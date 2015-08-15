《路透早报》--8月15日

[重大数据或新闻]

--美国7月美国生产者物价指数(PPI)连升第三个月，工业生产增幅为八个月最大，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)早至9月就开始升息的机率增加，带动美元兑一篮子主要货币周五小涨，美国短期公债收益率上涨，美国股市收高。

* 美联储公布的数据显示，美国7月工业生产较前月增长0.6%，预估为增长0.3%。

* 美国劳工部周五公布，7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%(预估为增加0.1%)，6月为上升0.4%。7月最终需求PPI较上年同期下降0.8%(预估为下降0.9%)。

* 密西根大学8月美国消费者信心指数初值为92.9，低于接受路透调查的分析师预估中值93.5，7月终值为93.1。

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，周五确认的救助协议将令希腊经济回到可持续之路。迪塞尔布洛姆称，他对国际货币基金组织(IMF)将参与救助希腊感到乐观。IMF需要评估改革，并对希腊债务的可持续性感到放心。希腊将在未来三年获得最多860亿欧元贷款。

* IMF总裁拉加德敦促欧洲为希腊提供“大幅度”债务减免，否则希腊可能无法恢复财政秩序。

* 希腊官员称欧元集团将考虑延长贷款年期等行动来确保希腊债务可持续性及IMF参与救助。

--费城联储公布的季度调查显示，经济学家下调今年第三季和第四季美国经济增长预估，但上调明年首季经济增长预估。经济学家对美国国内招聘的前景作了类似的下调，但维持通胀预估，指在可预见的未来会保持温和。

--周五欧盟公布其他重要的经济数据包括：

* 欧盟统计局公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.3%，较上年同期增长1.2%。路透调查中的分析师此前预计，欧元区第二季按季增幅为0.4%，同比增幅为1.31%。

* 欧盟统计局公布，欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期增长0.2%(预估为上升0.2%)。欧元区7月HICP较前月下降0.6%(预估为下降0.6%)。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收升，结束走势震荡的一周，因美国经济数据强劲及欧元区财长同意实施希腊第三轮救助计划。道琼工业指数收升69.15点，或0.4%，至17,477.40点；标准普尔500指数收高8.15点，或0.39%，至2,091.54点。Nasdaq指数上涨14.68点，或0.29%，至5,048.24点。本周，道指上涨0.6%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数上涨0.1%。

--欧洲股市下滑，本周跌幅为逾一个月来最大。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.7%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%，本周下跌3%，为7月底来表现最差的一周。德股DAX指数下跌0.27%，报10,985.14点，法股CAC指数下滑0.61%，报4,956.47点，英股富时100指数下跌0.27%，报6,550.74点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，因美国公布的PPI和工业生产数据令人鼓舞，而欧元以下滑为表现不错的一周收关，尽管希腊议会批准了新的救助协议。美元回稳，本周稍早因中国安排人民币贬值，在全球金融市场掀起轩然大波，并引发投资人对全球第二大经济体的担忧后，美元下滑。美元指数周五上升约0.1%，报96.670，本周下滑1%，为九周来最大跌幅。美元兑日圆跌0.1%，报124.28日圆，本周小幅收高。欧元兑美元在纽约尾盘跌0.3%，报1.1110美元，本周上涨1.3%。

债市:

--美国短期公债收益率上涨，受助于美国7月PPI连续第三个月上升，这令美联储早至9月就开始升息的机率增加。五年期/30年期公债收益率差收紧3.40个基点，至近125个基点。对美联储利率政策变动最为敏感的短债之一的五年期公债跌2/32，收益率报1.5871%。30年期长债价格升13/32，收益率报2.8361%。指标10年期公债价格持平，收益率报2.1854%。[US/NCN]

--欧元区公债收益率大多上涨，此前美国公布了强劲的工业和生产者物价数据，这可能促使美联储早至9月就开始升息。 德国10年期公债收益率升2.5个基点，报0.66%，意大利和葡萄牙公债收益率也上涨。希腊10年期公债收益率逆市下滑53个基点，至9.61%的五个月低点。

油市:

--美国原油期货在跌至六年半新低后小幅反弹，因投资人担心全球供应过剩，美国原油期货连跌第七周。布兰特原油期货下滑，近月期货今日到期。美国9月原油期货收涨0.27美元，报每桶42.50美元，盘中触及41.35美元的2009年3月来最低，日高则报42.96美元，本周该期货大跌逾3%。9月布兰特原油收盘后到期，收低0.19美元，报每桶49.03美元，但本周上扬近1%，结束了六周连跌。10月布兰特原油期货也下滑。

金属市场:

--金价下跌，因美国经济数据良好推动美元上涨，且投资者衡量中国干预人民币汇价对美国升息时间上的影响。1805 GMT，现货金下跌0.2%，报1,112.36美元，周四触及7月20日来最高1,126.31美元。美国12月期金收跌0.3%，报每盎司1,112.70美元。现货银大跌1.7%，至15.15美元日内低位。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，因美元走强和需求疲弱，尽管中国央行似乎暂停引导人民币下滑，令金属进口商恢复了一些购买力，投资人松了口气。LME期铜收低0.3%，报5,170美元，本周期铜走势动荡，因应中国安排人民币贬值而一度跌至六年低点5,062美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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