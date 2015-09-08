《路透早报》--9月8日

图为德国法兰克福证交所内的场景。 REUTERS/Remote/Stringer

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月银行放款余额(7日2350)

--日本7月经常帐(7日2350)

--日本第二季国内生产总值(GDP)修正值(7日2350)

--台湾8月消费者物价指数(CPI)(0030)

--澳洲8月国民银行(NAB)企业现况和信心指数(0130)

--中国8月进出口贸易数据(0200)

--日本8月服务业景气判断指数(0500)

--瑞士8月失业率(0545)

--德国7月进出口及贸易收支(0600)

--法国7月年内迄今预算收支(0645)

--法国7月进出口及贸易收支(0645)

--欧元区第二季GDP修正值(0900)

--美国8月NFIB企业信心指数(1000)

--美国9月就业趋势指数(1400)

--美国7月消费者信贷(1900)

--韩国8月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国财政大臣奥斯本出席上议院经济事务委员会会议(1430)

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表演说(2115)

以下为9月7日下午5:00至9月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国政府宣布个人持股超一年，股息红利免征个税

中国当局周一称，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。此举旨在鼓励投资者长期投资股市，而不是进行短线投机。政府亦表示，持股期限在一个月以上至一年的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述措施于周二生效。

--消息称中国深化国企改革方案获批，强调分类推进及资本监管

消息人士周一对路透称，中国将于近期公布深化国企改革的指导意见称，发挥国有经济主导作用，分类推进国企改革，监管对象以资本为主，至2020年国企改革重要领域和关键环节须取得决定性成果。另一位消息人士引述文件称，推进改革的国企类型分为商业类和公益类。

--瑞士8月末外汇储备升至记录新高，反映瑞郎走贬影响

据国际货币基金组织(IMF)准则所计算的初步数据，8月底时瑞士央行持有的外汇储备为5,404.16亿瑞郎，高于7月时的5,312.01亿瑞郎。这是瑞士央行改用IMF准则计算外汇储备后，连续第二个月创新高。外汇储备于8月大增，反映了瑞郎兑欧元近几周贬值影响。

数据公布后，瑞郎兑欧元基本持平。

--欧洲央行为欧元区大型银行业者设定最低资本金要求

据两位知情消息人士称，欧洲央行监管部门已为欧元区内大型银行业者设定所必须拥有的资本金要求，不久将与这些银行沟通草案决定。其中一位消息人士称，此次最低普通股权一级资本比率的草案决定涵盖欧洲央行所监管123家银行中的多数。

--嘉能可宣布计划削减债务，股价跳涨7%带动欧股收高

嘉能可表示将暂停分红，并将出售资产以及通过发售新股筹资25亿美元。该公司希望到明年底时将净负债减少至200亿美元，还准备关停部分非洲铜矿生产。

计划公布后，嘉能可股价上扬7%，推动基础资源类股走高，从而带领欧洲股市收高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一休市。

--欧洲股市上涨，基础资源类股引领大盘走高，此前矿产与大宗商品交易公司嘉能可宣布，计划削减债务并缩减非洲的铜矿业务。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%，报1,399.34点，早盘一度触及1,409.64点高位。

德股DAX指数收高0.7%，报10,108.61点。英股富时100指数涨0.52%，收报6,074.52点；法股CAC指数收升0.59%，报4,549.64点。

汇市:

--美元兑日圆和瑞郎上涨，因欧洲和日本股市本周开局实现上涨，提振了风险偏好。欧洲交易时段成交量减少，美国金融市场因假日休市。

美元兑日圆涨0.3%，至119.35日圆，脱离日内低点118.66日圆，收复了上周五部分失地。美元兑瑞郎涨0.4%，至0.9750瑞郎。欧元兑美元略升至1.1155美元。

债市:

--美国债市休市。

--德国公债收益率小幅上升，之前公布的数据显示，德国7月工业生产强劲增长，但德债收益率仍接近两周低点，因市场押注欧洲央行将在未来数月加强资产购买举措。

德国10年期公债收益率当日上升1个基点至0.67%。意大利10年期公债收益率涨2个基点，至1.90%。西班牙和葡萄牙10年期公债收益率均涨6个基点，分别至2.14%和2.58%。

油市:

--油价下跌逾3%，因中国股市疲软且数据显示北海原油产量创纪录，该数据加剧了全球供过于求的担忧。

10月布兰特原油期货结算价报每桶47.63美元。1848GMT，美国原油跌1.80美元，至44.25美元。

金属市场:

--金价下滑，跌向8月中旬以来最低位，因股市走坚且美元回稳；美国非农就业数据未能协助厘清美国升息的时点。

1830GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,119.10美元。美国12月期金则跌3美元，至1,118.40美元。因适逢美国劳动节假期，市场交易清淡。

--期铜上涨，此前大宗商品集团嘉能可宣布计划关闭亏损的铜矿，以帮助降低打压价格的供给过剩问题。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在公开喊价交易收盘时未成交，市况清淡，因美国市场逢劳动节假期休市。期铜最后一笔买单报在每吨5,148美元，较上周五收盘涨0.6%。(完)

(整理 王丽鑫；审校 许娜)

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