《路透早报》--9月11日

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季大型制造业景气判断指数(10日2350)

--路透/益普索9月澳洲、日本、韩国主要消费者信心指数(0200)

--德国8月消费者物价指数(CPI)、消费者物价调和指数(HICP)终值(0600)

--德国8月趸售(批发)物价指数(WPI)(0600)

--法国7月经常帐收支(0645)

--意大利7月经季调工业生产(0800)

--英国7月建筑业产出(0830)

--美国8月最终需求PPI(1230)

--美国9月路透/密西根大学消费者信心指数初值(1400)

--美国8月联邦预算(1800)

--韩国央行利率决议

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行银行业监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)发表讲话(1145)

--美国财政部负责国际金融事务的助理部长Ramin Toloui参加亚太经合组织(APEC)财政会议的联合新闻发布会(2000)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯发表讲话(1115)

--欧洲央行执委科尔发表讲话(0600)

--欧盟财长非正式会议(至9月12日)

以下为9月10日下午5:00至9月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国一周初请失业金人数下降，进口物价继续走低

美国就业市场增长势头在9月初似乎有所加快，因为一周初请失业金人数下降；不过通胀压力较弱可能令美联储在是否升息的问题上难以下定决心。

美国劳工部周四公布，9月5日止当周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人，至27.5万人，连续第27周低于30万人关口；这种情况通常伴随着就业市场的走强。初请失业金人数四周均值微增500人，至27.575万人。市场反应方面，美国股市大致持平，长天期美国公债价格上涨。美元指数小幅下滑。

--英国央行维持利率不变，称全球经济面临的下行风险或加大

英国央行决策者本月以8:1的票数维持利率在0.5%不变，且认为现在判断中国引发的市场动荡是否会给英国造成明显影响，还为时过早。英国央行称，预期英国经济将维持稳健增速。一些决策者认为通胀上升速度可能比央行预估的要快，不过生产率态势良好抵消了薪资增长的影响。

--中国央行货币政策委员：避免人民币过度贬值需要稳定实体经济

中国央行货币政策委员会委员黄益平周四称，人民币实行有管理浮动汇率，并不会出现过度贬值，如果说人民币真的有过度贬值的风险，更重要的还是将实体经济的发展稳定下来。黄益平认为，真正落实盯住一揽子货币才会使人民币更稳定，而非和美元挂钩，这更符合长远利益，对世界和中国经济产生更健康的影响。

--日本经济财政谘问会议报告草稿：政府须提振消费以应对中国经济放缓

据路透周四看到的一份报告草稿显示，日本经济财政谘问会议出于对中国经济放缓的担忧，将建议政府提振内需加以应对。“中国经济运行趋弱而且存在不确定性，”该政策顾问小组在报告草稿中称。草稿中提议，为了缓和中国经济减速带来的冲击，日本应采取措施把消费占国内生产总值(GDP)的比重从目前的60%提高至70%。这份草稿提案周五将呈交给日本首相安倍晋三。

--ECB利卡宁：中国经济放缓对新兴经济体要比对欧洲的影响更大

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示，中国经济放缓对新兴经济体的影响要比对欧洲的影响更大。“中国经济放缓将对新兴经济构成影响，对欧洲的影响要较小，”利卡宁说。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收高，盘中再度大幅波动，因在备受关注的美联储下周会议前投资者情绪紧张，但苹果和生物科技股升势支撑了股市上涨。

道琼工业指数收高76.83点，或0.47%，至16,330.40点；标准普尔500指数收高10.25点，或0.53%，至1,952.29点；Nasdaq指数上扬39.72点，或0.84%，至4,796.25点。

--欧洲股市下挫，在标普下调巴西债信评等至“垃圾”级别后，在巴西有业务往来的企业股票承压领跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.4%，报1,415.09点。德股DAX指数收低0.9%，报10,210.44点。英股富时100指数收挫1.18%，报6,155.81点，法股CAC指数大跌1.46%，报4,596.53点。

汇市:

--美元下滑，因除美股外，全球股市转跌，且经济数据为美联储是否会在下周升息传递出不一的信号。

美元指数纽约尾盘跌0.60%，近几个月美元指数跟随全球股市的表现。美元兑欧元跌0.70%，报1.1283美元，美元兑日圆升0.10%，报120.60日圆。

债市:

--美国公债收益率上涨，尽管30年期公债标售得到强劲需求，但股市攀升，令对避险资产的需求下降。

指标10年期公债价格最新跌15/32，收益率从周三尾盘的2.18%升至2.23%。

--德债收益率下滑，在不确定美国会否在本月升息的情况下，对中国经济放缓带来的影响的担忧打压较高风险资产的表现。

德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.69%。

油市:

--原油价格上涨，美国原油期货结算价涨4%，数据显示汽油需求强劲压制了EIA数据显示美国原油库存增长的影响。

美国原油涨1.77美元，或4%，结算价报每桶45.92美元，盘中短暂升穿46美元。布兰特原油收涨1.31美元，或2.8%，报每桶48.89美元。

金属市场:

--金价从四周低点反弹，因欧股结束三日连升，但交易商仍表现谨慎，静待美国升息时机的新线索。

1840 GMT， 现货金升0.5%，报每盎司1,110.65美元。美国12月期金收高0.7%，报每盎司1,109.30美元。

--期铜价格触七周高位，因基金买盘助推上涨势头，但在美联储下周开会前以及担心主要消费国中国经济硬着陆，期铜价格涨幅受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨至每吨5,398美元。(完)

(整理 王丽鑫；审校 戴素萍)

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