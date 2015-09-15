《路透早报》--9月16日

图为欧元和美元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国8月请领失业金人数(0830)

--瑞士9月ZEW投资者信心指数(0900)

--欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)终值/第二季劳工成本(0900)

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)

--加拿大7月制造业销售(1230)

--美国8月消费者物价指数(CPI)(1230)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)9月房屋市场指数(1400)

--美国7月整体资本净流动(亿美元)(2000)

--新西兰第二季国内生产总值(GDP)(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至9月17日)

--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议。无利率决定公布(至9月17日)

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表演说，主题为亚洲经济展望及ADB的角色(0130)

--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)

--瑞典央行公布9月会议记录(0730)

--丹麦央行召开新闻发布会，发布季度货币政策回顾(0830)

--经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估(0900)

--英国议会财政委员会就8月通胀报告举行听证会(1315)

--加拿大央行副总裁Agathe Cote发表演说(1735)

以下为9月15日下午5:00至9月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月消费者支出稳健增长，但制造业仍显疲弱

美国消费者支出在过去两个月里以相当健康的步伐成长，显示国内需求强劲，或为美国联邦储备委员会(美联储)周四升息的可能性又添依据。虽然周二公布的其它数据表明制造业依旧疲弱，但经济学家认为，这不大可能对美联储的升息决策有太大影响。

商务部公布8月扣除汽车、汽油、建筑材料和饮食服务的零售销售上升0.4%，7月上修为成长0.6%。市场反应方面，美股走高，美元兑一篮子货币走强。美国公债价格下跌。

具体数据：

* 表格：美国8月零售销售较前月增加0.2%，预估为增加0.3%

* 表格：美国8月工业生产较前月下降0.4%，制造业产出较前月下降0.5%

* 表格: 美国7月企业库存较前月增长0.1%，和预估一致

* 美国数据：纽约联储9月制造业指数连续第二个月下滑，招聘亦减少

--欧央行管委称低息资金无法刺激持续性增长，还会催生风险

欧洲央行管委会成员魏德曼接受德国报纸采访时瞄准欧洲央行的刺激政策，指称宽松政策无法支撑经济持续性增长，假以时日会催生风险。他表示，德国面临着很大的长期挑战，无论是从人口老龄化、来自新兴市场的竞争愈发激烈、或是能源(政策)调整的角度而言。在谈及德国的移民问题时，他称这可能为应对该国国内的人口老龄化问题带来机会。

--惠普宣布企业业务部门将裁员2.5-3万人

惠普(Hewlett-Packard)表示，企业业务部门预计再裁员2.5-3万人，做为节省27亿美元成本举措的一部份。惠普将于今年稍晚分拆成两家上市公司。该公司在声明中表示，这次预料中的裁员，将从第四季起计提约27亿美元费用。作为惠特曼多年重组计划的一部分，截止到去年10月公司计划总计裁员55,000人。截止到2014年10月31日，惠普员工人数超过30万人。惠普股价周二在盘后交易中下滑1.4%至26.73美元。

--世行警告，美联储加息可能降低流入新兴市场资金

世界银行经济学家在周二公布的报告中称，随着美联储展开货币政策正常化，市场预期美国加息可能使流入新兴市场资金规模下降高达45%。世界银行这份报告称，虽然多数人预期美联储收紧政策周期将平稳进行，但如果投资者开始预期更激进的加息，推升长期债券收益率，那么有可能会严重影响资金流动。美国、欧元区、英国和日本公债收益率上升1个百分点，可能令流入新兴和前沿经济体的资金一年内就减少45%，最高相当于他们经济产出总规模的2.2个百分点。

--金管局向市场释出42.63亿港元，平抑港元强势

据路透报价网页显示，香港金管局周二向市场注入42.63亿港元以压抑港元强势，因市场对港元需求持续强劲，令港元汇价多次触及强方兑换保证。金管局自9月1日以来先后数次在市场沽出港元，以平抑港元汇价。连同最新这次注资，累计在市场沽出471.21亿港元。

--新西兰第二季经常帐赤字12.2亿新西兰元，赤字规模低于预期

官方数据显示，新西兰第二季经常帐赤字扩大，因境外支出增加而且出口收入减少，但赤字规模低于分析师预期。新西兰第二季实际经常帐赤字为12.2亿新西兰元(7.74亿美元)，路透调查预估为赤字15亿新西兰元。第一季上修为经常帐盈余8.21亿新西兰元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上涨逾1%，此前数据显示消费者支出稳健增长，但该数据未能消除对本周美联储会议将是否会结束近零利率的不确定性。

道琼工业指数收高228.89点，或1.4%，至16,599.85点；标准普尔500指数收升25.06点，或1.28%，至1,978.09点；Nasdaq指数上涨54.76点，或1.14%，至4,860.52点。

--欧洲股市收盘上涨，受美国股市开盘走高推动，但德国能源公司RWE和德国意昂集团(E.ON)下挫，此前有报告称它们需要提留更多资金用以关闭核电厂。泛欧FTSEurofirst 300指数收盘上涨0.85%，至1,405.49点。

德股DAX指数微升0.56%，报10,188.13点。英股富时100指数收涨0.87%，报6,137.60点，法股CAC指数涨1.13%，报4,569.37点。

汇市:

--美元上涨，因美股受强劲的零售销售数据提振走强。该数据支撑了美国经济稳步扩张的观点，可能为美联储本周稍后升息提供一些依据。

美元指数升0.4%，报95.605，高于周一所创的8月底来最低水准94.913。美元兑日圆升0.2%，报120.44日圆，欧元兑美元跌0.4%，报1.1271美元。英镑兑美元跌0.6%，报1.5330美元。

债市:

--美国两年期公债收益率触及逾四年最高水准，长债收益率触及近两个月高位，此前德债收益率上涨引发美国公债收益率在清淡交投中进一步上扬。

美国两年期公债价格下跌4/32，收益率从周一尾盘的0.73%升至0.81%。指标10年期公债尾盘下挫28/32，收益率报2.28%，周一尾盘报2.18%。30年期美国公债尾盘大跌2-3/32，收益率从周一尾盘的2.95%升至3.06%。

--德债收益率飙升，因在一系列公债标售和美联储会议将可能暗示升息前，投资者降低敞口。德国10年期公债收益率上涨10个基点，报0.75%，几乎所有其他欧元区可比公债收益率也攀升。

不过西班牙10年期公债收益率持平在2.13%，没有跟随较广泛的债市的走势。希腊10年期公债收益率跌3个基点，报8.80%。

油市:

--美国原油上涨超过1%，受美国股市和汽油价格均上涨提振，布兰特原油近月合约到期，涨幅偏小，两者价差缩至八个月来的最小。

近月美国原油涨59美分，或1.3%，报每桶44.59美元。10月布兰特原油今日到期，涨26美分，报每桶46.63美元。

金属市场:

--黄金跌向上周触及的一个月低位，因美国零售业销售数据提振了美元指数，本周美联储宣布利率决定前买家保持谨慎观望。

1855 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,103.20美元，接近周五触及的1,098.35美元的一个月低点。美国12月期金跌0.5%，报每盎司1,102.60美元。

--伦铜挫至一周低点，受中国需求忧虑及中国股市下挫拖累，但尾盘期铜出现空头回补反弹。

伦敦期铜收高0.7%，收盘报5,347美元，盘中低见5,251美元。三个月期铝跌0.5%，报1,613美元，盘中触及9月2日来最低的1,590美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 李婷仪)

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