《路透早报》--8月7日

图为纽约证交所的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士7月失业率 (0545)

--德国6月工业生产与贸易收支 (0600)

--法国6月年内迄今预算收支、工业生产及贸易收支

--台湾7月出口情势 (0800)

--香港7月外汇储备资产数字 (0830)

--英国6月贸易收支 (0830)

--美国7月非农就业报告(1230)

--加拿大7月就业报告(1230)

--加拿大7月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

--美国6月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行宣布利率决定(0200)

以下为8月6日下午5:00至8月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人口小涨，但不改就业市场稳步改善大势

上周美国初请失业金人口增幅小于预期，暗示就业市场供应仍在继续收紧。

美国劳工部周四公布，截至8月1日当周，初请失业金人数增加3,000人，经季节性调整后为27.0万人，连续第22周处于30万大关之下，表明就业市场正在不断增强。美国股市走低，美国公债价格攀升。美元兑一篮子货币基本持平。

--英国央行暗示2016年初加息，英镑强势和油价下跌拖累通胀

英国央行维持利率不变，维持资产购买规模在3,750亿英镑不变，仅一位委员投票支持立即升息。央行暗示明年初可能加息，并称英镑强势意味着通胀率只会缓慢上升。英镑大幅下跌，投资者一度将开始加息时间的预期推后至明年6月。之后英国央行总裁卡尼表示，该央行愈发接近开始结束经济刺激举措。

--希腊总理和法国总统希望8月底前达成纾困协议

希腊总理齐普拉斯和法国总统奥朗德表示，对希腊的新纾困方案应在8月底之前达成。希腊正在和欧盟及国际货币基金组织(IMF)协商多达860亿欧元(940亿美元)的新贷款，以避免金融及经济崩溃。齐普拉斯表示新协议将在8月15日之后很快达成，奥朗德则预计会在8月底之前。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下挫，因媒体企业业绩疲弱，令投资人担心更多观众不再看有线电视，拖累媒体股录得金融危机以来最大的两日跌幅。道琼工业指数跌120.72点，或0.69%，至17,419.75点；标准普尔500指数跌16.28点，或0.78%，至2,083.56点；Nasdaq指数大跌83.50点，或1.62%，至5,056.44点，今日跌幅为7月初来最大。

--欧洲股市下跌，酵素公司Novozymes和德国邮政受业绩疲弱拖累走低，相对其他欧洲股市，英国股市的跌幅最小，因对英国升息的忧虑减弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%，报1,589.38点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.2%。英国富时100指数收跌0.08%，报6,747.09点；法国CAC指数收低0.09%，收报5,192.11点。德国DAX指数收跌0.44%，报11,585.10点。

汇市:

--美元兑主要货币在交投震荡中下跌，因美元本周处于整体上行趋势，在周五关键的美国非农就业报告出炉前，投资者调整头寸。美元指数下跌0.2%，但仍有望连续第二周上涨。英镑下跌，此前英国央行发出的信息削弱了升息预期。英镑兑美元和欧元下挫。英镑兑美元跌0.5%，至1.5520美元，欧元兑英镑上涨0.7%，至0.7043英镑。美元兑日圆下滑0.2%，至124.67日圆，欧元兑美元升至1.0934美元。纽约尾盘，欧元兑瑞郎上涨0.4%，至1.0714瑞郎，美元兑瑞郎升0.1%，报0.9800瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，因谨慎的交易商在美国周五公布关键的就业报告前轧平仓位，且通胀忧虑减轻也刺激了对较长期公债的买盘。30年期公债价格尾盘升25/32，收益率报2.90%，周三尾盘报2.94%。指标10年期公债价格尾盘升10/32，收益率从周三尾盘的2.27%降至2.23%。三年期公债价格升2/32，收益率报1.06%，周三尾盘报1.08%。

--欧元区公债收益率下跌，和全球债市走势一致，因投资者推迟对英国升息的预期，市场等待周五美国公布非农就业数据。指标德债收益率下跌4个基点，报0.72%，周三上升15个基点。大部份其他欧元区公债收益率下跌1-4个基点。

油市:

--油价触及数月低位，投资人和交易商寻找市场下一底部的线索，此前美国公布原油库存大幅下降，但未能提振油价。布兰特原油期货收低0.07美元，报每桶49.52美元，此前跌至六个月低位48.88美元。美国原油期货收低0.49美元，报每桶44.66美元，盘中触及四个半月最低的44.20美元。

金属市场:

--金价小涨，因美元走软，且全球股市重挫，交易商静待被视为美联储升息时间决定性因素的美国非农就业报告。1759 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,090.11美元。金价一度跌穿了位于1,100美元的重要技术支撑位，之前7月底的一波深跌拖累金价触及2010年2月以来最低1,077美元。美国12月期金攀升0.4%，收报每盎司1,090.10美元。其他贵金属方面，现货钯金上扬1.1%，报每盎司597.25美元。现货铂金攀升0.4%，报每盎司951美元。现货银上涨1%，报每吨14.67美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝挫至六年低点，因市场关注中国出口增加令市场供应过剩的情况日益严重，且库存高企。LME三个月期铝下挫至1,576美元，为2009年7月来最低，收盘报1,592.50美元，跌0.2%。三个月期铜收高0.1%，报5,185美元，自5月初，期铜已经大跌20%。期铅跌1.2%，报1,705美元。期锌收低1.4%，至1,867美元。期镍跌0.1%，报10,850美元，期锡收平，报15,500美元。(完)

(整理 张涛；审校 李爽)

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