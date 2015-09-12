《路透早报》--9月12日

[重大数据或新闻]

--投资人聚焦美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在下周会议上进行近十年来首次升息，周五公布的数据显示，美国9月消费者信心指数初值降至一年最低水准，且9月生产者物价指数(PPI)持稳，显示经济成长缓慢且通胀温和，这可能给美联储下周决定是否升息带来压力。

* 密西根大学9月美国消费者信心指数初值为85.7，为2014年9月来最低，远低于接受路透调查的分析师预估中值91.2，8月终值为91.9。

* 美国劳工部公布，美国8月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平(预估为-0.1%)，7月为上升0.2%。美国8月最终需求PPI较上年同期下降0.8%(预估为-0.9%)。美国8月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%(预估为+0.1%)，7月为上升0.3%。美国8月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升0.9%(预估为+0.7%)。

--路透调查显示，预计美联储9月升息的分析师仍略占多数，年底前升息的机率在75%。今年年底联邦基金利率料在0.375%(8月调查时为0.625%)。

--美国官员称，财长雅各布·卢在电话会谈中向中国副总理汪洋表示，重要的是中国向更多海外投资开放。雅各布·卢表示，中国应加快改革，包括财政改革以支撑国内消费。雅各布·卢说，中国要传达允许市场压力来带动人民币涨跌的意图很重要。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，如果英镑走强证实对通胀的影响要小于预想，那么英央行或需要较模型所显示的时间更早加息。不过福布斯称，以往经验以及有关汇率对通胀的影响的一些基本假设，并不能很好地解释目前英国的状况。需要更加着重关注汇率走势背后的基础原因。

--英国央行周五发布的调查报告显示，有越来越多的英国人开始接受央行总裁卡尼传递出的信息，即英国料将迎来金融危机爆发前至今的首次升息。调查结果显示，预计未来一年升息的英国人所占比例，减去那些预计未来一年降息的英国人所占比例，差值已经从5月的33%升至46%。英国央行称，这是自2011年5月以来对于升息的最高预期水平。

--标普确认希腊长短期评等为“CCC+/C”，展望为稳定。“我们相信希腊的公债可能无法持续。”标普称，“我们认为希腊退出欧元区的风险已经降至不到三分之一的可能性。”标普表示，如果希腊新政府无法实施同欧盟执委会签署的谅解备忘录中同意的改革措施，可能下调希腊评等。

* 穆迪将爱尔兰主权评等展望上调至正面，确认BAA1评等。

--俄罗斯央行周五宣布维持指标利率在11.00%不变。央行称，2015年俄罗斯GDP增速预计将降至3.9-4.4%；预计GDP季度下滑态势持续的时间将比之前估计的要长。

--马来西亚央行周五维持指标隔夜利率于3.25%不变，一如市场预期。央行货币政策委员会声明稿称，“在当前的政策利率水平，货币政策仍维持宽松立场，并对经济活动起到支撑作用。”

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国财政部公布，8月预算赤字收窄同比减半至644亿美元，预估为赤字815亿美元，预估为赤字815亿美元，2014年8月预算赤字为1,290亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，标普500指数录得7月来最大单周升幅，投资人揣摩是否美联储会在下周升息。道琼工业指数收高102.69点，或0.63%，至16,433.09点；标准普尔500指数收高8.76点，或0.45%，至1,961.05点；Nasdaq指数上扬26.09点，或0.54%，至4,822.34点。本周，道指和标普500指数均上涨2.1%，NASDAQ指数上涨3%。道指录得3月底来表现最好的一周。NASDAQ指数创下7月中来最好表现的一周。

--欧洲股市连跌第二日，由瑞士制药商Actelion领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1%，报1,401.07点，但本周上涨0.7%，为7月来最大单周升幅。。德股DAX指数收低0.85%，报10,123.56点。英股富时100指数收挫0.62%，报6,117.76点，法股CAC指数大跌1.04%，报4,548.72点。

汇市:

--美元下滑，在下周美联储货币政策会议前，交投清淡沉闷。下周美联储可能决定近十年来首次升息。美元指数窄幅波动，在美国政府报告8月生产者物价指数(PPI)意外持平后美元一度上涨。纽约尾盘，美元指数跌0.35%，美元兑欧元跌0.60%，日圆兑美元持平在120.5日圆，美元兑其他主要货币涨跌互见。美元兑瑞郎回吐稍早涨幅，尾盘跌0.50%，报0.9888瑞郎。瑞郎兑欧元挫至逾1.10瑞郎，为瑞士央行1月放弃瑞郎/欧元上限后首见。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资人聚焦美联储是否会在下周会议上进行近十年来首次升息。指标10年期公债尾盘升10/32，收益率报2.19%，周四尾盘报2.22%。30年期公债升24/32，收益率由2.99%降至2.95%。周五稍早，收益率曲线趋平，因投资人为可能升息作准备。五年期/30年期公债收益率差收窄至142个基点，之后回升至144个基点。

--西班牙10年期公债收益率高出意大利公债的利差升至逾两年高位，因投资人担心如果分离主义人士赢得本月稍晚富裕省份加泰罗尼亚举行的选举，西班牙政局可能不稳。意大利10年期公债收益率跌1个基点，报1.84%，西班牙10年债收益率上涨2个基点，报2.11%，利差升至28个基点，为2013年8月中来最阔水平。德国10年期公债收益率下跌4个基点，报0.66%，市场对美联储下周升息的可能性愈发怀疑。

油市:

--油价下跌约2%，因具影响力的高盛下调2015和2016年油价预估，但美股反弹和美国原油钻井平台数量减少扶助油价缩减跌幅。美国原油期货收低1.29美元或2.8%，报每桶44.63美元。布兰特原油期货收低0.75美元或1.5%，报每桶48.14美元。

金属市场:

--金价周五跌至一个月低位，本周将连续第三周下跌，因美联储近十年来首次升息的时机的不确定性削弱对黄金的投资兴致。金价本周下挫约2%，在周五盘中触及8月11日来最低的1,098.35美元。1837 GMT， 现货金跌0.6%，报每盎司1,104.96美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,103.30美元。现货银跌1.2%，报每盎司14.49美元，现货铂金跌1.9%，报每盎司959.50美元。现货钯金持平在587.50美元。

--伦铜下滑，因投资人仍担心全球最大消费国－中国经济出现硬着陆及美国下周可能升息，但本周仍有望创下5月初以来的最大单周涨幅，因一系列减产消息所赐。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.5%，报5,370美元，但本周大涨5%。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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