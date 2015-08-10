《路透早报》--8月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、信心指数(0130)

--德国7月趸售物价指数(WPI)(0600)

--意大利消费者物价指数(CPI)7月终值(0800)

--德国8月ZEW经济景气判断指数(0900)

--美国7月NFIB小企业信心指数(1000)

--加拿大7月房屋开工年率(1215)

--美国劳工成本第二季初值(1230)

--美国6月批发库存(1400)

--韩国7月失业率(2300)

--日本7月企业物价(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本财务大臣麻生太郎访问新加坡(至8月11日)，出席新加坡独立建国50周年活动。

--日本央行公布7月政策会议的会议记录(2350)。

以下为8月10日下午5:00至8月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称“倾向于”在9月升息

--亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国经济状况基本恢复正常，美联储升息应很快到来。 他对记者称，“非常倾向于”美联储在9月政策会议上升息，但强调随后的升息应逐步进行。他对逐步的定义是略快于隔次会议升息。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一接受彭博电视采访时称，美国经济已“接近充分就业但通胀很低”。费舍尔补充道，利率不会“永远”守在此低位。

中国开始考虑接替证监会主席肖钢的人选--消息人士

--与领导层关系密切的消息人士透露，中国当局已经开始考虑证监会主席换人问题，现任主席肖钢因对今年股市动荡的处理不力而面临党内的批评。他们补充说，肖钢的任期要到2018年底才结束，这么早就开始寻找他的继任者，反映出党内对其表现不满，但是否提前撤换，尚未做出最后决定。

希腊及债权人为敲定新救援做最后的冲刺

--希腊及国际债权人周一力求达成数百亿欧元的新救援协议，让希腊维持财政运转，并能在数日内偿还一笔关键的欧洲央行贷款。德国对进一步救援提出“苛刻”条件，称第一批救援金规模与希腊实施改革进展挂钩是合理做法，说明欧元区担心希腊可能不会言出必行。

希腊希望在周二前完成860亿欧元贷款协议，以在8月20日前获得国会及其他方面的批准。届时该国需要向欧洲央行偿款。

消息人士称，伯克希尔哈撒韦接近收购Precision Castparts

--熟知内情人士表示，投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦正接近达成收购Precision Castparts的协议，这将会是该公司史上最大的收购。Precision Castparts主要生产飞机组件及能源生产设备，根据率先披露此消息的华尔街日报报导，这项交易最快将于下周宣布，在一般的并购溢价假设下，收购成本将超过300亿美元。这件收购案将动用伯克希尔哈撒韦665.9亿现金很大一部分，不过余额仍可望超过巴菲特所希望的200亿美元现金缓冲。

OECD领先指标显示欧元区经济走强，英美经济趋缓

--经济合作暨发展组织(OECD)称，法国、意大利和整个欧元区经济增长呈现更多走强的迹象，而美国和英国经济增长似乎放缓至长期趋势水平附近。从OECD月度领先指标来看，巴西和中国经济动力渐失的趋势越来越明显。欧元区6月指标连续第四个月处在100.7。美国指标在今年2月跌破100后继续下滑，从5月的99.5降到99.4。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一大幅收高，从上周跌势中强劲反弹，标普500指数录得5月来最大单日百分比升幅，受商品股升势带动，且投资人对巴菲特最新的购并交易感到乐观。道琼工业指数大涨241.79点，或1.39%，至17,615.17点；标准普尔500指数升26.61点，或1.28%，至2,104.18点；Nasdaq指数收高58.25点，或1.16%，至5,101.80点。

--欧洲股市攀升，一些大型金融股上涨，抵销能源股下跌对大盘造成的拖累；能源股走软限制英国股市的升幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数和德股DAX指数均上涨1%，法股CAC指数升0.8%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.7%，但英国富时100指数表现落后，仅录得0.3%的涨幅。

汇市:

--美元兑欧元走低，因对全球经济的乐观情绪促使长期看涨美元的交易商缩减美元/欧元多头头寸。美元指数跌0.38%，报97.186。欧元兑美元尾盘上扬0.47%，报1.10165美元。美元兑日圆尾盘上扬0.34%，报124.620日圆。美元兑瑞郎CHF=EBS尾盘跌0.07%，报0.98370瑞郎。

债市:

--美国公债价格走低，受累于美股和其他地区股市反弹，因投资者押注中国政府可能出台新的政策刺激举措来拯救股市，另外投资者为美国公债标售作准备。长债价格跌幅居前，30年期公债价格尾盘回落1-20/32，收益率最高报2.908%；10年期公债价格挫18/32，收益率报2.2395%。三年期公债价格下挫1/32，收益率报1.0707%。

--希腊公债收益率(殖利率)下跌最多150个基点，因市场越来越相信希腊很快将完成860亿欧元新救助协议的谈判，从而避免该国陷入金融崩溃并能继续留在欧元区。希腊两年期公债收益率大跌146个基点，至19.52%，10年期公债收益率下滑66个基点，至11.23%。围绕希腊的乐观情绪对南欧国家公债无甚影响。意大利和西班牙10年期公债收益率分别报1.83%和1.97%。德国10年期公债收益率上涨3个基点，报0.69%，跟随油价走势。

油市:

--油价跳升近4%，此前美国汽油和柴油期货因炼厂供应受扰而大涨，扶助原油期货从数月低点反弹。布兰特原油期货收高1.80美元，报每桶50.41美元，盘中跌至六个月低位48.24美元。美国原油期货收高1.09美元，报每桶44.96美元，在亚洲交易时段触及四个半月最低的43.35美元。

金属市场:

--金价上扬1%，至每盎司1,100美元以上，为逾七周最大单日升幅，因美元下跌，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话为联储9月升息带来不确定性。在1927 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,103美元。美国12月期金收升0.9%，收报每盎司1,104.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜从六年低点反弹，此前主要消费国－中国公布的铜进口数据强于预期，抵消了整体经济不振的影响。三个月期铜从六年低点5,118美元反弹，日高报5,323.50美元，升幅达到2.9%，且为逾一周最高。期铜收盘没有成交，买盘最后报5,309美元。LME三个月期铝收盘也没有成交，买盘最后报1,618美元，升1.8%。(完)

(整理 张荻； 审校 王颖)

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