《路透早报》--8月13日

图为在首尔拍摄的人民币现钞。 REUTERS/Jo Yong-Hak

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国7月贸易收支修正值

--德国消费者物价指数(CPI)7月终值(0600)

--法国消费者物价调和指数(HICP)7月终值(0645)

--瑞士7月生产者/进口物价(0715)

--加拿大6月新屋价格指数(1230)

--美国7月进口/出口物价(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国7月零售销售(1230)

--美国6月企业库存(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国利率决定(0100)

--欧洲央行公布7月政策会议的会议记录(1130)

以下为8月12日下午5:00至8月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

天津滨海新区危险品仓库爆炸造成数百人受伤，14人死亡--媒体

--中国媒体报导，天津滨海新区开发区一危险品仓库周三夜间发生强烈爆炸，数公里内有剧烈震感。中国媒体称，有14人遇难，数百人受伤。

人民币爆568亿美元天量续跌1%，央行干预远离日低

--人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。今日人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三年收盘新低；中间价下跌1,008个点子至2012年10月11日以来的近三年新低；离岸CNH今日亦一度贬至四年低位，与在岸价差最高扩至逾1,500个点子；今日成交量亦创出历史最大值568亿美元。

路透进行的最新调查结果显示，分析师预计人民币兑美元未来将温和走贬，年底预计在6.41元人民币附近。调查预估中值显示，分析师预计一个月和三个月后人民币汇率料分别在6.39和6.41，六个月后也就是明年1月底依然在6.41，一年后将处在6.45。

若经济放缓，中国调整人民币汇率可能是适宜作法--FED副主席

--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果中国经济情况弱于当局预期，那么对人民币汇率进行调整可能是适宜的作法。这是美联储首次对人民币贬值做出公开回应。杜德利还表示，美联储正在接近升息，但他没有预计何时会升息。

澳洲央行副总裁称，密切观察人民币贬值

--澳洲央行副总裁洛威周三表示，该行正在密切关注人民币贬值，因这可能引发将难以预料的连锁效应。他并称，中国意外之举对于澳洲的意涵，取决于人们如何解读北京当局的动机。“若此举所反映的是经济成长放缓，这可能是负面意涵，但这若代表的是回吐之前的升值，并朝向市场自由化发展，这可能全然是件好事。”

国际债权人10月将评估希腊救援协议，确保改革实施

--欧盟准备在最近救援后对希腊严加约束，消息人士称债权人10月将评估850亿欧元的援助协议，随后才有可能讨论是否进行债务减免。数位消息人士对路透称，提供给希腊银行业的救援资金将放在一个特别帐户中，只有“压力测试”在10月底完成后，银行业者才会得到新的股权。

公司业绩：

* 阿里巴巴季度营收成长28%不如预期，创逾三年来最小增幅

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三午后开始收复失地，收盘几无变动，能源股和苹果反弹，抵销对中国经济放缓的持续忧虑。道琼工业指数收低0.33点，至17,402.51点；标准普尔500指数上涨1.98点，或0.1%，至2,086.05点；Nasdaq指数收高7.60点，或0.15%，至5,044.39点。CBOE波动率指数也扭转走势，一度跳升最多18.7%，至一个月高位16.28，之后收低0.7%。

--欧洲股市延续本周的跌势，此前中国再度压低人民币汇率，连续第二日殃及出口类股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌2.7%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数重挫3.4%，为1月来单日表现第二差。德股DAX指数大跌3.27%，报10,924.61点，法股CAC指数大跌3.4%，报4,925.43点，英股富时100指数收挫1.4%，报6,571.19点。

汇市:

--美元兑一篮子货币挫至约一个月低点，因鉴于人民币续挫，市场质疑是否美国联邦储备委员会(FED/美联储)还会在9月升息。欧元兑美元升1.17%，报1.11710美元，美元兑日圆尾盘跌0.75%，报124.195日圆。美元兑瑞郎尾盘跌1.35%，报0.97525瑞郎。

债市:

--美国长期公债价格尾盘转跌，回吐因中国安排人民币贬值带动的避险升势录得的涨幅，而美股也从大跌中反弹。10年期公债价格尾盘跌3/32，收益率报2.1498%。30年期公债尾盘跌20/32，收益率报2.8382%，周四美国财政部将标售30年期公债。

--德国两年期公债收益率跌至纪录低位，中国今日连续第二天令人民币大幅度贬值，引发了对于全球增长的担忧。据路透数据，德国两年期公债收益率跌至纪录低点负0.288%，之后小幅回升至负0.28%。10年期德债收益率大致持稳在0.63%，其他欧元区可比公债走势类似。较低评等的西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率升3-8个基点，因投资人厌恶风险。希腊公债收益率在周二大跌后回稳。

油市:

--油价收涨，因美元下跌和美国原油库存减少，带动油价从上日触及的六年低位温和反弹，当时担心人民币贬值和中国经济放缓，油价受压下滑。美国原油期货收涨0.22美元，或0.5%，报每桶43.30美元，盘中上升近0.80美元至日内高位。布兰特原油收升0.48美元，或1%，报每桶49.66美元，日内高位在50.01美元。

金属市场:

--金价连续第五日上涨，触及三周新高，因人民币贬值令投资人忧虑，美元下跌、全球股市下滑。现货金上涨最多1.2%，1913 GMT，上扬0.9%，报1,119.10美元。美国12月期金收涨1.4%，报每盎司1,123.60美元。

--镍、铜和铝价从稍早触及的六年低位反弹，当时因中国安排人民币贬值使人担心中国的金属需求减弱，导致上述金属价格大跌。中国是全球最大的金属买家。LME期铜下滑至5,062美元，之后由跌转升，收涨1.3%，报5,189.50美元。期铝一度跌至1,553.50美元，但反弹收升0.1%，报1,588美元。(完)

(整理 张荻； 审校 王颖)

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