《路透早报》--8月31日

图为交易员在纽交所内工作。在多个走势震荡的交易日后，美国三大股指本周收高，标普500指数本周一度跌至去年10月来最低。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月工业生产(30日2350)

--香港7月份零售数据和金融数据

--澳洲8月TD-MI通胀指标(0100)

--澳洲第二季企业库存(0130)

--澳洲7月民间信贷(0130)

--日本7月建筑订单和房屋开工(0500)

--德国7月实质零售销售(0600)

--瑞士8月KOF领先指标(0700)

--意大利6月零售销售(0800)

--意大利8月消费者物价指数(CPI)、消费者物价调和指数(HICP)初值(0900)

--欧元区8月HICP初值(0900)

--加拿大第二季经常帐(1230)

--美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国8月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

--韩国8月CPI(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

暂无重要经济事件。

以下为8月28日下午5:00至8月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

李克强表示，金融稳定事关经济全局，守住不发生系统性风险底线

--中国国务院总理李克强表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。

新华社援引他在国务院专题会上讲话称，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在坚持区间调控基础上灵活施策，以更精准的定向调控、相机调控对冲经济下行压力。他强调金融稳定事关经济全局。近期完善人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场走势的合理举措，但人民币汇率没有持续贬值的基础，可以保持在合理均衡水平上基本稳定。

美联储副主席预期美国通胀率将回升，允许联储逐步升息

--美联储副主席费舍尔表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。他的讲话措辞谨慎，避免给人以对中国经济放缓风险反应过度的印象。说到他是否倾向美联储在9月升息时，费舍尔态度谨慎。但他指出，美元升值、油价下跌和美国就业市场闲置带来的物价下跌压力正在减退。

费舍尔和其他几位联储官员表示，近期的全球市场动荡会很快消退，或为美国升息铺平道路；但他们都承认，始于上周的全球股市跌势会影响升息的时点。圣路易斯联储总裁布拉德称，他仍倾向在下个月升息，不过他补充称，如果9月中旬全球市场还继续震荡态势，他的同事对升息会很犹豫。

美国7月个人支出上升，维持联储今年升息可能

--美国7月个人支出上升，因家庭增加购买汽车，进一步证实美国经济蕴含的力道，从而维持美联储今年升息的可能性。尽管周五公布的其他数据显示8月消费者信心下降，可能是因为家庭担心近期的股市崩跌，但消费者信心仍与强劲的个人支出增长保持相一致的水平。美国商务部公布，7月个人支出增长0.3%，与6月增幅相同。另一份报告显示，密西根大学8月美国消费者信心指数终值降至91.9，低于7月的93.1，但该指数与今年消费者支出增长2.9%的水平相符。

英国利率政策立场没有因中国经济放缓而发生转变--央行总裁

--英国央行总裁卡尼称，中国经济放缓有可能进一步推低英国通胀，但目前暂时没有改变英国央行在何时以及如何升息方面的立场。他重申了他的观点：英国经济复苏将在“今年底左右，令有关何时开始货币政策逐步正常化进程的决定更加明朗化”。 他还称，英国央行可以“暂不理会”中国大宗商品需求减少对通胀构成的抑制，但将关注中国经济放缓对英国的长期影响。

瑞士央行总裁称，将在一段时间内维持负利率

--瑞士央行总裁乔丹称，瑞士将在“一段时间内”维持负利率，因为包括中国因素在内的诸多风险，有可能激发对“明显估值过高”的瑞郎的避险买兴。乔丹还表示，瑞士利率将必须维持负值，以降低瑞郎的吸引力，并随时准备在必要时干预汇市。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘基本持平，结束惊心动魄的一周，市场摆脱9月升息的可能性高于部分投资者预期的担忧。在多个走势震荡的交易日后，三大股指本周收高，标普500指数本周一度跌至去年10月来最低。

道琼工业指数小跌11.76点，或0.07%，至16,643.01点；标准普尔500指数小升1.21点，或0.06%，至1,988.87点。Nasdaq指数小涨15.61点，或0.32%，至4,828.33点，受英特尔上扬2.52%带动。道指本周收涨1.1%，NASDAQ指数攀升2.6%，均为六周来最大单周涨幅，标普500指数本周上扬0.9%，为四周来最大周涨幅。

--欧洲股市小幅收高，结束走势如过山车般的一周，但主要欧元区股指仍势将录得四年最差月度表现，因中国经济堪忧。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.2%。德国DAX指数下滑0.17%，收报10,298.53点，较4月所创的纪录高位低17%。英股富时100指数上扬0.9%，收报6,247.94点；法股CAC指数升0.36%，报4,675.13点。

汇市:

--美元连升第四日，触及一周高位，因为尽管本周市场曾暴跌，但部分美联储官员并未排除9月升息的可能性。美元指数从周一触及的七个月低位反弹，录得一个月来最大单周涨幅，因金融市场在近期风暴过后恢复平静。汇市投资者为后续将公布的一系列美国经济数据作准备，其中包括就业数据，这可能扶助美联储决定下一步该采取怎样的政策举措。

纽约尾盘，美元指数上扬0.5%，报96.101，盘中触及一周高位96.324。周一曾跌至七个月低位92.621，当日全球市场急跌。美元兑日圆上扬0.4%，报121.44日圆，从周一触及的七个月低位116.15日圆反弹。欧元兑美元回落0.6%，报1.1180美元，远低于周一触及的1.1700美元之上的高位。

债市:

--美国公债价格下滑，多数公债收益率创九周来最大周度升幅，因美联储副主席暗示，尽管本周全球市场动荡，美联储仍有可能在9月升息。指标10年期公债跌4/32，收益率报2.182%，升逾1个基点；两年期公债跌2/32，收益率报0.720%，升逾3个基点。30年期长债下滑5/32，收益率报2.910%，跌不到1个基点，因交易商预计如果美联储很快升息，长债表现将优于短债。

--德国公债收益率小跌，对油价突然急升不予理会，因数据显示能源价格骤降拖累德国消费者物价走低。10年期德债收益率跌2个基点，报0.71%。其他欧元区国家的可比公债收益率持稳至小跌。

油市:

--美国原油期货跳升逾6%，两个月来首次录得周度升幅，此前炼厂故障刺激汽油期货劲升，且也门冲突刺激油价连续第二日在空头回补带动下强劲反弹。市场人士也在关注逼近产油重地美国墨西哥湾的风暴。过去两日，美国原油期货暴涨约17%，结束本周连跌。路透数据显示，两日升幅为25年来第二大。

美国原油期货结算价升2.66美元或6.3%，报45.22美元，日高逼近46美元，升逾3美元或7%。本周该期货升12%。布兰特原油期货收高2.49美元或5%，报50.05美元，日高为50.98美元，本周升幅达到10%。汽油期货劲升约5%。

金属市场:

--金价上扬，因技术性指标利多，以及美联储官员的讲话暗示升息时间可能推迟，但金价仍可能录得五周来最大周跌幅，因美元走强和美国经济数据强劲。1855 GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,134.26美元，但本周下跌超过2%。美国12月期金上扬1%，收报每盎司1,134美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜回稳，此前中国股市连续第二日强劲反弹，但对供应过剩的持续担忧仍令市场承压。指标LME期铜收盘变动不大，跌0.1%，报5,135美元，盘中走势反复。周一为英国市场假期，LME期铜以约2%的月度跌幅结束了8月的交易。(完)

(整理 张荻； 审校 王兴亚)

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