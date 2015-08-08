《路透早报》--8月8日

[重大数据或新闻]

--美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月升息打开大门。美国劳工部周五称，7月非农就业岗位增加21.5万个，失业率持稳在七年低点5.3%。

这报告导致美国公债收益率曲线趋平，美股小跌，美元指数升至约四个月高位，但之后美元回落，因投资者缩减对美国9月升息的押注和长期公债收益率下滑。

--路透调查显示，华尔街预计美联储将在9月升息，年内仅升息1次。19位一级交易商中有13位预计美联储将在2015年9月升息；9位预计年内升息两次。一级交易商的预期中值为到2015年底联邦基金利率为0.5%，明年底为1.5%(之前的预估为0.625%和1.625%)。美国一级交易商对9月升息可能性的预估中值为60%，高于6月时预期的55%。美国一级交易商对12月前升息可能性的预估中值为80%，与7月时的预估一致。

--中国央行周五发布二季度货币政策执行报告，继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，更加注重松紧适度；同时及时进行预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

--中国央行报告：

* 央行将保持流动性总量合理适度，降低短期利率波动。

* 货币政策见效既看时机和力度，亦需改革疏通传导机制。

* 信贷资产证券化发展潜力巨大，将不断扩大试点规模。

* 推动大额存单市场发展，部分替代理财可降低融资成本。

--中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，正督促证券期货经营机构加强信息系统外部接入管理，并有序推进相关工作。一旦发现期货公司违反现行法律法规，从事配资业务、以各种形式参与配资业务或为配资活动提供便利，证监会将依法查处。

--中国上海证券交易所周五表示，“通过计算机程序自动批量申报下单，影响市场正常交易秩序或者交易系统安全”为异常交易行为，可以对相关账户采取书面警示、暂停账户当日交易以及限制交易等自律监管措施。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 美联储公布，美国6月消费者信贷增加207.4亿美元，预估为增长170亿美元，5月经修正后为增加165.2亿美元。

* 加拿大统计局公布，7月就业人口增加6,600人，全职就业人口减少1.73万人，兼职就业人口增加2.39万人。

* 德国6月出口降幅超预期，工业生产亦下降，以疲弱之姿结束了还算强劲的第二季，德国经济的复苏显得不是很顺利。德国联邦统计局周五公布数据显示，经季节调整后出口较前月下降1.0%，进口下降0.5%。贸易顺差扩大至创纪录的240亿欧元(261.9亿美元)。

路透调查分析师原本预期出口较前月减少0.5%，进口增加0.5%。6月工业生产下降1.4%，逊于接受路透调查的分析师的预期中值，该预期中值为增长0.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，因7月就业报告强劲，小幅提升美联储在9月升息的机率。 道琼工业指数下跌46.37点，或0.27%，至17,373.38点；标准普尔500指数跌5.99点，或0.29%，至2,077.57点；Nasdaq指数跌12.90点，或0.26%，至5,043.54点。本周，道指下跌1.8%，标普500指数挫跌1.2%，Nasdaq指数跌1.7%。

--欧洲股市下跌，德国工业生产数据意外下降压低德国股市，且美国就业数据巩固对美国将很快升息的预期。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下滑0.8%。英国富时100指数收跌0.42%，报6,718.49点；法国CAC指数收低0.72%，收报5,154.75点。德国DAX指数收低0.81%，报11,490.83点。

汇市:

--美元兑一篮子货币在触及近四个月高位后回落，受累于投资者缩减多头头寸。因稳健的美国就业报告提升了美联储在年内升息的可能性，美元一度走强。美国较长期公债收益率回落也重压美元，这暗示由于通胀仍处于低位，美联储升息的步伐将会十分缓慢，美元的上行潜能可能受限。但美元前景仍总体正面，受助于升息前景。纽约尾盘，美元指数回落0.2%，报97.650，稍早触及4月23日以来最高98.334。美元兑日圆盘中升穿125日圆，触及两个月高位，但尾盘下跌0.5%，报124.13日圆。欧元兑美元上扬0.4%，报1.0966美元。

债市:

--美国短期公债收益率小涨，但较长期公债收益率下滑，此前美国公布的数据显示7月美国非农就业岗位增长稳健，巩固了对美联储将在9月升息的预期。分析师表示，短债收益率小涨而长债收益率下滑的“收益率曲线趋平”交易，显示交易商倾向美联储有望在9月升息的观点。美国30年期公债收益率触及2.82%，为逾三个月最低。该收益率势将创约一个月最大单日跌幅。就业数据公布后，五年期/30年期公债收益率差报125个基点，为4月来最窄。美国30年期公债价格周五尾盘升1-22/32，收益率报2.82%，周四尾盘报2.91%。指标10年期公债价格尾盘升17/32，收益率从周四尾盘的2.23%降至2.17%。

--欧元区公债收益率下跌，因油价触及六个月新低，此前美国公布的就业报告强劲，为美联储9月升息开启大门，且推高美元汇价。在美国就业报告公布后几分钟，10年期德债收益率小幅上涨，但因油价下跌，投资者的关注点立刻转向欧元区通胀前景迟滞上。10年期德债收益率掉头回落，最新下跌4个基点，报0.67%，和美国数据公布的水准持平。其他欧元区公债收益率下滑3-4个基点。西班牙10年期公债收益率报1.90%，意大利10年期公债收益率报1.85%。

油市:

--油价周五续跌，挫至数月低点，并势将连跌第六周，因美国夏季驾车出游高峰期快将结束，预示汽油供应过剩的情况将恶化。布兰特原油期货收低0.91美元或1.8%，报每桶48.61美元，盘中跌至六个月低位48.45美元。美国原油期货收低0.79美元，或1.8%，报每桶43.87美元，盘中触及四个半月最低的43.80美元。本周布兰特原油期货跌7%，在过去六周重挫23%。美国原油期货本周跌7%，过去六周大跌26%。汽油期货周五跌至五个半月低点，本周大跌12%，为近六年最大周度跌幅。

金属市场:

--金价上涨，因投资者评估美国非农就业数据，认为可能暗示美联储不会很快升息，但金价本周可能下跌。在美国非农就业数据公布后，现货金触及1,082.76美元日内低位，之后勉力反弹，在1831 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,094.54美元。金价本周微幅下跌，为连续第七周下跌，追平1999年5-6月的跌势。 美国12月期金攀升0.4%，收报每盎司1,094.10美元。白银金价劲升1.8%，至每盎司14.85美元，为5月13日以来最大单日涨幅。现货铂金攀升0.9%，报每盎司959美元。现货钯金上扬0.5%，报每盎司597.97美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及六年低点，期锌跌至两年最低，因对全球经济成长的信心不振，且供应过剩的情况继续打压市场。但金属价格仅小幅收低，因美元转跌，且部分投机商在周末前回补空头仓位。三个月期铜盘中跌至2009年7月来最低的5,121美元，之后收报5,173美元，跌0.2%，本周跌幅为1.2%。三个月期锌跌至2013年8月来最低的1,846美元，之后缩减跌幅，收报1,863美元，跌0.2%。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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