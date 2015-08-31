《路透早报》--9月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季企业资本支出(31日2350)

--韩国贸易收支8月初值(0000)

--中国8月官方制造业和非制造业PMI

--8月财新中国制造业PMI终值

--澳洲7月建筑许可(0130)

--澳洲第二季经常帐(0130)

--日本8月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0135)

--韩国8月日经/Markit制造业PMI(0140)

--瑞士8月制造业PMI(0730)

--意大利8月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国8月Markit制造业PMI(0750)

--德国8月Markit/BME制造业PMI(0755)

--德国8月失业率(0755)

--意大利7月失业率(0800)

--欧元区8月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国7月消费者信贷、抵押贷款发放金额(0830)

--英国8月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--意大利第二季国内生产总值(GDP)终值(0900)

--欧元区7月失业率(0900)

--加拿大第二季GDP(1230)

--加拿大8月经季节调整RBC制造业PMI(1330)

--美国8月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国7月建筑支出(1400)

--美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--美国8月汽车销售年率

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率决定(0430)

--日本经济财政大臣甘利明在一场研讨会发表演说(0945)

--瑞士央行总裁乔丹在一个商业聚会上发表讲话(1600)

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(1710)

以下为8月31日下午5:00至9月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

中国调查市场震荡背后是否有不当行为，金融行业神经紧绷

--彭博新闻周一报道称，对冲基金公司英仕曼集团(Man Group)中国区主席李亦非被中国警方带走协助调查，并称该调查与近期证券市场的大幅波动相关。同时一位国内财经记者在国家电视台上承认，自己传播虚假信息导致“恐慌与混乱”。

这两起事件可能让金融从业人员神经绷紧，因监管当局试图找出他们认为的导致中国股市过去三个月来大起大落的幕后人物。

彭博援引知情消息人士报道，英仕曼集团中国区主席李亦非在协助警方调查，并指出这并不意味着李亦非会面临指控或存在不当行为。路透无法证实这一报道。

欧元区通胀率仍偏低，欧央行是否祭出更多刺激措施受关注

--鉴于低通胀率表明欧元区经济状况仍弱不禁风，欧洲央行不得不安抚市场投资者，让他们相信该行还可以采取更多措施来帮助经济。周一公布的最新数据显示，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期仅上升0.2%，表明虽然欧元区经济正在企稳，但增长仅处于极低的水平。扣除能源和未加工食品的HICP初值较上年同期上升0.9%，与7月齐平。

OPEC担忧低油价，准备与其他产油国磋商

--石油输出国组织(OPEC)刊物上发表的文章称，该组织对油价下跌至多年低位感到担忧，准备与其他产油国进行磋商。OPEC称，“正如在不同场合强调的那样，OPEC准备与所有其他产油国进行磋商，但这必须是公平的竞争，OPEC将保护自己的利益。”

受该消息提振，隔夜国际油市大幅上涨。

美国2015年原油产量低于最初预估--EIA

--美国政府公布的一项新数据显示，今年该国原油产量低于最初的预估，该数据清楚反映出石油钻探商采取紧缩措施应对油价崩跌所产生的影响。美国能源资料协会(EIA)表示，该协会通过调查得出的石油产量数据显示，美国6月原油日产量略低于930万桶，较5月修正后的数据下降10万桶。6月份产量数据较EIA几周前公布的预估少了将近25万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，为2012年来表现最差的一个月收尾，之前一美联储高阶官员的讲话加剧了投资者对9月升息的担忧。道琼工业指数收跌114.98点，或0.69%，至16,528.03点；标准普尔500指数挫16.69点，或0.84%，至1,972.18点；Nasdaq指数回落51.82点，或1.07%，至4,776.51点。标普10大类股中有九种下滑，健保股指数以1.85%领跌。

--欧洲股市小幅收低，本月表现为四年最差，因投资人担心中国经济放缓及美国可能升息，拖累了欧元区股市的表现。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，本月大跌9%，为2011年8月来最大月度跌幅。

德股DAX指数跌0.38%，报10,259.46点，8月表现也是2011年8月来最差。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.5%，法股CAC指数跌0.47%，报4,652.95点。

汇市:

--美元兑避险日圆和低收益货币欧元下滑，因全球投资人打压股市，并缩减通常用于为高风险利差交易融资的货币的空头押注。美元指数当日跌0.20%，本月降幅约1.5%。美元兑日圆跌0.4%，报121.19日圆，8月跌约2.2%。欧元兑美元升0.5%，报1.1236美元，低于上周触及的高位1.1715美元，但本月仍涨2.4%。

债市:

--美国较长期公债价格走低，因美国石油产量减少和OPEC准备与其他产油国磋商的消息加剧对通胀的忧虑，而美联储副主席周末的讲话打压较短期公债价格。指标10年期公债收益率盘中触及一周半最高2.218%，30年期公债收益率触及一个月高位2.964%。美国30年期公债价格尾盘下跌31/32，收益率报2.96%。指标10年期公债价格尾盘跌8/32，收益率报2.21%。

--德国公债收益率持坚，未能对优于预期的欧元区通胀数据或决策者淡化了中国经济放缓和通胀前景黯淡的影响做太大反应。今日英国银行假期，市场成交减少。德国10年期公债收益率小涨至0.74%。其他欧元区国家可比公债收益率略微上升。

油市:

--原油期货连续第三个交易日大涨，激升超过8%，因美国产油数据被下修，且OPEC称准备同其他成员国磋商，扶助油价延续25年来最大连三日升势。布兰特原油期货收高4.10美元或8.2%，报54.15美元，英国公众假期令该期货成交量相对淡静。

美国原油期货结算价升3.98美元或8.8%，报49.20美元，三日涨幅高达27.5%，为1990年8月来最大。按美元计，其三日价格涨幅为2011年2月来最大。

金属市场:

--金价保持稳定，从盘中低位反弹，受石油价格大幅上涨和美元下跌影响。金价稍早承压，因有迹象表明，尽管近期市场动荡，美联储仍可能在今年升息。1920 GMT, 现货金升0.04%, 至每盎司1,134美元, 8月可能上涨接近3.5%，是自1月以来最大月度涨幅。美国12月黄金期货微跌0.1%，至每盎司1,132.50美元。

--上海期铜下跌，受中国经济疑虑犹存拖累，且本周稍晚将公布新的制造业数据。但随着夏季需求低迷情况逐渐消退，沪铜8月有望录得微小涨幅。上海期铜合约下跌0.2%，至每吨39,310元人民币。该合约本月料累计上涨2.7%，为3月以来最大月线涨幅。

伦敦金属交易所(LME)因银行假期休市。LME期铜本月累计跌1.8%，为连续第四个月下跌，今年以来价格已下降近五分之一。(完)

(整理 张荻； 审校 王兴亚)

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