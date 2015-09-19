《路透早报》--9月19日

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持利率不变的决定在周五继续发酵，美元周五延续跌势，但之后出现技术性反弹，令美元从三周低点回升；美债收益率周五续跌，两年、五年和七年期公债收益率触及逾三周最低水准；美股三大股指下跌超过1%。

--欧洲央行(ECB)执委科尔表示，欧元区和美国的货币政策正处在不同的道路之上。“无论怎么样，也不管美联储决定如何，欧元区和美国的货币政策轨迹都是十分不同的，”科尔在巴黎的一次会议上表示。

--英国央行(BOE)首席经济学家霍尔丹表示，由于通胀风险仍然很低，新兴经济体的危机损及全球增长，英国央行下一步可能不得不降息，而不是升息。

--标普将葡萄牙主权信用评级展望从正面下修至稳定，目前评级为BB+。标普称，葡萄牙稳定的评级展望反应该国经济全面复苏的预期与预算逐步整固的进程相平衡。葡萄牙的评级因公共和民间部门债负高企，外部债务庞大以及货币传导机制疲弱而受到制约。

* 惠誉确认芬兰AAA评等，展望为负面。

* 惠誉确认土耳其BBB-评等，展望为稳定。

--中国驻IMF执行董事称如果排除投机因素，目前人民币汇率距离均衡点可能不远；市场对人民币汇率的反应有时不理性。中国驻IMF执行董事称尊重IMF理事会在决定是否将人民币纳入SDR货币篮子问题上的独立性，将对正面决定表示欢迎。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 世界大型企业研究会称，美国8月领先指标小幅上升，暗示经济继续以温和步伐扩涨。美国8月领先指标上升0.1%，至123.7，预估为上升0.2%。7月经修正后为持平，前值为下跌0.2%。

* 加拿大统计局公布，8月消费者物价指数(CPI)较前月持平，较上年同期上升1.3%。8月核心CPI较前月上涨0.2%，较上年同期上涨2.1%。8月经季节调整的CPI较前月持平，7月修正后为上涨0.2%。

[市场摘要]:

股市:

--美股周五收低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长持续疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。道琼工业指数收低289.95点，或1.74%，至16,384.79点；标准普尔500指数下跌32.12点，或1.61%，至1,958.08点；Nasdaq指数收低66.72点，或1.36%，至4,827.23点。本周，道指下跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%。

--欧洲股市劲跌，此前美联储维持利率不变，燃点对全球经济的忧虑，使投资者揣测美联储何时将开始收紧政策。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收挫3.03%，为8月24日来最大单日跌幅。德股DAX指数劲跌3.06%，报9,916.16点。英股富时100指数收低1.34%，报6,104.11点，法股CAC指数挫跌2.56%，报4,535.85点。希腊股市上涨0.76%，因投资者押注周日希腊选举结果将促成组建一个联合政府，对该国救助计划将构成的风险很低。

汇市:

--美元从三周低点反弹，昨日美联储维持利率不变，拖累美元大跌后，今日尾盘出现技术性升势。今日稍早，投资人继续抛售美元，之后对欧元和日圆等货币的多头仓位进行了获利了结。纽约尾盘，美元指数升0.7%，报95.191，之前跌至三周低点94.063。维持宽松货币政策更久的前景重新点燃了投资人对澳元和新西兰元等较高风险货币的买兴。澳元兑美元升0.3%，报0.7189美元，新西兰元兑美元也升0.3%，报0.6400美元。欧元兑美元跌1.2%，报1.1294美元，盘中触及三周高位1.1459美元。美元兑日圆持平在119.96日圆。

债市:

--美国公债收益率走低，延续前一日的跌势，周四美联储保持利率不变，市场对联储年内是否会收紧政策的疑虑加深。美国两年、五年和七年期公债收益率触及逾三周最低，分别为0.66%、1.43%和1.83%。10年期公债收益率触及一周半最低2.13%。三年期公债收益率降至两周最低0.96%。美国30年期公债价格尾盘上扬2-3/32，收益率报2.93%，周四尾盘报3.04%。指标10年期公债价格尾盘升25/32，收益率报2.13%，周四尾盘为2.22%。两年期公债价格尾盘上扬1/32，收益率报0.68%，周四尾盘报0.70%。

--欧元区公债收益率下跌超过10个基点，此前美联储屈从于对全球经济疲弱的担忧，决定继续保持近零利率政策。德国10年期公债收益率下跌11个基点，至0.67%，略高于上周五0.66%的收盘水准。评级较低的西班牙公债和意大利公债收益率下跌14-15个基点，分别跌至1.96%和1.78%的一个月内低点。欧元区债市普涨也带动希腊公债攀升，希腊周日将进行大选。希腊10年期公债收益率跌18个基点，报8.26%，两年期公债收益率下跌37个基点，报10.79%。

油市:

--油价重挫，美国原油期货大跌5%，此前美股下挫抵消了美国石油钻井平台数量连续第三周减少对油市的积极影响。10月美国原油大跌2.22美元或4.8%，收报每桶44.68美元。11月布兰特原油期货跌1.61美元或3.3%，收报每桶47.47美元。汽油期货跌1.4%。馏分油期货大跌2.5%。[O/NCN]

金属市场:

--金价上升至近三周高位，因美联储决定维持利率不变，令投资者担心全球经济前景，且拖累发达经济体的股市下挫。1849 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,137.34美元，此前触及9月2日来最高的1,141.50美元。本周金价可望录得约2.7%的涨幅，结束之前连续三周的跌势。美国12月期金收高20.8美元，报每盎司1,137.8美元。现货银持平在每盎司15.12美元。现货铂金跌0.5%，报每盎司975.75美元。现货钯金下滑0.2%，报每盎司606.50美元。

--伦敦期铜下跌至一周低点，因美联储决定暂不升息后交易商仍紧张，这盖过了供应可能受扰的消息的影响。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫2.7%，报每吨5,254美元，盘中跌至9月8日来最低的5,233美元。周四因预计智利供应受阻，期铜一度升至八周高位。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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