《路透早报》--9月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季国内生产总值(GDP)(0130)

--英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0830)

--欧元区7月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国上周抵押贷款市场指数和再融资指数(1100)

--美国8月ADP民间就业岗位增幅(1215)

--美国第二季劳工成本和非农生产率环比年率修正值(1230)

--美国8月ISM纽约企业活动指数(1345)

--美国7月工厂订单和7月耐久财订单修正值(1400)

--韩国8月外汇储备(2100)

--韩国第二季GDP修正值(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲经济和ADB的职责发表演说(0100)

--“亚洲融资的未来”会议。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、日本央行副总裁中曾宏和印尼财长班邦等

--IMF总裁拉加德举行记者会(0915)

--美联储发布经济景气报告褐皮书(1800)

--巴西央行宣布利率决定(2200)

以下为9月1日下午5:00至9月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：消息人士称亚投行放贷条件低于世行，计划年底前开始运作

消息人士透露，中国主导成立的全球性开发银行--亚洲基础设施投资银行(AIIB)的贷款条件将少于世界银行。四位知情消息人士称，AIIB将要求项目合法透明，保护社会和环境利益，但不会要求借款方通过私有化或放松管制来换取贷款。宽松的放贷条款料给世界银行和亚洲开发银行带来挑战。亚洲基础设施投资银行计划年底前开始运作。

--美国制造业增速创逾两年最慢，但经济坚稳基调未改

美国8月制造业活动降至逾两年低点，但汽车销售和建筑支出强劲增长，表明经济坚稳基调未改。分析师称，制造业大幅减速或许是最近股市动荡结果的初步体现。美元升值以及能源领域大幅减支，损及制造业。他们表示，这可能降低美联储(FED)本月晚些时候加息的可能性。

美国制造业数据出炉后，美元指数下跌，美国公债价格上涨。美国股市收低近3%，三大股指今年迄今均录得跌幅。[nL4S1175ZP]

--美国8月汽车销量超预期并创05年7月来最高，皮卡和SUV受青睐

美国汽车业8月势头强劲，销量超过预估，且未受股市动荡影响，因消费者继续展现出他们对皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)的热爱。美国8月汽车销量创2005年7月来最高，销售年率为178万辆，高于预期的173万辆。

美国市场六大汽车制造商8月销量均优于业内分析师预期，丰田、本田、日产和通用汽车公布销量下滑，但下滑程度不如预期严重。股市过山车般的走势似乎未对汽车购买活动产生重大影响。

--国务院：调整固定资产投资项目资本金比例制度，促投资结构优化

中国周二召开的国务院常务会议明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。同时决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化。

会议还调整最低资本金比例要求，港口等投资资本金要求由30%降低至25%，铁路等投资资本金要求25%降低至20%，管廊等国家重大项目可比规定资本金比例再降低，对产能过剩行业严格执行较高资本金比例要求，金融机构采取有扶有控的方式。

--波士顿联储总裁称美联储将逐步升息，淡化升息时机的影响

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，无论美联储决定提前还是推迟几个月开始升息，美联储或许都只会逐步升息。属于鸽派的罗森格伦说，考虑到低通胀以及美国经济增长所面临的威胁，比过去更加温和的紧缩周期是合适的。他还表示，如果中国、日本和欧元区经济放缓，且近来的市场动荡持续，则美国的通胀率可能承受更多压力。

美股在罗森格伦讲话后继续走跌，美元指数短暂扩大跌幅。

--路透调查：中国金融机构固收部门9月无降息预期，债市有供需压力但整体乐观

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第九期的参与机构预期，央行9月维持基准利率不变，但未来降准仍有空间。中国经济下行压力有增无减，宽松货币和积极财政政策持续，金融债和信用债继续整体看好，但年内地方债务置换带来供给压力，国债略显谨慎。

--加拿大经济第二季陷入温和衰退，受油价下挫拖累

加拿大经济第二季再次萎缩，自金融危机以来首次出现衰退，因油价下挫促使企业削减投资。但经济在6月加速增长，这是六个月来首次，表明衰退将是暂时现象。

受此数据拖累，加拿大主要股指周二大跌2.7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市在短暂平静后周二恢复动荡走势，对中国经济体质的担忧重燃，打压三大指数重挫近3%，加剧了美股遭长期抛售的担忧。

道琼工业指数大跌469.68点，或2.84%，至16,058.35点；标准普尔500指数重挫58.33点，或2.96%，至1,913.85点；Nasdaq指数收挫140.40点，或2.94%，至4,636.11点。年内迄今，道指下跌9.9%，标普500指数回落7.0%，Nasdaq指数下挫9.9%。

--欧洲股市大跌，在中国公布疲弱制造业数据，令市场重燃对全球最大金属消费国经济体质的担忧后，矿业股遭重创。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低2.8%，报1,392.57点，基本资源类股以5.6%领跌。

德股DAX指数大跌2.38%，报10,015.57点。英股富时100指数收挫3.03%，报6,058.54点。法股CAC指数跌2.4%，报4,541.16点。

汇市:

--美元兑避险日圆和低收益货币欧元下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，促使投资人出脱套利交易。

纽约尾盘，美元兑日圆下挫1.20%，报119.80日圆，从上周触及的121.76日圆高位回落。欧元兑美元升0.70%，报1.1297美元，延续从上周触及的一周低点1.1156美元的反弹之势。美元兑瑞郎和英镑也下滑，美元指数跌0.40%。

债市:

--美国公债价格上涨，此前数据显示中国和美国制造业数据疲弱，激活了避险买盘，但海外央行可能出售长期美债，限制了长债的升幅。

指标10年期公债价格尾盘升8/32，收益率报2.17%，昨日尾盘报2.20%。30年期公债价格尾盘升2/32，收益率较周一尾盘变动不大，报2.93%；盘中稍早触及2.964%的日高，略低于周一触及的一个月高位2.965%。两年期公债价格尾盘升2/32，收益率报0.71%，周一尾盘报0.74%。

--较低评级欧元区公债收益率攀升，因数据显示中国制造业PMI指数创下数年低点后，投资者削减对风险较高资产的敞口。

葡萄牙10年期公债收益率上扬10个基点，报2.74%。意大利和西班牙10年期公债收益率也攀升4个基点，分别报1.99%和2.14%。较高风险资产回落使德债有所回稳，10年期德债收益率仅小涨至0.80%。

油市:

--原油期货价格暴跌8%，交投震荡，布兰特原油期货重返50美元下方，因中国公布的数据疲弱，激活了对需求的担忧。之前三日油价连升，累积涨幅超过20%。

布兰特原油期货收挫4.59美元或8.48%，报49.56美元。美国原油期货结算价跌3.79美元或7.7%，报45.41美元。

金属市场:

--金价上扬1%，因美元和全球股市走低，受累于新的迹象显示中国经济疲软，且美联储升息时机很不确定。

现货金盘中触及日高1,147.16美元，后有所回落，1734 GMT，上扬0.6%，报每盎司1,140.50美元。美国12月期金收涨0.6%，报每盎司1,139.80美元。

--伦敦期铜下跌，因中国数据显示制造业活动放缓速度为三年最快，投资人对中国需求疲弱的预期升温。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨5,067美元，跌1.3%。

三个月期铝收平，报1,603美元；期铅由1,732.50美元降至1,729.5美元；期锌买入价报1,810美元，周一报1,809美元；三个月期锡劲升3%，报14,675美元。三个月期镍重挫3.2%，报9,750美元，因担心中国不锈钢生产商的需求及库存增加，自年初以来，期镍重挫超过30%。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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