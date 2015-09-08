《路透早报》--9月9日

以下为9月8日下午5:00至9月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行：外储变动是多重因素综合作用结果

中国人民银行周二就8月外汇储备下降939亿美元做出说明，称外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。央行表示，影响外汇储备规模变动的因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作，也包括外汇储备投资资产的价格波动，同时由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动还可能导致外汇储备规模的变化。

--中国央行：远期售汇交存20%风险保证金是宏观审慎政策

中国人民银行称近期要求金融机构按其远期售汇签约额的20%交存外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善。而此次并未对企业参与外汇远期、期权、掉期交易设置规模限制，也没有逐笔审批要求，更没有禁止企业开展这类交易，显然不属于资本管制，也并非行政措施，而是宏观审慎政策框架的一部分。

--美联储官员称，美国政府增发公债或将在长期内有助于货币政策

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周二提出一项可能产生争议的建议，以此帮助增强美国经济的稳定性：联邦政府可以增加发债。债券市场数据显示，最近几十年美国经通胀调整后利率的理想水平已经下降。这意味着美联储自身的利率政策目标水平将倾向于下降，可能致使联储面临想要降息，但只要稍稍降低就会让利率触碰“零利率下限”的问题。“财政决策者可以减轻这种风险，做法是让公共债务规模保持高于目前市场预期的水平，”柯薛拉柯塔说道。

--欧元区第二季GDP上修，因意大利与希腊增速加快

数据显示欧元区第二季成长速度快于预期，主要因为意大利与希腊增速加快。欧盟统计局公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正为较前季增长0.4%，较上年同期上涨1.5%。这分别高于0.3%和1.2%的初值。路透访问的分析师先前预测初值不会修正。

--印尼将在今年12月重返OPEC 石油输出国组织(OPEC)称，印尼今年12月份将恢复OPEC成员国身份，这或将使本就接近历史高位的OPEC石油产量再增加近3%。在将近50年时间里，印尼是OPEC中唯一的亚洲国家，但后来由于油价创历史高位、国内需求增加、以及产量下降，印尼成为一个石油净进口国，导致其在2009年初退出OPEC。OPEC在公告中表示，印尼申请全面恢复OPEC成员国身份，此事已告知成员国并听取反馈。OPEC在12月4日的下一次会议上将包括恢复印尼成员国身份的手续。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二在上周大跌后反弹，跳升逾2%，中国股市反弹点燃了全球股市的升势。

道琼工业指数收升390.30点，或2.42%，至16,492.68点；标准普尔500指数收涨48.19点，或2.51%，至1,969.41点；Nasdaq指数劲升128.01点，或2.73%，至4,811.93点。

--欧洲股市上扬，德国股市指标DAX指数表现优于整体欧股，因之前德国公布的贸易数据强劲。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.2%，报1,415.58点。德股DAX指数收高1.61%，报10,271.36点。

汇市:

--美元表现不一，股市大涨及德国经济数据强劲给了全球投资人减少避险策略的理由，近期避险意愿提振了欧元和日圆。

纽约尾盘欧元收复稍早失地，兑美元持平在1.1166美元，日圆兑美元跌0.6%，报120日圆。欧元兑英镑跌0.75%。

债市:

--美国公债收益率上涨，因投资人为下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在近十年来首次升息作准备，且美国财政部本周标售580亿美元新债。

对利率变动较为敏感的五年期公债价格跌9/32，收益率由1.47%升至1.53%。指标10年期公债尾盘跌19/32，收益率由上周五尾盘的2.13%升至2.19%。

--西班牙公债收益率引领南欧公债收益率的跌势，优于预期的欧元区经济成长数据提振市场人气。

西班牙10年期公债收益率跌9个基点，报2.06%，意大利和葡萄牙10年期公债收益率分别跌5-6个基点，报1.84%和2.52%。德国10年期公债收益率升1个基点，报0.68%。

油市:

--布兰特原油大涨4%，股票市场的上涨助其收复前一交易日的大部分失地。

布兰特原油结算价上涨1.89美元，至每桶49.52美元，前一交易日下跌1.98美元。美国原油结算价跌0.11美元，或近0.25%，报每桶45.94美元，盘中一度跌2美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元指数下跌扶助黄金结束四日连跌的态势，但金价仍接近三周低位，因美国是否即将升息的不确定性犹在。

1856 GMT，现货金上涨0.2%，报1,121.10美元。美国12月期金收低40美分，报每盎司1,121美元。

--期铜大涨至四周高点，因数据表明，中国进口稳健，且中国股市反弹。中国是全球最大的金属消费国。

LME三个月期铜收涨3.8%，报每吨5,345美元，是自8月11日来的最高收盘价。

(完) (整理 王丽鑫；审校 戴素萍)

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