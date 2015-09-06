《路透早报》--9月7日

图为雅加达一家货币兑换处在清点的美元现钞。 REUTERS/Beawiharta

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月外汇储备(6日2350)

--澳洲8月ANZ招聘广告(0130)

--日本7月同时和领先指标(0500)

--德国7月工业生产(0600)

--台湾8月进出口及贸易收支(0800)

--香港8月外汇储备资产(0830)

--欧元区9月Sentix投资者信心指数(0830)

--英国8月零售业联盟(BRC)零售销售总值(2301)

--日本8月银行放款余额(2350)

--日本7月经常帐(2350)

--日本第二季国内生产总值(GDP)修正值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis发表讲话(2305)

--土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会(至9月9日)

以下为9月4日下午5:00至9月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--20国集团着眼于加速经济改革，低成本信贷不足以提振成长

全球前20大经济体财经领袖周六同意将更加努力推动改革措施，以提振经济令人失望的低速成长，并称仰赖超低利率并不足以提振经济加速扩张。但他们也表示，有信心经济成长将会升温，因而“部分发达经济体”--暗喻美国--的利率将得走升。

G20会议公报草案显示，财长和央行行长将一致同意，审慎调整和沟通货币政策措施，以避免触发资本外逃，但不会将预期中的美国升息视为经济成长的风险。

--中国财长在G20会议上强调稳定，并表示将加快财政支出

中国财政部部长楼继伟在20国集团(G20)会议上表示，中国的金融市场可望保持稳定，人民币不会长期贬值，同时今年的财政支出增长幅度将会大于预期。

楼继伟称，预计今年全年中央财政支出增速在10%左右，高于年初预算财政收入7%左右的增速。他表示，中国经济已进入新常态，增速预计将保持在7%左右，并且这一状态可能持续四到五年的时间。楼继伟强调，中国政府不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”。

--美国非农就业岗位增长放缓，但就业市场仍有亮点

美国劳工部称，8月非农就业岗位增加17.3万个，因制造业就业岗位减少幅度创2013年7月来最大，7月非农就业岗位上修为增加24.5万人。8月数据为五个月来最小增幅。但数据不及预期或因季节性因素。失业率下滑至5.1%，为2008年4月以来最低。工资加速增长，让美联储本月稍晚升息的可能性仍然存在。

美股收盘跌逾1%，因升息可能对美股造成打压。美债价格上涨，不过美元指数小幅下跌。

--欧洲央行管委诺沃特尼称，欧元区通胀率可能未来几个月进入负值区域

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼称，欧元区通胀率可能未来几个月进入负值区域，但欧洲央行将维持稳定路线政策。他还指出，购买资产支持证券以提振成长的举措并未像希望的那么成功。

--消息人士称，日本央行可能对海外经济及出口发表更为悲观的看法

消息人士向路透称，日本央行料将在政策检讨中对海外经济发表较上月更为暗淡看法，并可能调降对出口情况的评估。这种更为悲观的展望，反映中国经济放缓和新兴亚洲经济体疲弱，对日本构成越来越大的压力。但消息人士称，日本央行料大体上维持对日本经济的评估，仍认为该国经济将温和复苏，寄望于薪资逐步增长最终将提振家庭支出。

--国务院称逐步整合设立综合保税区，促进加工贸易转型升级

中国国务院发文称，逐步将现有出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区，促进加工贸易转型升级。同时，鼓励辐射带动能力强的大型项目入区发展，在自由贸易试验区内的海关特殊监管区域积极推进内销选择性征收关税政策先行先试。

此外，国务院周六表示，将在未来五年内建成国家政府数据统一开放平台，并逐步将信用、金融等民生服务领域的政府数据向社会开放。

--中央汇金将于周五发行300亿元固息债券，用于偿还到期本金

中国中央汇金投资有限责任公司周日公布，将于9月11日（周五）在银行间债券市场招标发行总额300亿元人民币固定利率债券，用于偿还到期债券本金。汇金并称，本期发行债券享有2010年发行汇金债的支持政策，商业银行投资该债券的风险权重为零。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌超过1%，因美国就业数据喜忧参半，使得投资者仍对美联储是否会在本月升息仍感到茫然。

道琼工业指数收跌272.38点，或1.66%，至16,102.38点；标准普尔500指数收挫29.91点，或1.53%，至1,921.22点；Nasdaq指数回落49.58点，或1.05%，至4,683.92点。本周道指回落3.2%，标普500指数下跌3.4%，Nasdaq指数下挫3%。

--欧洲股市收盘下挫，因美国就业数据公布后，投资者仍搞不清美国下次加息的时机，随即卖出。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌2.5%，报1,392.63点。能源和矿业类股跌幅居前，分别跌4%和5%。

德股DAX指数收跌2.71%，报10,038.04点，因数据显示，受海外需求转弱影响，德国7月工业订单跌幅超过预期。英股富时100指数跌2.44%，收报6,042.92点。法股CAC指数重挫2.81%，收报4,523.08点。

汇市:

--美元走软，因数据显示8月美国失业率降至2008年以来最低，但并未消除美联储是否在本月稍后升息的不确定性。美元指数盘中在平盘上下游走，尾盘回落0.13%。

美元兑日圆尾盘下跌1%，报118.90日圆。美元兑欧元下跌约0.25%，报1.1150美元；欧元受到市场出脱以其为融资货币的利差交易提振。

债市:

--美国中长期公债价格上涨，短期公债价格基本持平，此前美国公布的月度就业数据巩固了美联储将在本月稍晚升息的预期。

指标10年期公债收益率触及逾一周最低2.11%；30年期长债收益率触及8月31日来最低2.88%；两年期公债收益率当日变动不大，基本持稳在0.7%。本周，两年期至30年期公债均录得小跌，之前一周为上涨。30年期公债价格周五尾盘升1-1/32，收益率报2.89%，周四尾盘报2.95%。

--欧元区公债收益率进一步下跌，此前欧洲央行(ECB)发出强劲信号，该行愿意采取进一步措施支撑欧元区经济。

德国10年期公债收益率下跌7个基点至0.67%，创下逾一周最低。欧元区其它国家的公债收益率则下跌2-6个基点。

油市:

--原油期货下跌约2%，因交易商对美国石油钻井平台数量减少无动于衷，将注意力放在供应过剩和美股下跌上。原油市场成交量较周四减少，在美国劳工节假期长周末前，市场人士显然不愿大举押注。

布兰特原油期货结算价下跌1.07美元，或2.1%，收报每桶49.61美元，本周下滑0.9%。美国原油期货收跌0.70美元，或1.5%，报每桶46.05美元；本周攀升1.7%，上周涨幅接近12%，为2011年以来最大。

金属市场:

--金价下跌，势连跌第二周，此前美国公布的非农就业数据未能缓和围绕美联储短期内升息前景的不确定性。

1849GMT，现货金下跌0.4%，触及1,120.80美元。美国12月期金收挫0.3%，报每盎司1,121.40美元。

--伦敦期铜等工业金属下挫，投资人对美国升息和下周将恢复交易的中国市场前景感到不安。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫2.4%，报5,120美元。(完)

(整理 王丽鑫；审校 许娜)

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