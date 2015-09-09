《路透早报》--9月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月企业物价(9日2350)

--日本7月机械订单(9日2350)

--澳洲8月就业人口(0130)

--韩国9月L货供额(0300)

--法国第二季非农就业岗位修正值(0645)

--法国7月工业生产(0645)

--中国8月CPI/PPI(0930)

--英国央行货币政策委员会(MPC)9月投票结果及利率决定(1100)

--加拿大第二季产能利用率(1230)

--加拿大7月新屋价格指数(1230)

--美国8月进出口物价(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国7月趸售(批发)库存(1400)

--新西兰8月食品物价指数(2245)

--日本第三季大型制造业景气判断指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国财政部副部长拉斯金(Sarah Bloom Raskin)发表讲话(1300)

--英国央行公布利率决定，并公布9月政策会议的会议记录(1100)

--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话(0630)

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼发表讲话(0700)

--欧洲央行执委科尔发表讲话(0830)

--欧洲央行执委普雷特在退休基金论坛发表主题演讲(1100)

以下为9月9日下午5:00至9月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--加拿大央行维持利率不变，称此前减息措施仍对经济产生刺激作用

加拿大央行周三将指标利率维持在0.5%不变，称之前的两次降息对经济仍然有刺激作用，加拿大经济受到稳健的本国家庭支出和坚实的美国经济复苏的支撑。

该行同时警告称，中国和其他新兴市场经济增长前景越来越不确定，令全球经济复苏步伐的疑虑也增强。央行指出，加拿大资源行业“持续调整以适应石油和其他商品价格的下跌，对其他经济领域也带来了压力。”但是，加元的下跌正有助于吸收商品价格走低带来的一些影响，有利经济调整。

--新西兰央行一如预期宣布降息，并暗示可能进一步放宽政策

新西兰央行周四下调指标利率25个基点，至2.75%，一如市场预期，并暗示有可能进一步放宽政策，因出口价格大幅下滑以及基督城地震灾后重建工作放缓，令该国经济趋于疲软。新西兰央行称，经济正在适应近来大宗商品价格大跌、第二大城市基督城地震灾后重建活动放缓，以及疲软的企业和消费者信心。该央行还称，由降息带来的新西兰元下跌能帮助支撑经济增长，新西兰元还需要进一步贬值，以因应大宗商品，尤其是乳品价格下跌的影响。

--中国将加大定向经济调控，人民币无持续贬值基础--总理

中国国务院总理李克强周三在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。李克强会见达沃斯论坛企业家代表时谈及人民币汇率时重申，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。他指出，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”。

--日本央行新的核心CPI指标于7月加速上涨--消息人士

多位消息人士表示，日本央行今年稍早开始公布的核心消费者物价指标于7月加速上涨，这可能是央行在鼓动通胀上有所进展的一个讯号。日本央行排除生鲜食品及能源价格的核心消费者物价指数(CPI)，与政府的数据有所不同。直接接触此事的消息人士告诉路透，央行的7月核心CPI较上年同期上涨0.9%，增幅大于6月的上涨0.7%。

--苹果推出新款手机、平板电脑和机顶盒，但未能打动投资者

苹果公司发布一款新型电视机顶盒，可以对语音命令作出反应；同时还有新iPhone手机面世，可感知手指触摸的压力。不过这次的新元素让许多社交媒体评论人士和投资者颇感失望。当日苹果股价收低1.9%报110.15美元，复制了近期公司推出新产品后的惯常走势，但同时也反映出，甚为关键的假日购物季即将到来，而公司却缺乏能够引爆营收的创新产品。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市在昨日大涨后周三收低逾1%，苹果下跌领跌大盘，且油价重挫拖累能源股下滑。

道琼工业指数收跌239.11点，或1.45%，至16,253.57点；标准普尔500指数收低27.37点，或1.39%，至1,942.04点；Nasdaq指数下挫55.40点，或1.15%，至4,756.53点。

--欧洲股市连续第三个交易日攀升，触及两周高位，矿业股跟随金属价格领涨，因预期全球最大金属消费国－中国会采取进一步措施提振经济。

欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.4%，报1,435.54点，盘中触及8月底来最高的1,453.51点。该指数自上月底跌至八个月低点后已经反弹了约10%。德股DAX指数收高0.31%，报10,303.12点。英股富时100指数收高1.35%，报6,229.01点，法股CAC指数上涨1.44%，报4,664.59点。

汇市:

--美元上涨，因全球股市上扬有助于安抚投资人，且有迹象显示中国和日本政府准备祭出新的刺激经济措施。但随着美股由升转跌，美元尾盘也缩减了涨幅。

纽约尾盘，美元兑日圆升0.60%，报120.54日圆。欧元兑美元持平，报1.12美元，盘中一度跌至1.1131美元。美元指数持平，盘中多数时间上涨。

债市:

--美国公债收益率下滑，因较高的收益率吸引基金经理人等投资人重返市场，今日标售的10年期公债也获得了稳健的需求。

指标10年期公债尾盘升3/32，收益率报2.18%。

--德国公债收益率上升，此前德国公债标售再度获得不足额投标，令市场愈发担心中国对欧洲指标债的需求正在降低。

德国10年期公债收益率上升2个基点至0.70%。

油市:

--原油价格下挫近4%，供应充足和对经济成长放缓将限制原油需求的忧虑为油市带来压力。

布兰特原油结算价下跌1.94美元，或3.92%，报每桶47.58美元。美国原油结算价跌1.79美元，或3.9%，报每桶44.15美元。

金属市场:

--金价跌至四周低位，因股市上涨和美元走强，在下周的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议前金价陷于窄幅震荡。

1832 GMT， 现货金跌1.2%，报每盎司1,107.61美元。盘中一度跌1.8%至1,101.11美元的8月11日以来最低点。美国12月期金 GCv1 收盘跌1.7%，报每盎司1,102美元。

--期铜触及七周最高，因预计供应收紧。但在缺乏来自最大消费国中国的需求得以改善或进一步大幅减产的情况下，反弹可能仅是昙花一现。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨至每吨5,365美元。(完)

(整理 王丽鑫；审校 戴素萍)

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