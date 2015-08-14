《路透早报》--8月14日

图为以股市图表为背景拍摄的多枚欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾公布第二季GDP修正值

--法国国内生产总值(GDP)第二季初值(0530)

--德国GDP第二季初值(0600)(较前季)

--法国第二季非农就业岗位(0645)

--意大利GDP第二季初值(0800)

--英国6月建筑业产出(0830)

--欧元区GDP第二季初值(0900);欧元区7月HICP终值(0900)

--加拿大6月制造业销售(1230)

--美国7月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)

--美国7月工业生产(1315)

--美国8月路透/密西根大学消费者信心指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”发表演说(0215)

以下为8月13日下午5:00至8月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月零售销售稳健增长，强化美联储升息预期

美国7月零售销售反弹，经济在第三季初期稳固成长，提升了美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的可能性。

商务部公布，7月零售销售增长0.6%，大体符合分析师预期，5月和6月数据均上修，增添了报告的乐观基调。

此外，劳工部还公布，8月8日止当周经季节调整后初请失业金人数增加5,000人，至27.4万人，这也是连续第23周低于30万大关，这样的水平说明就业市场持坚。

受数据带动，美股走高，美国现货公债价格下滑。美元指数上涨。

--ECB会议纪录认为中国金融情势和美国升息对经济构成分险

欧洲央行(ECB)在7月利率会议记录显示，中国金融市场震荡对欧元区脆弱经济复苏的冲击可能大于预期；同时美国升息可能也加深不利影响。

会议纪录中表示，欧元区复苏仍温和且渐进，与之前的预测一致，但由于实质国内生产总值(GDP)仍只是接近2008年水准，所以这结果“令人失望”。欧央行对希腊鲜有担忧，认为风险已经控制住，且又有纾困协议，如果达成协议的话，将强化整个欧元区信心。

--天津港国际物流中心区域爆炸至19时造成50人死亡--天津政府

中国天津市政府官方微博周四晚间发布，截至今日19时，天津港国际物流中心区域爆炸事故共造成50人死亡；住院治疗701人，其中重症伤员71人。周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库(系民营企业)发生爆炸。贸易和航运消息人士称，爆炸事件已令该港口的化学和油品船只的进出港中断。受到天津爆炸影响的企业包括日本丰田和富士重工。

--三星发布新款Note和S6 edge智能手机，希望藉此提振销售

韩国三星电子发布新款盖乐世(Galaxy)Note平板手机和加大版曲屏S6 edge智能手机。这是该公司为恢复手机业务增长做出的最新努力。

这两款手机将于8月21日在美国和加拿大上市。有分析师称新款手机特点不够鲜明，因此很难以从苹果抢到市场份额。

--阿里巴巴股价跌至上市以来最低，目标股价遭调降

分析师已下调中国电子商务巨擘阿里巴巴的目标股价，此前该公司股价在周三跌至上市以来最低，因其业绩疲软，且投资者担忧中国经济。

阿里巴巴股价周四收盘报75.11美元，较68美元的首次公开发行(IPO)价格高出不多。周四汤森路透调查中46位受访分析师给出的平均目标股价已从周二的106.82美元降至99.09美元。

[市场摘要]:

中国央行在出其不意地实施人民币中间价改革两天后，明确亮出“底牌”：中间价和市场汇率积累的3%左右的贬值压力已释放，汇率偏差校正基本完成。而此次汇改旨在建立市场化机制，并非以促进出口为初衷。

人民币快贬已完成纠偏，加之美国7月零售销售稳健增长，带动股市上涨，美债收益率上涨，美元收复部分失地，金价又重拾跌势。

股市:

--美国股市基本收平，能源股下跌，抵销零售销售数据反弹和思科业绩强于预期为股市带来的提振。道琼工业指数收升5.74点，或0.03%，至17,408.25点；标准普尔500指数下跌2.66点，或0.13%，至2,083.39点；Nasdaq指数收跌10.83点，或0.21%，至5,033.56点。

--欧股在本周前三日下挫了4%后出现反弹，跟随全球股市升势，因中国央行采取措施稳定人民币跌势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.9%，报1,530.17点，因油价下滑殃及能源股，尾盘该指数缩减涨幅。

德股DAX指数上涨0.82%，报11,014.63点，法股CAC指数大涨1.25%，报4,986.85点，英股富时100指数微跌0.04%，报6,568.33点。

汇市:

--美元收复部分失地，此前中国央行表示，人民币没有进一步贬值的基础，令市场重新聚焦美联储9月升息的可能性。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.16%，报1.11410美元。美元兑日圆尾盘升0.18%，报124.440日圆。美元指数尾盘升0.20%，报96.452。

债市:

--美国公债收益率上涨，因全球市场企稳，受助于中国央行称当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，且美国零售销售数据强劲提振对美联储将很快升息的预期。

10年期美债收益率上涨6个基点，报2.187%，价格下跌15/32。30年期美债价格下跌25/32，收益率报2.8573%。五年期美债价格下跌10/32，收益率报1.5691%。

--德国公债收益率小涨，此前中国央行的措施减慢了人民币的跌势。人民币大幅贬值曾促使投资者本周纷纷转投避险资产。

德国10年期公债收益率上升3个基点至0.63%。西班牙、意大利10年期公债收益率分别持稳在1.96%和1.79%。德国两年期公债收益率脱离周三创下的约负0.28%的纪录低位。

油市:

--美国原油期货大跌逾3%，至每桶42美元之下的六年半低点，因数据显示美国关键库存大幅增加，令市场对全球供应过剩日益严重的忧虑加重。

美国原油期货收低1.07美元，报每桶42.23美元，盘中触及41.91美元的2009年3月来最低。布兰特原油收低0.44美元，或约1%，报每桶49.22美元。

金属市场:

--金价下跌1%，结束五日连涨的势态，因强劲的美国数据提振美元攀升，且对人民币进一步贬值旳忧虑得到缓解。

1853GMT，现货金下跌1%，报1,114.26美元。美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,115.60美元，稍早触及7月中来最高1,126.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜从上日触及的六年低点回稳，此前中国人民银行表示没有人民币进一步贬值的基础，这抑制了对中国金属进口需求可能减少的担忧。

LME期铜一度大涨1.2%，至5,253美元日高，买盘最后跌0.1%，报5,184.50美元。期铝 跌0.9%，报1,574美元，周三触及了六年低点1,553.50美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 王颖)

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