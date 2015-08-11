《路透早报》--8月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布7月工业增加值、社会消费品零售总额及房地产投资及销售月度报告

--澳洲8月消费者信心指数(0030)

--澳洲第二季薪资价格指数(0130)

--韩国8月L货供额 (0300)

--日本工业生产6月修正值(0430)

--法国6月经常帐收支(0645)

--意大利6月贸易收支(0800)

--英国7月请领失业金人数(0830)

--欧元区6月工业生产(0900)

--瑞士8月ZEW投资者信心指数(0900)

--美国抵押贷款市场指数(1100)

--美国6月JOLTS职位空缺数(1400)

--美国7月联邦预算(1800)

--韩国7月失业率(2300)

--新西兰7月制造业采购经理人指数(PMI)(2230)

--新西兰7月食品物价指数(2245)

--英国7月皇家测量师学会(RICS)房价差值(2301)

--日本6月机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行副总裁洛威发表演说(1030)。

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说(1230)。

以下为8月11日下午5:00至8月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

人民币收贬1.8%并创历史最大单日跌幅，央行完善中间价举措引巨震

人民币兑美元即期周二收贬1.8%至近三年来新低，与一次性贬值近2%的中间价联袂创出历史最大跌幅。

交易员称，中国央行为增强中间价市场化程度和基准性而完善报价，给全球金融市场带来巨震，离岸人民币CNH反应更甚，且两地价差进一步扩大。因汇市剧烈波动，人民币对美元即期成交量达258亿美元，较昨日放大近一倍。

全球汇市方面，受人民币贬值影响，新兴亚币来到数年低位。其中，坡元及台币受此消息影响，双双触及五年低点，韩元及韩股亦出现急跌。

美联储专注于美国经济，不大可能因人民币贬值而改弦更张

--人民币贬值不大可能分散美国联邦储备委员会(FED，美联储)对国内经济的关注。美国经济看来对加息的准备已经越来越充分。经济学家和美联储观察人士表示，联储会冀望中国的意外之举不会是一连串货币竞争性贬值的开始，因为那可能导致美元升值的幅度远高于周二的小幅上涨，从而削弱已经很疲软的美国通胀。联储在考虑是否最早下月升息时，关注焦点仍将放在美国就业市场不断增强的持久性。

美国非农生产率第二季反弹，但总体趋势仍然疲弱

--美国第二季非农生产率反弹，但潜在趋势仍然疲弱，暗示通胀攀升的速度可能快于分析师的预期。劳工部周二表示，第二季非农生产率环比年率初值上升1.3%，但同比增幅仅为0.3%。首季非农生产率年率被修正为环比下滑1.1%，前值为下滑3.1%，与上周公布的国内生产总值(GDP)年度修正数据相一致。数据公布后，美国金融市场波澜不兴，投资者关注中国人民币贬值。美国公债价格上扬，美股和美元走低。另外，美国商务部报告，6月批发库存增长0.9%，高于政府在发布第二季GDP初值时预期的0.7%的增幅。

希腊称纾困方案为三年时间获得850亿欧元融资

--希腊财政部一名官员周二表示，希腊已确保以三年时间从欧盟及国际货币基金组织(IMF)取得约850亿欧元融资。稍早希腊与债权人经过彻夜谈判，达成援助协议。这位要求匿名的官员亦表示，希腊银行业将很快获得100亿欧元重组资金，并将在年底前进行重组。

OPEC调高非OPEC国家原油供应预估，表明其对低油价充满韧性

--石油输出国组织(OPEC)周二调高非OPEC国家2015年的原油供应预测，表明油价崩跌要比原先预期花上更多的时间，才会对页岩油等其他竞争油品产生影响。OPEC在月报中将今年非OPEC国家的供应预测调高90,000桶/日。OPEC并将2015年全球原油需求成长预估调高90,000桶/日，但鉴于OPEC以外的产油国供应料将增加，对OPEC原油需求的预测仍维持在每日2,923万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，因中国安排人民币贬值令市场意外，消息打压在中国有巨大敞口的企业的股票，且令对全球经济前景的忧虑加重。道琼工业指数收低212.33点，或1.21%，至17,402.84点；标准普尔500指数下跌20.11点，或0.96%，至2,084.07点；Nasdaq指数收跌65.01点，或1.27%，至5,036.79点。

--欧洲股市下滑，在中国安排人民币贬值，且有报告显示德国经济信心趋弱后，汽车股和奢侈品类股领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和欧元区绩优股Euro STOXX 50指数均收挫约1.7%。法股CAC指数大跌1.86%，报5,099.03点，英股富时100指数收挫1.06%，报6,664.54点。

汇市:

--人民币创逾20年来最大跌幅，触及三年新低，因此前中国央行出人意料地让人民币中间价一次性贬值近2%，在市场掀起轩然大波，不少分析师认为货币战争的阴影渐近。人民币大跌约2%，一度低见6.3391，为2012年9月以来新低，也是该货币1994年贬值以来最大跌幅。人民币在离岸市场扩大跌幅，一度触及逾三年半最低的6.4212，交易商称这预示人民币在在岸汇市可能进一步下挫。美元指数纽约尾盘升0.09%，报97.244。欧元兑美元尾盘升0.21%，报1.10415美元，美元兑日圆升0.37%，报125.105日圆。

债市:

--美国公债收益率急挫至数月低位，因中国意外安排人民币贬值引发公债避险买盘和美联储将推迟升息的臆测。美国30年期公债价格一度攀升远超2个大点，尾盘上扬1-30/32，收益率触及5月4日以来最低2.8062%。指标10年期公债价格尾盘上扬27/32，收益率报2.1391%，周一收报2.238%。盘中上涨超过1个大点，收益率低至2.1140%，为6月1日以来最低。

--西班牙和意大利公债收益率(殖利率)下降，尽管人民币贬值刺激一波避险风潮，但希腊达成救助协议，使低评级的欧元区债券免受拖累。希腊10年期债券收益率骤降近1个百分点，至10.29%，两年期债券收益率大幅下跌近5个百分点，至略低于15%。西班牙和意大利10年期公债收益率各下跌5个基点，分别报1.93%和1.78%。葡萄牙10年期公债收益率降8个基点，报2.34%。

油市:

--美国原油期货结算价为逾六年最低，此前中国安排人民币贬值，令投资人对全球第二大原油消费国的石油需求产生疑虑，而石油输出国组织(OPEC)的预估显示，尽管油价低迷，但非OPEC成员国可能将保持高产量。美国原油期货收低1.88美元或逾4%，报每桶43.08美元，为2009年3月来最低结算价，较3月18日所创的今年低点高约1美元。布兰特原油期货收挫1.23美元或2.4%，报每桶49.18美元，回吐昨日逾半数升幅。

金属市场:

--金价攀升至三周高位，因全球股市走低，投资者评估中国安排人民币贬值近2%以提振经济的影响。中国的汇率决定引发金价大幅但短暂地回落至日低1,093.25美元。现货金稍后反弹至三周高位1,119美元，1914 GMT，上扬0.4%，报1,108.66美元。美国12月期金收涨0.3%，报每盎司1,107.70美元。

--铜和铝价格触及六年低位，此前中国安排人民币贬值，燃点市场对铝供应过多的担忧，且令全球最大金属消费国的商品成本上升。期锌价格螺旋式降至约三年最低，因人民币贬值使伦敦金属交易所(LME)的工业金属市场出现一波全面投机性卖盘。三个月期铜收跌3.5%，报每吨5,125美元，此前下滑至2009年7月来最低5,109美元。期铝收跌1.9%，报每吨1,587美元，此前触及2009年7月来最低1,573.50美元。(完)

(整理 张荻； 审校 王颖)

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