下修全年销量预估，股价盘后跌5%

电动汽车厂商特斯拉汽车季度净亏损扩大，一年中第二次下修销量预估。而在推出跨界车Model X，以及内华达电池厂开张之前，该公司还有大笔开销。特斯拉股价在盘后交易中下挫5%。特斯拉将全年销售预估下修至50,000-55,000辆。该公司表示，第二季度亏损1.842亿美元，上年同期亏损6,190万美元。当季营收较上年同期的7.693亿美元增长24%至9.55亿美元，因汽车销量继续攀升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘涨跌互现，标普500指数和Nasdaq综合指数在连跌三日后上扬，受助于科技股升势。道指微幅下跌，受迪士尼录得近七年来最大单日跌幅拖累。道琼工业指数小跌10.22点，或0.06%，至17,540.47点；标准普尔500指数升6.52点，或0.31%，至2,099.84点；Nasdaq指数上扬34.40点，或0.67%，至5,139.95点。

--欧洲股市上涨，受法国兴业银行急升提振，该行成为最新一家季报好于预期的欧洲主要企业。FTSEurofirst 300指数收涨1.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升1.6%。英国富时100指数收涨0.98%，报6,752.41点；法国CAC指数收升1.65%，收报5,196.73点。德国DAX指数升1.57%，报11,636.30点。

汇市:

--美元兑一篮子货币基本持稳，因数据显示7月美国服务业扩张速度为10年来最快，支持认为美联储9月将会升息的观点。美国民间就业数据不及预期，引发美元短暂下跌。在供应管理协会(ISM)服务业指数公布后，美元反弹。美元兑日圆在EBS交易平台触及两个月峰值125.015日圆，后回落至124.880日圆，较周二上扬0.4%。欧元交投在狭窄区间内，兑美元上扬0.2%，报1.08990美元。ISM服务业数据公布后，美元兑瑞郎触及三个半月高位0.98220瑞郎。之前有消息称瑞士进一步深陷通缩，打压瑞郎走低。

债市:

--美国公债收益率攀升，较长期公债收益率升幅超过较短期公债，因美国民间就业数据不及预期，引发市场怀疑美联储是否会在9月升息。30年期公债价格尾盘下跌1-3/32，收益率报2.94%，周二尾盘报2.89%。指标10年期公债价格尾盘回落15/32，收益率从周二尾盘的2.21%升至2.27%。两年期公债价格基本持平，收益率报0.73%。

--欧元区公债收益率(殖利率)上升，此前美联储官员发表的言论重燃美联储将在9月加息的期望。在强于预期的美国服务业数据公布后，债市跌势加速。德国10年期公债收益率跳升11个基点，至0.74%，从周二触及的两个月低点进一步反弹。欧元区其他公债收益率亦上涨7-11个基点。

油市:

--油价触及数个月低位，此前数据显示上周美国汽油库存大幅增加，而美国汽油需求旺季正接近尾声。美国原油期货收低0.59美元，或1.3%，报每桶45.15美元。布兰特原油期货收低0.40美元，报每桶49.59美元。汽油期货收低约1%，触及五个半月低位。

金属市场:

--金价走低，在近期触及的五年半低位之上徘徊，受累于美元稍早走强，因美国服务业数据重燃最早在9月升息的预期。1837 GMT，现货金回落0.2%，报每盎司1,085.35美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,085.60美元。铂金和钯金徘徊在数年低位附近，因全球供应过剩，以及汽车行业未来需求不振。现货银持稳在每盎司14.58美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及六年低点，其他基本金属也下滑，因受强劲的经济数据鼓舞，市场臆测美国更接近升息，美元走强。但在中国公布的数据显示，7月服务业以11个月内最快的速度扩张后，金属市场跌势受限。LME三个月期铝下挫1.1%，报1,595美元，为2009年7月来最低。三个月期铜收低1.1%，报5,180美元，仍离周一盘中触及的六年低点5,142美元不远。(完)

(整理 张涛；审校 李爽)

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