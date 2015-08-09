《路透早报》--8月10日

图为北京市内一家街边市场，一名卖猪肉的商贩在给顾客找零钱。 REUTERS/David Gray

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月消费者信心指数、服务业景气判断指数(0500)

--欧元区8月Sentix投资者信心指数(0830)

--美国8月就业趋势指数(1400)

--韩国7月进出口物价(2100)

--新西兰7月电子卡零售销售(2245)

--英国7月零售业联盟(BRC)零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1625)

以下为8月7日下午5:00至8月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国就业市场改善，提升9月首次升息可能性

--美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能提升9月升息的可能性。美国劳工部周五称，7月非农就业岗位增加21.5万个，失业率持稳在七年低点5.3%。7月平均时薪增加了5美分或0.2%，6月则为持平。

这份报告导致美国公债收益率曲线趋平，美股小跌，美元指数升至约四个月高位，但之后美元回落，因投资者缩减对美国9月升息的押注和长期公债收益率下滑。路透调查显示，华尔街预计美联储将在9月升息，年内仅升息一次。

猪价上涨推升中国CPI至九个月高位，年内通胀仍温和政策基调应不改

--猪价近期一路上涨，助推中国7月CPI升至九个月高位，惟年内仍温和；大宗商品价格持续下挫，则拖累PPI跌幅进一步扩大至近六年低点，两大通胀指标分化的走势越来越明显。分析人士认为，此轮猪价上涨虽颇引人瞩目，但在经济总需求相对疲软的情况下，不足以对通胀大幅上升构成威胁，物价因素对货币政策的影响目前并不显着，总体货币政策基调应不改。中国国家统计局周日公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.4%。

中国7月进出口双降逾8%下行趋势未扭转，稳外贸政策待落实

--中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。中国海关周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。

中国央行称稳增长政策效果已逐步显现，中期经济增长不靠强刺激

--中国央行周五称，一系列稳增长政策措施的效果已经逐步显现，价格涨幅低位企稳。央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，及时进行预调微调。从中期看，推动经济增长不靠强刺激，而是依靠改革创新来激发经济活力。央行发布二季度货币政策执行报告并指出，金融创新和技术发展导致资产价格波动加大，增添经济金融领域潜在风险，要采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

监管机构开始希腊银行业测试，旨在加速资产重组

--希腊受到重创的银行业将接受快速测试，以便搞清资本短缺情况，因有关当局希望最晚在年底前完成对该国银行业的资本重组，以避免大储户蒙受损失。银行业一位消息人士对路透表示，本次测试将在今年夏季后完成，目的在于迅速堵上银行的资金漏洞，赶在可以要求大储户为援救倒闭银行分担成本的立法明年1月生效之前。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，因7月就业报告强劲，小幅提升美联储在9月升息的机率。 道琼工业指数下跌46.37点，或0.27%，至17,373.38点；标准普尔500指数跌5.99点，或0.29%，至2,077.57点；Nasdaq指数跌12.90点，或0.26%，至5,043.54点。本周，道指下跌1.8%，标普500指数挫跌1.2%，Nasdaq指数跌1.7%。[.NCN]

--欧洲股市下跌，德国工业生产数据意外下降压低德国股市，且美国就业数据巩固对美国将很快升息的预期。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下滑0.8%。英国富时100指数收跌0.42%，报6,718.49点；法国CAC指数收低0.72%，收报5,154.75点。德国DAX指数收低0.81%，报11,490.83点。

汇市:

--美元兑一篮子货币在触及近四个月高位后回落，受累于投资者缩减多头头寸。因稳健的美国就业报告提升了美联储在年内升息的可能性，美元一度走强。美国较长期公债收益率回落也重压美元，这暗示由于通胀仍处于低位，美联储升息的步伐将会十分缓慢，美元的上行潜能可能受限。但美元前景仍总体正面，受助于升息前景。纽约尾盘，美元指数回落0.2%，报97.650，稍早触及4月23日以来最高98.334。美元兑日圆盘中升穿125日圆，触及两个月高位，但尾盘下跌0.5%，报124.13日圆。欧元兑美元上扬0.4%，报1.0966美元。

债市:

--美国短期公债收益率小涨，但较长期公债收益率下滑，此前美国公布的数据显示7月美国非农就业岗位增长稳健，巩固了对美联储将在9月升息的预期。分析师表示，短债收益率小涨而长债收益率下滑的“收益率曲线趋平”交易，显示交易商倾向美联储有望在9月升息的观点。美国30年期公债收益率触及2.82%，为逾三个月最低。该收益率势将创约一个月最大单日跌幅。就业数据公布后，五年期/30年期公债收益率差报125个基点，为4月来最窄。美国30年期公债价格周五尾盘升1-22/32，收益率报2.82%，周四尾盘报2.91%。指标10年期公债价格尾盘升17/32，收益率从周四尾盘的2.23%降至2.17%。

--欧元区公债收益率下跌，因油价触及六个月新低，此前美国公布的就业报告强劲，为美联储9月升息开启大门，且推高美元汇价。在美国就业报告公布后几分钟，10年期德债收益率小幅上涨，但因油价下跌，投资者的关注点立刻转向欧元区通胀前景迟滞上。10年期德债收益率掉头回落，最新下跌4个基点，报0.67%。其他欧元区公债收益率下滑3-4个基点。西班牙10年期公债收益率报1.90%，意大利10年期公债收益率报1.85%。

油市:

--油价续跌，挫至数月低点，并势将连跌第六周，因美国夏季驾车出游高峰期快将结束，预示汽油供应过剩的情况将恶化。布兰特原油期货收低0.91美元或1.8%，报每桶48.61美元，盘中跌至六个月低位48.45美元。美国原油期货收低0.79美元，或1.8%，报每桶43.87美元，盘中触及四个半月最低的43.80美元。本周布兰特原油期货跌7%，在过去六周重挫23%。美国原油期货本周跌7%，过去六周大跌26%。汽油期货周五跌至五个半月低点，本周大跌12%，为近六年最大周度跌幅。

金属市场:

--金价上涨，因投资者评估美国非农就业数据，认为可能暗示美联储不会很快升息，但金价本周可能下跌。在美国非农就业数据公布后，现货金触及1,082.76美元日内低位，之后勉力反弹，在1831 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,094.54美元。金价本周微幅下跌，为连续第七周下跌。 美国12月期金攀升0.4%，收报每盎司1,094.10美元。白银劲升1.8%，至每盎司14.85美元，为5月13日以来最大单日涨幅。现货铂金攀升0.9%，报每盎司959美元。现货钯金上扬0.5%，报每盎司597.97美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及六年低点，期锌跌至两年最低，因对全球经济成长的信心不振，且供应过剩的情况继续打压市场。但金属价格仅小幅收低，因美元转跌，且部分投机商在周末前回补空头仓位。三个月期铜盘中跌至2009年7月来最低的5,121美元，之后收报5,173美元，跌0.2%，本周跌幅为1.2%。三个月期锌跌至2013年8月来最低的1,846美元，之后缩减跌幅，收报1,863美元，跌0.2%。三个月期铝收盘报1,589美元，跌0.2%。(完)

(整理 张荻； 审校 张涛)

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